KOMENTÁŘ: Suchej únor připraví prodejce alkoholu až o miliardu korun

Loni se podle průzkumu agentury Nielsen Admosphere zapojilo od akce Suchej únor šest procent dospělé populace v ČR. Vzhledem k tomu, že počet dospělých obyvatel ČR činil k 1. lednu 2019 dle Českého statistického úřadu celkem 8,67 milionu, do akce se zapojilo přibližně 520 tisíc z nich.



Ze zprávy Alkofakta 2020, kterou sestavili organizátoři akce Suchej únor a Ladislav Csémy z Národního ústavu duševního zdraví, vyplývá, že loni se 90 procentům účastníku akce podařilo její cíl naplnit. To znamená, že necelých 470 tisíc lidí si loni v únoru alkohol opravdu zcela odpustilo, ač by jej – nebýt akce Suchej únor – jinak konzumovali.

Jak plyne z průzkumu agentury Ipsos pro společnost Profi Credit, v roce 2017 utratil průměrný Čech za alkohol zhruba 600 korun měsíčně. Loni se tato částka kvůli obecnému růstu cen, vzestupu kupní síly Čechů a pokračující příznivé makroekonomické situaci pohybovala kolem úrovně 650 korun měsíčně. To tedy znamená, že všichni ti, kteří loni Suchej únor opravdu dodrželi, připravili prodejce alkoholu po celé ČR v ten měsíc o více než 300 milionů korun.

Navíc, u deseti procent účastníků akce, kteří se do ní rozhodli zapojit, ale nakonec její cíl nenaplnili, lze předpokládat nulovou spotřebu alkoholu alespoň po část loňského února. Pokud tito lidé utratili v průměru za alkohol poloviční částku, než jakou by utratili nebýt jejich (byť nakonec ne zcela úspěšného) zapojení se do akce Suchej únor, jedná se o dalších takřka 17 milionů korun ztráty pro prodejce alkoholu.

Podle zmíněné zprávy Alkofakta 2020 však část účastníků akce drží Suchej únor i během března, dubna či května. Ještě loni v květnu se alkoholu nedotklo dvanáct procent účastníků akce, což odpovídá 62 400 osob. Ještě více lidí zřejmě vydrželo alkohol nekonzumovat v březnu a dubnu. Takže tito lidé v souhrnu připravili prodejce alkoholu počínaje březnem 2019 až do konce loňska v souhrnu o dalších zhruba 300 milionů korun.

Sečteno, podtrženo, loni Suchej únor připravil prodejce alkoholu o zhruba 620 milionů korun.

Spotřeba limonád

Pro prodejce alkoholu je ovšem tou nejkrušnější zprávou to, že popularita akce Suchej únor v posledních letech rok od roku citelně narůstá. Poprvé se konala v roce 2013, ještě v roce 2017 se jí zúčastnilo pouze jedno procento dospělé populace v ČR. V roce 2018 už to ale byla tři procenta. No a loni zmíněných šest procent.

Vzhledem k tomu, že znatelný růst povědomí o akci Suchej únor pokračuje, nelze vyloučit, že letos se zúčastní až devět procent populace ČR. To by znamenalo, že celková letošní ztráta plynoucí z akce Suchej únor pro prodejce alkoholu se přiblíží až jedné miliardě korun. Se ztrátou musí počítat také stát, třeba proto, že vybere méně na spotřební dani z lihovin, piva či některých vín.

Radovat se z akce Suchej únor zato ale mohou třeba prodejci stále populárnějších domácích limonád a dalších nealkoholických nápojů. Těm tržby naopak díky ní rostou, neboť část konzumentů si místo alkoholického nápoje koupí právě nějaké nealko.