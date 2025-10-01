KOMENTÁŘ: Evropská energetika hledá rovnováhu. Bez plynu to zatím nepůjde

  16:18
Energetika je dnes v samotném srdci evropské strategické debaty, energetická bezpečnost se totiž stala po ruské invazi na Ukrajinu zásadní prioritou. Závislost na dovozu plynu a dalších surovin ukázala zranitelnost evropské energetiky. Diverzifikace zdrojů, rozvoj domácích obnovitelných kapacit a budování strategických rezerv jsou proto klíčové pro snížení rizik, píše v komentáři pro iDNES.cz Ludvík Baleka, předseda představenstva Pražské plynárenské.

Ludvík Baleka, předseda představenstva společnosti Pražská plynárenská. | foto: Dáša HyklováiDNES.cz

Stěžejní je dále způsob, jakým EU bude nadále řešit zelenou transformaci, která bude určovat její ekonomickou i geopolitickou pozici na desítky let.

Evropská unie se ambiciózně zavázala ke klimatické neutralitě do roku 2050. To znamená masivní investice do obnovitelných zdrojů, modernizaci sítí, rozvoj akumulace energie a dekarbonizaci průmyslu.

Tyto kroky však na druhou stranu zvyšují náklady a znevýhodňují evropský průmysl vůči konkurenci ze zemí s méně přísnými pravidly. Evropská regulace je navíc často složitá a zatěžující. Přemíra regulací může zpomalit zavádění inovací v oblasti energetiky, odradit investory a zvyšovat náklady.

Lze říci, že například plynárenství dnes čelí určité investiční nejistotě. Investice v energetice jsou totiž vždy dlouhodobou záležitostí, a je proto nezbytné, aby byla do budoucna jasná a neměnná pravidla a existovala v této oblasti určitá předvídatelnost. Plyn přitom stále zůstává zásadní pro stabilitu energetické sítě, plynové elektrárny jsou flexibilní a rychle reagují na změny v poptávce či výpadky obnovitelných zdrojů.

Z hlediska Česka je proto plyn aktuálně jedinou rozumnou alternativou k náhradě uhlí. Pokud bychom chtěli spalovat biomasu, tak její kapacita není v České republice dostatečná, aby stoprocentně nahradila uhlí. Pokud bychom chtěli stavět pouze tepelná čerpadla, tak nám zase bude chybět elektřina a tu stejně budeme vyrábět s největší pravděpodobností z plynu.

Evropské i tuzemské plynárenství tak stojí před zásadní transformací. Kromě zvládnutí aktuální energetické bezpečnosti musí investovat do inovací a přizpůsobit se dekarbonizačním trendům. Je nutné vyvážit potřebu rychlého omezení závislosti na fosilních palivech s reálnými možnostmi trhu a technologického rozvoje. Budoucí role plynu bude dále stále více spojena s jeho „ozeleněním“ obnovitelnými plyny, vodíkem, biometanem a chytrým využitím infrastruktury.

Pokud Unie nenajde rovnováhu mezi podporou zelených technologií a udržením konkurenceschopnosti, bude mít velký problém. Klíčové je tedy najít soulad mezi ambicemi, bezpečností, konkurenceschopností a udržitelností. Kompromisy nebudou jednoduché, ale právě jejich kvalita a nastavení rozhodne o budoucí síle Evropy.

Vstoupit do diskuse

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

Konec značky po 70 letech. Sazka se přejmenuje, změní i logo

Loterijní společnost Sazka se přejmenuje na Allwyn, napsaly Hospodářské noviny. Nové jméno začne používat od konce ledna 2026. Některé jednotlivé hry si však svá jména zachovají. Mateřskou...

Šunek z prasátek máme plnou půdu, láká pivovarník na český pršut do Bohdanče

Když návštěvník vejde do minipivovarské hospůdky v Bohdanči na Kutnohorsku, zasáhne ho vůně sušeného masa. U stropu po celém šenku visí šunky s malými tácky pod sebou, aby při dosušování nekapal na...

Co je Allwyn? Druhý nejbohatší Čech posílá jméno Sazka do historie

Druhý nejbohatší Čech současnosti Karel Komárek pošle slavnou a zavedenou značku do historie. Největší loterijní společnost Sazka, kterou vlastní, převezme název celé jeho mezinárodní skupiny Allwyn....

Letitý spor o zvlněnou dálnici je u konce. Firmy ji budou muset zadarmo opravit

Poslední a zároveň nejhorší úsek zvlněné dálnice D1 u Ostravy se po třinácti letech soudů dočká opravy. Tu budou muset podle rozhodnutí rozhodčího soudu na své náklady provést společnosti Eurovia a...

Jízda v oblacích přes 600 metrů nad řekou: Čína otevřela nejvyšší most světa

Nejvyšší most na světě se v neděli otevřel v Číně pro dopravu. Byla tak završená tříletá inženýrská práce. Most Huajiang Grand Canyon se tyčí 625 metrů nad řekou a rozlehlou soutěskou v provincii...

Schodek rozpočtu je lepší než loni. Na konci září činil 153,9 miliardy

Ministerstvo financí zveřejnilo výsledek hospodaření státu za posledních devět měsíců. Schodek dosáhl částky 153,9 miliardy korun, což je o 27,9 miliardy méně než ve stejném období minulého roku.

1. října 2025  14:04

Superdávka přehledně: Koho se týká, kdy začne platit a jak o ni žádat

Říká se jí superdávka nebo také sjednocená dávka státní sociální pomoci. Využít ji může každý, kdo dosud pobíral přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, příspěvek na živobytí nebo doplatek na...

1. října 2025  13:25

ČEZ Distribuce posiluje dispečink a pohotovost, slibuje volby bez blackoutu

Společnost ČEZ Distribuce působící na území jedenácti krajů přijala opatření, díky nimž by měl být zajištěn zdárný a bezproblémový průběh parlamentních voleb. V termínu jejich konání minimalizuje...

1. října 2025  13:12

Zkrachovalou ostravskou huť převzala firma exministra. Plánuje výrobu i propouštění

Zkrachovalou huť Liberty Ostrava ve středu převzala společnost Nová Huť Martina Peciny. Hodlá pokračovat ve výrobě, nevyhne se ale dalšímu propouštění. Zároveň nový majitel huti a odbory dohodli...

1. října 2025  10:48,  aktualizováno  11:19

Do letadla s dvoulitrovou petkou. Ruzyně mírní podmínky pro přepravu tekutin

Ruzyňské letiště od října uvolňuje pravidla pro přepravu tekutin na palubě letadel. Nově je povoleno vzít si s sebou na palubu až dva litry tekutin na osobu. Nezáleží při tom na tom, zda jde o nápoje...

1. října 2025  11:08

Změnit dodavatele energií bude jednodušší, začala platit nová pravidla

Spotřebitelé, kteří mají zafixovanou cenu elektřiny nebo plynu, mají od října novou možnost, jak ukončit smlouvu s dodavatelem. Závazek s ním budou moci vypovědět, pokud pro ně nebude mít zajištěno...

1. října 2025  9:47

Senát USA neschválil financování federální vlády, úřady musí omezit provoz

V USA začal nový fiskální rok, pro který nemá federální vláda zajištěné financování. Senát dnes v noci návrhy na prodloužení neschválil. Trumpova administrativa musí omezit provoz federálních úřadů a...

1. října 2025  6:11

Superdávka 2025 mění systém státní podpory. Kdo nezažádá včas, přijde o ni

Superdávka neboli sjednocená dávka státní sociální podpory nahradí čtyři dosavadní příspěvky, kterými stát přispíval domácnostem či jednotlivým lidem. Úřady práce na ni přecházejí v několika krocích,...

1. října 2025

Trump chystá finanční pomoc Argentině. Bouří se tentokrát i jeho příznivci

Americká administrativa se chystá poslat Argentině finanční pomoc ve výši 20 miliard dolarů, tedy v přepočtu 468 miliard Kč, záchranný plán má několik pilířů. Krok se ale příliš nelíbí řadě skalních...

1. října 2025

K bateriím se dostali od kryptoměny přes mařiče, upozorňuje odborník na spekulanty

Premium

Prvního října začíná platit další ustanovení novely energetického zákona známé jako Lex OZE III. Česko dohání Evropu a zažívá boom bateriových úložišť. Ta jsou nezbytná pro efektivní integraci...

1. října 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Boeing vyvíjí náhradu za svůj problematický model. Cílem je zlepšení pověsti

Americký výrobce letadel Boeing začal pracovat na vývoji nového úzkotrupého letounu, který by v budoucnu měl nahradit problematický model 737 MAX. Celý projekt je však zatím v plenkách. Boeing...

30. září 2025

Noční vlaky z Paříže do Rakouska a Německa končí, Francie stopla dotace

Noční vlakové spoje Nightjet mezi Paříží a Vídní a také mezi Paříží a Berlínem se od poloviny prosince 2025 zastaví. Důvodem je zastavení financování ze strany francouzské vlády. Uvedl to rakouský...

30. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.