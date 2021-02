KOMENTÁŘ: Stěhování už bez pokuty za změnu dodavatele energií

Nově by také spotřebitel, který se bude stěhovat, mohl rychle a bez sankce vypovědět smlouvu s dodavatelem energií. Při změně bydliště musí totiž kromě jiného spotřebitel řešit, co bude s jeho stávající smlouvou o dodávkách energií. Zda ji může ukončit, v současné době záleží na typu smlouvy.



Pozor na číslovky

Má-li spotřebitel smlouvu na dobu neurčitou, může ji vypovědět kdykoliv, a to se zákonnou tříměsíční výpovědní dobou. Výpovědní doba, která by byla uvedena ve smlouvě odlišně od zákona, nesmí být delší než ta zákonná. Pokud by tomu tak bylo, platila by zákonná výpovědní doba.