KOMENTÁŘ: Republiko má, Fialou zadlužená... Babiš kritizuje deficit

Pohádky pana premiéra, že deficit rozpočtu byl loni 289 miliard, minulý týden definitivně rozcupoval Eurostat a do Prahy vzkázal, že se Stanjurovým fixlováním s čísly a účetními triky za skoro 60 miliard se nenechá oblbnout. Nejde ale jen o loňský rozpočet, katastrofa je celkové hospodaření Fialova kabinetu, který za čtyři roky rekordně zadluží naši zemi i bez toho, že by nás postihly zničující povodně.

Čísla mluví jasně. V prosinci 2021, kdy naše vláda předávala panu Fialovi zemi, byl dluh 2 566,7 miliardy. Letos v říjnu bylo veřejné zadlužení ČR už 3 320 miliard korun. To je historický rekord. Pánové Fiala se Stanjurou nás dosud zadlužili o víc než 753 miliard a za čtyři roky to bude neskutečných 1 132 miliard.

Fialova vláda prostě zcela rezignovala na konsolidaci veřejných financí, o to víc ale pan premiér a vládní politici neustále lžou o tom, že hnutí ANO neumí hospodařit a že zadlužilo zemi. Tak aby bylo jasno. V letech 2008 až 2013 jistý Kalousek zvýšil zadlužení vůči HDP z 28,2 % na 44,1 %. V tomto žalostném stavu byly veřejné finance, když hnutí ANO nastoupilo do vlády.

Za našeho vládního angažmá jsme zadlužení vůči HDP systematicky snižovali, a to až na 29,6 %. Pak bohužel přišel covid. Za vytrvalého křiku dnešních vládních stran, že dáváme málo, dluh v roce 2021 vystoupal na 40,7 %, což je ale stále méně, než když jsem v lednu 2014 přišel do vlády. Na konci roku 2021 jsme byli 6. nejméně zadlužená země v EU, od té doby si ČR pohoršila o tři příčky a zadlužení stouplo na 42,6 % HDP. Takže jsme na tom dnes hůř než za Kalouska.

Snižovali jsme zadlužení nejen v poměru k HDP, ale i v absolutních hodnotách. Když jsem nastoupil v lednu 2014 jako ministr financí, státní dluh byl 1 683 miliard korun. Do května 2017, než mě pan Sobotka bezdůvodně vyhodil, jsem dluh snížil na 1 624 miliard, což znamená absolutní pokles o 60 miliard. Mimochodem, za 31 let naší republiky měli přebytkový rozpočet jen tři ministři financí – Ivan Kočárník v 90. letech, Alena Schillerová a Andrej Babiš, a to dokonce 62 miliard v roce 2016.

V prosinci to budou tři roky od nástupu Fialovy vlády. Za důvěru ve volbách se lidem odměnila rekordním zvýšením daní, masivní inflací, zdražením veškerého zboží a služeb o třetinu, největším propadem reálných mezd v Evropě, osekáním penzí a zvýšením věku odchodu do důchodu. K tomu nechala rozbujet šedou ekonomiku jako v 90. letech a schválila migrační pakt EU a tak fanatickou verzi Green Dealu, že překvapila i bruselské ekofanatiky. A navrch Fialova vláda zadluží naši zemi jako žádná jiná před ní.

Pokud se ANO vrátí do vlády, dáme veřejné finance znovu do pořádku jako v minulosti. Budeme efektivně hospodařit, bojovat proti šedé ekonomice, důsledně vybírat daně, snižovat deficit vůči HDP, abychom mohli lidem vrátit všechno, co jim Fialova vláda sebrala – od nižších daní po důstojné důchody.