KOMENTÁŘ: Komodity zlevňují, růst zpomaluje. To jsou dobré zprávy pro Česko

Kolega z bankovní rady Jan Frait napsal se svým poradcem Jakubem Matějů článek na čnBlog na téma: Co říká pokles cen komodit o vyhlídkách globálního růstu. V posledních měsících došlo k citelné korekci cen řady komodit na světových trzích – a to jak energetických, tak průmyslových či potravinových. Pokud bude korekce pokračovat (důležitá podmínka), je to dobrá zpráva pro splnění priority číslo jedna: podstatně snížit v Česku inflaci.