O situaci jako první informovaly Novinky.cz. Ty popsaly i případ paní Karolíny z Prahy, které volala zaměstnankyně banky s tím, že ještě nedokončila přechod na KB plus. „Když jsem jí řekla, že nemám čas a zavěsila, tak mi volali o dvě hodiny později, ovšem už jiná osoba. Té jsem řekla, že nemám zájem,“ popsala webu svou situaci paní Karolína. Druhý den ji pak banka kontaktovala znovu s tím, že pokud s přechodem na novou službu nebude souhlasit, účet jí zruší.

Na sociálních sítích popisují podobnou zkušenost i další klienti. „Bacha, zrušíme vám účet, varuje klienty Komerční banka. Tlačí je tím k nové službě!,“ píše na sítí X jedna z klientek.

Přechod je postupný, říká banka

Tisková mluvčí Komerční banky Šárka Nevoralová redakci sdělila, že přechod klientů Komerční banky na nové bankovnictví probíhá postupně už od dubna 2023.

S výpovědí je nyní podle Nevoralové kontaktováno 190 klientů. „Rok se snažíme s klienty telefonovat, psát jim e-maily, bavit se s nimi, co pro ně nová éra bankovnictví znamená. Dáváme jim veškerou podporu. Není to tak, že bychom jim najednou řekli, že jim rušíme účet. Zmíněných 190 klientů jsou lidé, kteří nekomunikují a dlouhodobě situaci neřešili,“ uvedla.

„Těmto lidem běží výpovědní lhůta, kterou mohou zrušit tím, že do 24. července 2025 přejdou do nového bankovnictví,“ vysvětlila pro iDNES.cz mluvčí banky. Připouští, že do budoucna mohou s výpovědí kontaktovat i další klienty, pokud na nové bankovnictví nepřejdou. Zatím to ale banka v plánu nemá.

Na dotaz, zda už většina klientů je plně v novém bankovnictví, podle tiskové mluvčí nelze jednoznačně odpovědět. „To se hodnotí složitě, protože s řadou klientů například ještě může běžet diskuse. Nemůžu tedy říct, zda většina přešla, nebo ne. Individuální diskuze budou probíhat až do konce července,“ upřesnila.

Nemáme jinou možnost

Pokud klienti na nové bankovnictví odmítnou i po poslední výzvě přejít, banka jim účet zruší. „Snažíme se jim vyjít vstříc, ale nemáme jinou možnost. Starý systém totiž musíme vypnout,“ upozornila Nevoralová.

Banka tedy s klientem ukončí smluvní vztah, účet pro něj přestane existovat. Své peníze z účtu si bude moct vyzvednout na kterékoli pobočce Komerční banky v hotovosti nebo si je nechat poslat na jiný účet.

Redakce se Nevoralové ptala také na to, zda klientům přechodem do nového bankovnictví služby zdraží. „Každý klient je individuální. Záleží vždy na vybraném tarifu a extra službách,“ uvedla.