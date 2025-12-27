Na Slovensku je Komerční banka k menším hráčům, ovšem u firemních klientů se jí podařilo získat až nečekanou důvěru. Je to mimo jiné zásluhou Kataríny Kurucové, která uplynulých čtrnáct let vedla v bratislavské pobočce KB právě oblast korporátního bankovnictví. A za tu dobu se podařilo ztrojnásobit obchodní bilanci této pobočky.
Teď s ambicí posunout i českou KB k růstu a vrátit ji na první příčku českého korporátního bankovního trhu přichází Katarína Kurucová do místní centrály celkově třetí největší české banky.
S jakým úkolem jste do představenstva Komerční banky přišla?
Do Komerční banky v Česku přicházím z pozice ředitelky slovenské pobočky, která je objemem byznysu i velikostí týmu s českou Komerční bankou nesrovnatelná. O to větší respekt mám k této roli. Komerční banka hraje v Česku úplně jinou ligu a mou ambicí je, aby korporátní KB byla opět lídrem – tedy opět první dámou českého byznysu.
Přicházím s velkou pokorou k práci, která se tu odvedla, a s přesvědčením, že segment firemních klientů má velký prostor dál růst. Mým úkolem je navázat na silné stránky, které tu jsou – stabilní klientskou základnu, kvalitní tým i široké produktové zázemí – a pomoci využít náš plný potenciál.
KB dokončuje velkou změnu v retailovém segmentu. Čeká ji teď tedy změna i v tom korporátním? Jaká by ta změna měla být?
Transformace retailu byla rozsáhlá a nezbytná, a bylo přirozené, že se na ni soustředila velká část kapacity celé banky. Korporátní bankovnictví mezitím fungovalo velmi stabilně a poskytovalo podporu firmám i celé bance. Teď je prostor zaměřit více energie i na firemní segment. Nejde o kompletní transformaci, ale o posun – větší rychlost a jednoduchost procesů u SME, lepší interní sladění u velkých obchodů a jasnější důraz na význam firemních klientů pro celkový výkon banky. Vnímám to jako přirozený další krok v momentě, kdy se transformace retailu blíží do finále.
Máte bohaté zkušenosti s korporátním bankovnictvím na Slovensku. Čím je to české specifické a jak vám tu zkušenosti ze Slovenska pomohou?
Český trh je větší, různorodější a má velmi silnou základnu velkých průmyslových podniků i menších rodinných firem. Co je ale společné, je to, že důvěra je alfou a omegou v každé zemi. Na Slovensku jsme byli malá banka, což nás naučilo každému klientovi naslouchat, být velmi blízko jeho potřebám a dávat důraz na partnerství. A to je zkušenost, která je plně přenositelná i do Česka. Čím větší firma, tím víc platí, že vztah musí být partnerský, ekonomicky vybalancovaný, postavený na porozumění, pokoře a otevřené komunikaci.
V čem je Komerční banka v Česku v korporátním sektoru silná?
Komerční banka má úžasně širokou základnu firemních vztahů – minimálně s polovinou firem v této zemi máme nějakou formu kontaktu. To je jedinečný základ, ze kterého lze dále růst. Silní jsme také v produktové expertize, zejména v oblasti strukturovaného financování, treasury a investičního bankovnictví. Ale nejdůležitější jsou lidé , kteří mají energii, chuť se měřit s konkurencí a opravdu chtějí dělat korporátní byznys.
A v čem se můžete zlepšit?
Každá velká organizace má prostor pro zrychlení a zjednodušení procesů. To není reakce na minulost, ale přirozený vývoj. Pokud chceme využít velkou základnu klientů, kterou máme, je důležité posílit konzistentní kvalitu napříč týmy, dát bankéřům jednoduché a funkční interní prostředí a zlepšit plynulost schvalování velkých obchodů mezi Prahou a Paříží. Tím dokážeme lépe zhodnotit potenciál, který Komerční banka už dnes má.
Co k tomu potřebujete od mateřské Société Générale?
Société Générale je náš silný partner a zdroj mezinárodního know-how. Nejvíce potřebujeme ladící komunikaci a porozumění specifikům českého trhu u velkých transakcí. Moje role je být mostem mezi oběma stranami – aby spolupráce probíhala hladce, efektivně a předvídatelně.
Co vyžadují čeští firemní zákazníci? A v čem jim může KB vyhovět lépe než konkurence?
Čeští firemní klienti jsou velmi profesionální a očekávají trojlístek, o kterém často mluvím: kvalitu, konkurenceschopnou cenu a osobní, lidský přístup. Jedno bez druhého nefunguje. Pokud kvalita a cena drží správný poměr, nastupuje přidaná hodnota – blízkost ke klientovi, porozumění jeho specifikům, otevřená komunikace a rychlý schvalovací proces. To je oblast, ve které může Komerční banka excelovat.
Je nějaká konkrétní skupina firemních zákazníků, na které se v Česku zaměřujete nebo chcete zaměřit?
Český trh je krásně rozmanitý a nechceme vynechat žádný segment. Velké firmy, silné střední podniky, tradiční rodinné podniky i společnosti se zahraničním kapitálem jsou pro nás důležité. Máme silné pozice v průmyslu, energetice, infrastruktuře a dalších klíčových odvětvích. Naší ambicí je být pro ně přirozenou první volbou.
Jaké služby hrají u firemních zákazníků prim? A co by jim KB ráda nabídla?
Prim hrají služby, které podporují růst firem – financování investic, provozu, strukturované transakce, treasury a moderní platební řešení. Komerční banka však chce nabídnout ještě něco navíc: skutečné partnerství založené na naslouchání, partnerství a pokoře. To je podle mě největší přidaná hodnota banky v době, která je dynamická a plná změn.