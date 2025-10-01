KOMENTÁŘ: Evropská energetika hledá rovnováhu. Bez plynu to zatím nepůjde

Stěžejní je dále způsob, jakým EU bude nadále řešit zelenou transformaci, která bude určovat její ekonomickou i geopolitickou pozici na desítky let.
Evropská unie se ambiciózně zavázala ke klimatické neutralitě do roku 2050. To znamená masivní investice do obnovitelných zdrojů, modernizaci sítí, rozvoj akumulace energie a dekarbonizaci průmyslu.
Tyto kroky však na druhou stranu zvyšují náklady a znevýhodňují evropský průmysl vůči konkurenci ze zemí s méně přísnými pravidly. Evropská regulace je navíc často složitá a zatěžující. Přemíra regulací může zpomalit zavádění inovací v oblasti energetiky, odradit investory a zvyšovat náklady.
Lze říci, že například plynárenství dnes čelí určité investiční nejistotě. Investice v energetice jsou totiž vždy dlouhodobou záležitostí, a je proto nezbytné, aby byla do budoucna jasná a neměnná pravidla a existovala v této oblasti určitá předvídatelnost. Plyn přitom stále zůstává zásadní pro stabilitu energetické sítě, plynové elektrárny jsou flexibilní a rychle reagují na změny v poptávce či výpadky obnovitelných zdrojů.
Z hlediska Česka je proto plyn aktuálně jedinou rozumnou alternativou k náhradě uhlí. Pokud bychom chtěli spalovat biomasu, tak její kapacita není v České republice dostatečná, aby stoprocentně nahradila uhlí. Pokud bychom chtěli stavět pouze tepelná čerpadla, tak nám zase bude chybět elektřina a tu stejně budeme vyrábět s největší pravděpodobností z plynu.
Evropské i tuzemské plynárenství tak stojí před zásadní transformací. Kromě zvládnutí aktuální energetické bezpečnosti musí investovat do inovací a přizpůsobit se dekarbonizačním trendům. Je nutné vyvážit potřebu rychlého omezení závislosti na fosilních palivech s reálnými možnostmi trhu a technologického rozvoje. Budoucí role plynu bude dále stále více spojena s jeho „ozeleněním“ obnovitelnými plyny, vodíkem, biometanem a chytrým využitím infrastruktury.
Pokud Unie nenajde rovnováhu mezi podporou zelených technologií a udržením konkurenceschopnosti, bude mít velký problém. Klíčové je tedy najít soulad mezi ambicemi, bezpečností, konkurenceschopností a udržitelností. Kompromisy nebudou jednoduché, ale právě jejich kvalita a nastavení rozhodne o budoucí síle Evropy.