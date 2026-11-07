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OBRAZEM: Zrození kolejnice. Podívejte se, jak vypadá provoz ocelového města
V Česku zůstávají v provozu poslední dvě vysoké pece. Obě v Třinci. Reportér iDNES.cz prošel tamní kompletní výrobu: od vysoké pece přes konvertor až po válcovací trať, která žhavé odlitky promění v...
Tvrdá rána pro Česko. Mnohamiliardový plán investic výrobce polovodičů se ruší
Americký výrobce polovodičů onsemi zrušil plány na rozšíření výroby v rožnovském závodě za dvě miliardy dolarů (zhruba 43,5 miliardy Kč). Důvodem je vývoj na trhu, oznámila v pátek firma v tiskové...
Musí být blond a vypadat jako ze Západu. Vietnamské děti loví turisty a excelují v angličtině
Ve Vietnamu se objevil nezvyklý fenomén. Ve snaze naučit se plynule anglicky skupiny dětí vyhledávají cizince, aby se rozhovory s nimi procvičily. A podporují je v tom i rodiče. Vědí, že znalost...
Němci odpálili bombu: buď dluhy Ukrajiny zaplatí všichni, i Češi, nebo zablokují EU
Německo požaduje, aby se všechny země Evropské unie bez výjimky zavázaly k podílu na pokrytí schodku ukrajinského rozpočtu v příštím roce. Deník Financial Times (FT) to hodnotí jako ultimátum,...
Svět chce motory z Česka. Moravská firma roste rekordním tempem a hledá stovky lidí
Ještě před několika lety šlo o úzce specializovaný segment leteckého průmyslu. Česká PBS Group, tradiční výrobce motorů pro drony, vyvíjí a vyrábí ve Velké Bíteši a během tří let zvýšila výrobu o 800...
Jak Rusko krade hotely. Ukrajinský podnikatel stále čeká na odškodnění
Denis Kaťucha si na ukrajinském pobřeží Azovského moře postavil hotel, kam každé léto přijížděly stovky turistů. Po ruské okupaci ale o něj přišel, a proto se rozhodl obrátit na soud a žádat...
Němci odpálili bombu: buď dluhy Ukrajiny zaplatí všichni, i Češi, nebo zablokují EU
Německo požaduje, aby se všechny země Evropské unie bez výjimky zavázaly k podílu na pokrytí schodku ukrajinského rozpočtu v příštím roce. Deník Financial Times (FT) to hodnotí jako ultimátum,...
Sever Evropy hledá vlastní cestu k vzácným zeminám. Pomohou i veřejné zdroje
Závislost na Číně dělá evropským firmám stále větší starosti. Tamní podniky zajišťují přibližně 60 procent světové těžby vzácných zemin využívaných při výrobě magnetů a přes 90 procent jejich...
Vláda přijala plán proti drahým energiím. Globální trhy ale neovlivní, říkají experti
Vláda na svém pondělním jednání schválila novelu energetického zákona. Obsahuje plán pro řešení případného dalšího růstu cen energií, konkrétně mechanismus možného zastropování koncových cen...
Německá klasika s českým rukopisem. V Praze otvírá první bistro s currywurstem
V centru Prahy se ve středu 11. listopadu otevře bistro Currywurst 11 zaměřené na oblíbenou německou klobásu politou curry omáčkou. Podnik v Palackého ulici provozuje gastroskupina Dim Sum Spot,...
Demokraté slibují Američanům lepší život. Ne vše ale zvládnou splnit
Listopadové volby ve Spojených státech ovládla Demokratická strana. Slibuje především přísnější pravidla pro datová centra, dostupnou zdravotní péči a snížení inflace. Voliči dali jasně najevo, že...
SKIMS sklízí kritiku s adventním kalendářem za 150 dolarů. Uvnitř jsou jen cetky
Značka luxusního prádla, za kterou stojí americká podnikatelka Kim Kardashianová, se ocitla v centru nebývalé kontroverze. Uvedla na trh adventní kalendář, za který si účtuje 150 dolarů. Netrpěliví...
Svět chce motory z Česka. Moravská firma roste rekordním tempem a hledá stovky lidí
Ještě před několika lety šlo o úzce specializovaný segment leteckého průmyslu. Česká PBS Group, tradiční výrobce motorů pro drony, vyvíjí a vyrábí ve Velké Bíteši a během tří let zvýšila výrobu o 800...
Nvidia vyšetřuje šéfa. Přiznal nevěru, jeho partnerku podezírají ze špionáže pro Čínu
Americký výrobce čipů Nvidia zahájil interní vyšetřování svého generálního ředitele Jensena Huanga. Důvodem jsou informace o jeho blízkém vztahu s čínskou podnikatelkou Alicí Huangovou, kterou...
Jaký je rozdíl mezi trvanlivým a čerstvým mlékem? Odborník boří mýty o kvalitě
Je trvanlivé mléko výživově horší než čerstvé a znamená vyšší cena také lepší kvalitu? Rozdíl spočívá především v tepelném ošetření a chuti, množství bílkovin a tuku při totožné tučnosti zůstává...
Auto je pro stavaře a architekta zásadní pomocník, říká šéf společnosti CASUA
Česká architektonická a projekční kancelář CASUA má dlouhodobou tradici a dnes téměř sto zaměstnanců. Ve své firemní flotile však má pouze osm automobilů, což ukazuje, že se firma snaží dopravní...
Brambor je méně, ceny rostou. Pěstitelům ale loňské ztráty nesmažou
Loňská obrovská úroda brambor přidělala kvůli propadu cen zemědělcům vrásky. Letos se situace obrátila, ale podle předsedy Českého bramborářského svazu Josefa Králíčka ne moc k lepšímu