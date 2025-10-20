KOMENTÁŘ. Jako v Cimrmanovi. I česká ekonomika se přizpůsobí

  12:59
Globální ekonomika letos překvapila svou odolností. Zatímco na jaře panovaly obavy z dopadů amerických cel, nyní čísla ukazují růst. Mezinárodní měnový fond navíc výrazně zvýšil prognózu pro Česko, které má být osmou nejrychleji rostoucí ekonomikou EU. Rok 2025 tak ukazuje, že houževnatost může být důležitou ekonomickou vlastností, zamýšlí se v komentáři Petr Sklenář, ředitel sekce měnové České národní banky.

Petr Sklenář, ředitel sekce měnové ČNB | foto: J&T Banka

V polovině října se ve Washingtonu uskutečnilo výroční zasedání Mezinárodního měnového fondu, kde letos velmi frekventovaným slovem bylo „resilience“, tedy česky odolnost, případně pevnost či houževnatost.

V dubnu téměř všichni propadali obavám, jak moc globální ekonomiku poškodí radikální celní politika ze strany USA. Po půlroce trochu usedl prach, opadly emoce a všichni vidí čísla. Letošní růst americké ekonomiky může být přes dvě procenta, v Číně se daří vytáhnout tempo růstu k hranici pěti procent a ekonomický výhled se mírně zvýšil i pro Evropu.

Česká ekonomika rostla stejně jako zkraje roku. Dál ji táhnou domácnosti

Objem mezinárodního obchodu dokonce roste rychleji než v loňském roce. Inflační výhled se výrazně nezměnil. Nenaplnily se obavy z větších inflačních tlaků v USA a naopak dezinflačních v dalších částech světa.

Nepropadejme trudomyslnosti

Mezinárodní měnový fond výrazně zlepšil výhled pro českou ekonomiku. Letos očekává nárůst HDP o 2,3 procenta, což je skoro o polovinu vyšší hodnota, než byla předchozí prognóza z dubna. Jinými slovy, MMF očekává, že Česko bude osmou nejrychleji rostoucí ekonomikou v EU. V širším regionu by rychleji mělo růst pouze Polsko.

Česká ekonomika tak vykazuje velkou houževnatost, když zvyšuje tempo svojí ekonomické aktivity a růst i přes pokračující období ne-růstu německé ekonomiky, stagnace v Rakousku nebo výrazné zpomalení růstu na Slovensku. Možná častěji bychom měli zpívat Cimrmanovu píseň proti trudomyslnosti, že tam kde ostatní jsou na konci, Čech se přizpůsobí.

Proč se tedy nenaplnily předchozí temné výhledy? Zdá se, že důvodů je několik. Všichni se přizpůsobili a ještě dál přizpůsobují novým podmínkám a vzájemný obchod našel jiné cesty. Například USA vybírají asi poloviční cla, než by odpovídalo oznámeným celním tarifům.

Vedle „resilience“ dalším často užívaným spojením ve Washingtonu bylo „AI“, tedy umělá inteligence. Právě tato technologická změna různými cestami výrazně zlepšila výkon americké ekonomiky v letošním roce. Pro některé je to hrozba, pro jiné výzva, ale tento fenomén nejde ignorovat.

Užitek špatných modelů

Celkově si lze z nenaplnění předchozího výhledu odnést i analytické poučení. Odhadovat dopady velkých změn je těžké. Často předpokládáme, že lidé v principu nezmění svoje chování, ale oni je změní. Lidé přirozeně zareagují na novou situaci, ale dopředu nelze odhadnout, jak moc zareagují a jaké nové, dosud neznámé, cesty objeví.

Současně se mohou objevit nečekané vlivy, jako je třeba dynamický rozvoj AI. Prostě stále platí stará zásada, že každý model je špatně, ale některé jsou někdy užitečné. A nezmění to ani AI.

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

