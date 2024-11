Čas na vrácení kolkových známek se krátí, zbývá poslední měsíc a půl

Kolkové známky se odebírají do historie. (13. února 2024) | foto: Česká pošta

Podle mluvčího České pošty Matyáše Vitíka od začátku letošního roku do konce října klienti vrátili kolky v nominální hodnotě 9 383 906 korun, v kusech to bylo 26 477 kolků. „Nejčastěji lidé vrací kolky v nominální hodnotě 100 a 1 000 korun. Nejméně se ke zpětnému odkupu dávají kolky v nominální hodnotě jedna koruna, konkrétně k 31. 10. to bylo 896 kusů,“ uvedl Vitík.

Doplnil také, že žadatel musí o odkup písemně požádat a předložit doklad totožnosti. „V žádosti uvede počet kolkových známek podle jednotlivých nominálních hodnot a jejich úhrn, svoje jméno a příjmení, přesnou adresu a zároveň stvrdí podpisem příjem vyplacené částky. K odkupu musí být předloženy obě části kolkové známky,“ zmínil Vitík.

Česká pošta si účtuje za zpětný odkup poplatek, a to ve výši pěti procent z nominální hodnoty kolku.

Zrušení je součástí konsolidačního balíčku

Zrušení kolkových známek je součástí konsolidačního balíčku. Ministerstvo financí již dříve poukázalo na náklady spojené s jejich výrobou a následnou distribucí.

„Pro představu, v období 2014–21 činily kumulované náklady v souvislosti s kolky téměř půl miliardy, ročně tak státní rozpočet ušetří desítky milionů korun,“ uvedl v lednu pro iDNES.cz Ondřej Macura z tiskového oddělení ministerstva financí. Podle resortu financí mají být do budoucna současné platební metody dostačující.

Kolky už v minulosti zrušila řada zemí, mezi nimi je například sousední Slovensko. Tamní občané mohli klasické papírové kolkové známky používat do konce roku 2014. Slovenské ministerstvo financí v té době úsporu z ukončení výroby a distribuce kolků vyčíslilo na 4,8 milionu eur ročně (v současném kurzu 121 milionů Kč).

Stejně jako české ministerstvo financí, i to slovenské tehdy poukazovalo na podvody spojené právě s kolky. Kolky mimo jiné zrušilo také například sousední Polsko a Německo.