KOMENTÁŘ: Pod praporem pokrytectví. Je v právu malý rebel, či velký korporát?

Michal Šnobr se rád prezentuje jako hlas minoritních akcionářů společnosti ČEZ a nemine den, aby neútočil na tuto firmu nebo na českou vládu, jejího hlavního akcionáře.

„Nárok na slušné, férové a morálně čisté (bez zápachu z kanálu, jak to ovoněla vláda Petra Fialy) chování státu/vlády nám zůstává,“ kritizoval například ve středu na sociální síti X s tím, že základní podmínkou a předpokladem rozvoje této země v oblasti podnikání je úcta a respekt k soukromým investicím, investorům nebo respektování zákonů a ústavních principů. „Současný ministr financí Zbyněk Stanjura se svými podvody, neodborností, úskoky a celkovou nekonzistencí, vyjadřováním, dělá opak!“ pokračoval útokem na ministra financí v příspěvku, kde oznamuje dividendu na akcii ve výši 52 korun.

Šnobr se stylizuje do role oběti, malého bezmocného člověka, bezohledně okrádaného mocnou korporací i nemilosrdnou českou vládou. Není však drobným střadatelem, který na dividendách dostává pár tisíc nebo desítek tisíc korun a sotva z nich vyžije. Ve skutečnosti na dividendě letos v srpnu obdrží více než čtvrt miliardy korun. Slova o utlačování a okrádání od něj znějí účelově a pokrytecky.

Vždyť většina z více než 150 tisíc akcionářů své akcie v klidu vlastní, prodává a někteří i nakupují, pouze malá skupinka minoritářů vedená právě Šnobrem vytváří dojem, že vlastnictví akcií ČEZ je to nejhorší, co může investora potkat. O jejich skutečném vlivu však svědčí i to, že jejich petice nezískala mezi ostatními akcionáři v podstatě žádnou podporu.

Křičím, tedy jsem

Většina akcionářů zjevně ctí základní pravidlo kapitalismu – právo vlastnit a prodávat. Pana Šnobra nikdo nenutí trpět vlastnictvím akcií polostátní firmy, které si dobrovolně koupil, a od počátku musel vědět, že bude minoritním akcionářem. A nikdo mu nebrání je ani prodat. Akcie společnosti, kterou ze 70 procent vlastní stát, přirozeně znamenají menší vliv na rozhodování. Protesty na valných hromadách a zoufalé výkřiky na sociálních sítích jsou proto logicky neúčinné.

Šnobr navíc obviňuje vládu, že porušila zákon zavedením windfall tax (daně z neočekávaných zisků), kterou kritizuje jako nelegitimní zásah do práv akcionářů. Ve skutečnosti však windfall tax není v rozporu se zákonem, ale je to legitimní nástroj, který vlády po celém světě používají k vyrovnání neočekávaných ekonomických výkyvů a k zajištění spravedlivého rozdělení zisků.

Investor a minoritní akcionář ČEZ Michal Šnobr

Připomeňme si, že windfall tax byla zavedena v reakci na mimořádně vysoké zisky energetických společností během energetické krize, kterou způsobily globální události. Vláda má nejen právo, ale i povinnost jednat v zájmu veřejnosti a zajistit, aby nadměrné zisky, které jsou často výsledkem krizí nebo jiných mimořádných okolností, byly využity ku prospěchu celé společnosti. I proto si stát tuto strategickou firmu ponechal.

Šnobr poukazováním na údajné porušení zákona i okřikováním svých kritiků jen zakrývá, že jeho hlavním cílem je vydělat na akciích více peněz. Takto formulovaný požadavek by mu však nepřinesl sympatie a ovace na internetu, proto radši legračně mává praporem demokracie a morálky a volá po dodržování pravidel kapitálového trhu tam, kde je nikdo neporušuje.

Proč je tak hlasitý právě letos? Dividendy vyplácené společností ČEZ v posledních letech výrazně rostly, v roce 2019 byla 34 Kč na akcii, v roce 2020 už 52 Kč, o rok později o čtyři koruny méně, ale v roce 2022 už 145 Kč na akcii. To pana Šnobra řádně namlsalo a 52 korun za rok 2023 už mu zřejmě přijde málo, i když to v jeho případě je přes čtvrt miliardy korun. Takže když je loňská dividenda stejná jako v roce 2020, je to už výsledek zločinného spolčení státu a polostátní firmy s cílem ožebračit pana Šnobra a jeho kolegy.

Výše dividend jinak jasně ukazuje, že firma ČEZ je finančně stabilní a úspěšná, což by mělo být pozitivní zprávou pro všechny akcionáře včetně minoritních, stejně jako pro veřejnost, že jde o zdravou firmu, o niž se stát může opřít.

Menšina nevládne

Je důležité si uvědomit, jaká práva a povinnosti má většinový vlastník vůči minoritním akcionářům. Většinový vlastník, v tomto případě stát, má zodpovědnost spravovat firmu tak, aby byla dlouhodobě úspěšná, což se společnosti ČEZ daří. Menšinoví akcionáři mají právo na informace, účast na valných hromadách a podíl na zisku, což je také respektováno. Nicméně jejich vliv na strategická rozhodnutí je omezený, což je běžnou praxí v jakékoli veřejně obchodovatelné společnosti. Firma ČEZ a vláda jednají v souladu s pravidly kapitálového trhu a v zájmu všech akcionářů. Namísto neustálé kritiky by měl Michal Šnobr a jeho příznivci uznat, že jejich postavení minoritních akcionářů je důsledkem jejich vlastních investičních rozhodnutí a že většinový vlastník má právo rozhodovat o strategických záležitostech společnosti.

David Jareš, nezávislý publicista

Vystupování Šnobra a jeho příznivců na valných hromadách a v médiích často působí jako divadlo pro veřejnost. Michal Šnobr by se měl místo pokryteckých útoků a populistických výkřiků zaměřit na konstruktivní dialog, pokud mu skutečně jde o blaho firmy a jejích akcionářů.