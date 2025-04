KOMENTÁŘ: Trump geniálně míří na zrušení daně z příjmu, myslí si Okamura

Média si ťukají na hlavu. Celní válka se nevyplatí a Trump počítá cla podle nějakého nesmyslného vzorečku. Je to prý prostě nevypočitatelný magor. Bohužel pro Evropskou unii a naše politické amatéry je to přesně naopak. S každým Trumpovým krokem se ukazuje, že vše bylo předem promyšleno a naplánováno s jasně daným cílem.

Tím vůbec není celní válka ani vydírání druhých zemí, ani chybné vzorečky a touha po obchodní pomstě. Trumpův ideální cíl je návrat před rok 1913. Tedy zrušení daně z příjmu. I to je ovšem dílčí cíl k tomu hlavnímu – zvýšit příjmy amerických domácností a firem.

Sankce uvalené na Rusko ukázaly, že obchodní omezení v delším horizontu masivně podporují domácí produkci. Tohle samozřejmě platí jen o zemích, které mají vše, co potřebují. Suroviny i pracovní síly. To, co by zahubilo kteroukoli evropskou zemi, je pro USA nebo Rusko naopak lék.

K tomu, abyste mohli snížit nebo zrušit daně z příjmu, musíte najít nové příjmy - tedy cla a zvažuje se také obdoba evropské DPH. Současně se musí snížit výdaje. Proto Muskův úřad, který odstřihává od veřejných peněz neziskové organizace. Trumpova dohoda s Vladimirem Putinem na razantním padesátiprocentním snížení výdajů na zbrojení v tomto světle najednou není ústupek Putinovi, ale naopak ústupek Putina Trumpovi, kdy Rusko umožní USA polevit ve zbrojení.

Najednou víme, proč dohoda s mexickou prezidentkou, protože celní dohoda obnáší vyšší výdaje na ochranu hranic na mexické straně a tedy finanční úsporu USA. V tomto ohledu je logický požadavek na úspory USA na obranu Evropy a naopak tlak na Evropany, aby splatili svoje dluhy USA nákupy amerických zbraní, tedy vyššími výdaji na zbrojení. Skutečně jde o procenta a je pro Američany fuk, co se za to koupí, jen když z toho půjdou peníze americkým firmám. Rusko je jen záminka – budoucí blízký partner USA Evropskou unii ohrožovat nebude.

V této logice sedí i nenavyšování cel proti Rusku. Pokud odtud plánujete dovážet suroviny, tak si je nebudete sám sobě zdražovat. USA pro své stíhačky potřebují víc ruského titanu a laciná ruská ropa nebo plyn se taky hodí.

Jen duševně slabý si pro sebe zdražuje život, potřebné suroviny a energie.

Ukončení války s Ruskem a výhodný byznys s ním je jen v logice cíle postavit USA na nohy. Vše, co Trump dělá, je výsledek zřejmě několikaletých analýz a promyšlená strategie. Ne, Trump není omezený byznysmen, ani nevypočitatelný blb – vše, co se děje, prokazatelně v minulosti veřejně ohlašoval. Ukazuje se, že je prozíravý politik, který se rozhodl ozdravit svou zemi bez jakýchkoli kompromisů.

V takto pojatém ekonomickém souboji nemůže Trump prohrát - buď se partneři podvolí a budou třeba nulová cla a svobodný obchod. To se teď rýsuje s Vietnamem. Nebo se cla budou zvyšovat jako s EU a její výroba se přesune do USA. V obojím případě nemohou USA prodělat.

Tak vypadá americké řešení ekonomické krize - snížení výdajů státu, snižování daní, posilování domácí výroby a zvyšování příjmů amerických občanů a firem.

To evropské známe: daně a regulace zvyšovat, napůjčovat si ještě víc stovek miliard eur a vrazit je do Green Dealu, ideologické propagandy a nevyhratelné války s Ruskem (a té obchodní s USA a Čínou). To je tak pitomé, že bohužel pro nás se to bez bruselské cenzury a totality neobejde. Občané se budou bouřit.

Kdo je už předem poražený, je jasné a bylo by fajn co nejdříve tenhle nepříčetný Titanik opustit.