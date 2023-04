KOMENTÁŘ: Hurá na dovolenou do Chorvatska! Rekordním cenám navzdory

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

V letošním roce by poprvé v historii mohl na dovolenou do Chorvatska zavítat více než milion Čechů. Loni jich tam odjelo necelých 850 tisíc, což je po předcovidovém roce 2017 druhý nejvyšší počet. Před šesti lety bylo Čechů v Chorvatsku přesně 850 tisíc. Nyní zatím tuzemské cestovní kanceláře hlásí o pětinu až čtvrtinu vyšší zájem o zájezdy do této destinace. Takže skutečně nelze vyloučit, že do Chorvatska letos zavítá na dovolenou přes milion Čechů, píše hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.