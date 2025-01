KOMENTÁŘ: Vraťme se do normální Evropy i ve zdravotnictví, píše ekonom Bartoň

A je to právě během půlroční doby klidu od konkrétního rozpočtu, kdy je vůbec prostor na řešení fundamentálních problémů českých veřejných financí. Jsou v nich totiž dlouhodobě dva hlavní sloni v místnosti, o kterých se raději nemluví. Dvě neudržitelnosti státního financování. Nelze čekat, že je někdo bude řešit zase od srpna. Tam není na slony čas, když se jede mravenčí práce na detailech konkrétního rozpočtu. Půlroční Doba slonů začíná zase teď, na konci ledna.

Prvním slonem je neudržitelnost státního financování starobních důchodů. Tomu se loňská Doba slonů docela pověnovala. Ne že by slona vyřešila, ale trochu ho umenšila, takže aspoň trochu oddálila dobu, kdy tento slon zase doroste mamutích rozměrů. O to více je však potřeba v nadcházející letošní Době slonů řešit toho druhého: neudržitelnost státního financování zdravotnictví. Ano, státní financování. I když máme formálně zdravotní pojišťovny, jsou to v české realitě jen rozdělovači státem vybíraných peněz. Zdravotní pojištění je daň, stejně jako ostatní daně, které nebyly marketingově přejmenovány na pojištění.

Slon zdravotnictví je přitom v Česku ještě více financovaný státem než slon důchodů. Nejsme zemí s největším podílem státních peněz na příjmech důchodců. Ale jsme zemí, která do zdravotnictví dává nejvíce veřejných výdajů (vzhledem k HDP): více než devět procent veškeré hodnoty, kterou ekonomika vytvoří. Tím pádem jsme v rámci Unie nejvíce „odlišní“ od zbytku zemí, což samo o sobě by nás mělo přimět ke změně.

Ať už si politicky o státním financování myslí kdokoli cokoli, být nejvíce mimo běžné poměry je prostě znamení, že něco děláme špatně. Notabene když si za tyto státní peníze nekupujeme nikterak lepší zdravotní výsledky. Dražší zdravotnictví zjevně neznamená lepší zdravotnictví.

Ten rozdíl od zbytku Evropy nelze ani vysvětlit nějakou historickou rozdílností mezi západní a východní Evropou. My se totiž (vše podle Eurostatu) odlišujeme i od zbytku zemí V4: slovenské veřejné finance dávají na zdravotnictví 6,4 procenta, polské 5,3, a maďarské dokonce 4,4. Méně než polovinu toho, co český stát! Aniž by tam byla nějak horší péče. Ve skutečnosti všechny postkomunistické země jsou na opačné straně evropského spektra. My jsme nejen na evropském extrému, ale i přesným opakem nám podobných zemí.

A jako by toho nebylo málo, je tu ještě druhý ukazatel, ve kterém jsme opět extrémní, a už jen proto by bylo dobré s tím něco udělat. Nejen že český stát vydává na zdravotnictví nejvíc ze všech zemí, ale i z druhé strany je české zdravotnictví nejvíce postátněné v EU. Na celkovém financování zdravotnického systému tvoří veřejné (státní) peníze více než 85 % všech prostředků. Opět nejvíce ze všech.

Přitom „znormálnět“ tento náš druhý extrém je i politicky mnohem jednodušší než něco udělat s tím prvním extrémem. Na rozdíl od něj se nemusí složitě vymýšlet alternativní modely financování a řešit věčná politická otázka „kde na to vzít“. Tady totiž stačí otevřít bránu soukromým financím, které se – a to je klíčové: dobrovolně – pokoušejí do zdravotnictví dostat. Tu aby si někdo připlatil za lepší sádru nebo lepší pooperační péči. Ale nemohou. Protože na to není vyhláška. Není na to kolonka v systému. Ony ty peníze se tam nakonec často stejně dostanou, jenom neformálně. Vykáže se to nesmyslně jako něco jiného. Ale vezměme si tu absurditu situace: zdravotnictví nemá dost peněz, někteří lidé do něj chtějí dobrovolně dát více peněz, a počítač říká „ne!“. Podle nedávného průzkumu 44 % lidí by bylo ochotno si dobrovolně připlatit.

Největší politickou překážkou proti umožnění průchodu těm, kteří se teď se svými penězi cpou do zavřených dveří, je argument, že to omezí péči těm, kteří si připlácet nechtějí. To je ale nesmysl. Nic takového se nemůže stát, protože by to bylo nejen protizákonné, dokonce i protiústavní. Nikdo nebude krácen na svých „právech“, co dostane za své povinné odvody. Hovoříme tady pouze o umožnění platby někomu za něco, co ani nyní plátce povinného zdravotního pojištění nedostává. Takže nejen že se mu péče nezhorší, ale může se mu dokonce o trochu zlepšit.

Co je na tom všem totiž nejlepší: kdybychom si dovolili přestat být extremisty v té druhé české zvláštnosti (podíl státu na zdravotnictví), mohlo by to pomoci i snížení toho prvního českého extrému (celkový objem státních peněz na zdravotnictví). Více (dobrovolných) soukromých peněz ve zdravotnictví bude znamenat nejen pokrytí případných extra nákladů na věci, za které lidi zaplatí, ale tyto extra peníze „zbudou“ i na zdravotní péči pro ty, kteří si nebudou chtít připlácet. Tím pádem i celkově české zdravotnictví přestane být evropsky nejdražším pro stát. Bude zde alternativní zdroj, který pomůže alespoň umenšit toho zdravotnického slona v místnosti českých veřejných místností.

On totiž o sobě zatím moc nedával vědět. Vyšší daňové odvody během předcovidového hospodářského růstu totiž vytvořily „polštář“ financí, které s pomocí extra peněz během covidu mohlo doposud zdravotnictví rozpouštět. Ale ten polštář už je letos téměř prázdný.

O letošní Době slonů tak už zdravotnický slon v místnosti přestává mlčet a začíná troubit na poplach. Využijme tu právě začínající Dobu slonů k tomu, abychom zase v něčem přestali být divní. Abychom se tak konečně po komunismu „vrátili do normální Evropy“ i ve zdravotnictví.