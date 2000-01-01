V Česku zůstávají v provozu poslední dvě vysoké pece. Obě v Třinci. Reportér iDNES.cz prošel tamní kompletní výrobu: od vysoké pece, přes konvertor až po válcovací trať, která žhavé odlitky promění v kolejnice.
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA
První vysokou pec tady zapálili už v roce 1839. Spalovala ještě dřevěné uhlí. Třinecké železárny jsou dnes poslední podnik v Česku, který dokáže z železné rudy, koksu a práškového uhlí vyrobit surové železo. Běžná teplota surového železa se obvykle pohybuje kolem 1 450 °C. Vysokopecaři tady pro ochranu nosí speciální ohnivzdorné hliníkové pláště.
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA
Vysoká pec číslo čtyři odlévá základní surovinu železáren: roztavené surové železo. Denně vyrobí zhruba 3 200 tun surového železa.
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA
Chemicky čisté železo se taví při teplotě 1 538 °C, ale díky vysokému obsahu uhlíku (cca 4,5 %) a dalších prvků (křemík, mangan, fosfor, síra a zinek) má surové železo nižší bod tání, což umožňuje jeho tekutý stav při nižších teplotách.
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA
U plošiny výfučen vysoké pece číslo čtyři. Tady se dovnitř, do pásma výfučen v horní části nístěje, vhání předehřátý vítr obohacený o kyslík spolu s uhelným prachem. V dolní části nístěji se hromadí tekuté surové železo pod vrstvou strusky. V oblasti před výfučnami dochází k hoření předehřátého dmýchaného větru s uhlíkem z koksu a práškového uhlí při teplotách v rozmezí 2 050–2 200 °C.
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA
Pás výfučen je po celém obvodu vysoké pece. Dovnitř se dá nahlédnout přes kukátko, za kterým žhne bleděmodré světlo.
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA
Technologie výfučen se chladí vodou. Proč jsou výfučny důležité? Když horký dmýchaný vítr narazí na rozžhavený koks uvnitř pece, dochází prudkému hoření. Koks a vháněné práškové uhlí hoří za vzniku oxidu uhelnatého a velkého množství tepla. Oxid uhelnatý stoupá pecí vzhůru , ohřívá a redukuje klesající vsázku (železnou rudu s koksem a přísadami) a chemicky z ní odebírá kyslík, Oxid uhelnatý je hlavním redukčním činitelem ve vysoké peci, čímž vzniká tekuté surové železo.
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA
Vysoká pec číslo 4 stojí v Třinci od roku 1923, což ukazuje i logo u vstupu na velín. Poprvé ji zapálili 6. března 1923. Ve své době to byla největší vysoká pec v ČSR s denní výrobou 650 tun surového železa, dnes zvládne 3 200 tun. Loni ji po dvacetiletém nepřetržitém provozu odstavili a pec prošla rozsáhlou a nákladnou rekonstrukcí.
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA
Mozkem vysoké pece je moderní velín. Na velkých obrazovkách mají operátoři přehled o řízení a stavu výroby pece. Součástí loňské rekonstrukce “čtyřky” bylo vybudování nových řídicích systémů a datové sítě. Dělníci natáhli přes 50 kilometrů nové kabeláže.
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA
Celkový pohled na vysokou pec číslo 4 v Třineckých železárnách. Zařízení včetně polních klap je vysoké 86, 9 metrů a surovinám trvá 8 hodin, než vysokou pecí proputují až dolů. Produktem vysoké pece je surové železo a také vysokopecní plyn, který se používá v přidružených hutnických provozech.
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA
V Třineckých železárnách pracuje 6 500 zaměstnanců, výroba jede nepřetržitě. Skupina spolu s dceřinými společnostmi poskytuje práci přibližně 15 000 lidí.
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA
V těchto obřích nádobách, pánvích, které prázdné váží 80 tun, se přepravuje rozžhavená ocel . Na snímku probíhá oprava vyzdívky jejich stěn, tak aby odolaly vysoké teplotě oceli.
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA
Celkový pohled do ocelárenského provozu Třineckých železáren, kde září do šera rozžhavená ocel a vzduchem putují obrovské licí pánve zavěšené na portálové jeřáby.
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA
Zatímco z vysoké pece vytéká tekuté surové železo i struska ze spodní části pece, konvertor se pro odpich musí celý naklonit. Přitom teplota suroviny z konvertoru je vyšší, pohybuje se přibližně mezi 1 600 až 1 650 °C.
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA
V konvertoru se do tekuté taveniny vhání čistý kyslík. Kyslík reaguje s uhlíkem a dalšími příměsemi, čímž je doslova spálí. Tato reakce uvolňuje obrovské množství tepla, teplotu taveniny zvýší o více než 150 °C. Tento proces se nazývá zkujňování.
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA
To není rekvizita z temného sci-fi thrilleru, ale vrták, který se používá v Třineckých železárnách.
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA
Rozžhavená ocel putuje od konvertoru v pánvích. V obří hale vypadají jako dětské hračky, měřítko fotografií klame.
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA
Areál s mohutnými stavbami a desítkami kilometrů kolejí připomíná ocelové město
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA
Oceláři využívají poněkud překvapivě rýžové plevy pro zasypání povrchu žhavého materiálu, na snímku v černých pytlích. Když se ocel odlije do pánve, její hladina začne kvůli sálání tepla rychle chladnout, což může způsobit předčasné tuhnutí na povrchu.
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA
Zrození kolejnice. Rýžové plevy obsahují obrovské množství oxidu křemičitého a mají velmi nízkou hustotu. Po dopadu na žhavou hladinu pytel shoří a plevy vytváří na povrchu tekuté oceli souvislou, lehkou izolační vrstvu, která udržuje kov žhavý a tekutý. Navíc brání jeho znovuokysličování.
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA
V moderních provozech se takto využívá tento levný zemědělský odpad jako ekologická a ekonomická alternativa k syntetickým izolačním zásypům.
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA
Třinecké železárny jsou jediným výrobcem kolejnic a železničního příslušenství v České republice. Výroba kolejnic neprobíhá přímým litím do tvaru kolejnice, ale prostřednictvím dvoustupňového procesu: kontinuálního odlévání ocelových bloků a jejich následného válcování za tepla na specializovaných tratích. Na snímku žhavý ocelový blok míří k válcovací trati.
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA
Žhavý ocelový blok prochází válcovací tratí. Ač váží 5 tun, na první pohled to vypadá, že manipulační ramena s ním nemají žádnou práci. Na konci výrobního procesu z něj vzniká kolejnice.
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA
Detail z válcovací trati v Třineckých železárnách. Za posledních 25 let vyrobily 6 milionů tun kolejnic, což odpovídá 48 000 km kolejí, obepnuly by zeměkouli.
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA
Huť vyrábí kolejnice širokopatní, výhybkové, ale také důlní a tramvajové.
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA
Drtivá většina tratí v Česku je tvořena právě kolejnicemi z Třineckých železáren.
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA
Valcíři v Třineckých železárnách pozorují, jak budoucí kolejnice projíždí válcovací tratí, než získá definitivní rozměry a také vlastnosti.
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA
Kolejnice musí vydržet extrémní, neustále se opakující tlak stovek tun a zároveň odolávat vlivům počasí. To vše po desítky let.
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA
Když kolejnice opustí válcovací trať, je materiál stále velmi horký. Proto se nechává ochladit.
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA
Hotovo! Výrobky, které prošly kontrolou kvality – používá se mimo jiné laser – čekají na odvoz v areálu Třineckých železáren.
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA
Další kilometry kolejnic z Třince čekají na odvoz - kde po nich budou lidé a náklady asi jezdit?
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA