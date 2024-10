Jak železnici dočasně přeměnit na cyklostezku. Nápad dostal zlatou medaili

Systém tvoří betonové desky, které se položí přes koleje, připevní se k nim a k sobě navzájem. „Nevyužívaných tratí je na Slovensku poměrně hodně. Jejich výhodou je to, že obvykle spojují jednotlivé vesnice a vedou pěknou přírodou. Demontáž kolejí a rekultivace původní trati je ale poměrně nákladná i časově náročná,“ vysvětlil Čačko, co ke vzniku systému vedlo.

Projektovou dokumentaci pro vybudování cyklostezky připravují podle Čačka ve slovenském Martinu.

Tým výzkumníků vedený Ľubomírem Šoošem se inspiroval v projektu, v němž pracoval na vzniku modulárních protipovodňových zábran. Vznikl systém desek lichoběžníkového tvaru s úchyty, které umožňují připevnění ke kolejnicím a spojení jednotlivých desek navzájem. První prototyp byl dřevěný, poté se slovenští výzkumníci spojili s kolegy ze stavební fakulty brněnského VUT, kteří navrhli použití kompozitního betonu. Samotné panely vyrobila pro výzkumníky firma Prefa Brno.

„U prototypové verze máme spojky ocelové kvůli jejich malému počtu, počítáme ale s výrobou plastových spojek z recyklátu,“ doplnil Čačko. Díky lichoběžníkovému tvaru lze skládat desky za sebe tak, že buďto tvoří rovnou trať nebo zatáčku. Výzkumníci počítají s tím, že bude třeba vytvořit speciální díly na překrytí atypických míst na trati, jako jsou například výhybky.

Výhodou celého systému je, že je snadno demontovatelný a koleje pod ním zůstanou nepoškozené. Pokud by tak bylo třeba trať obnovit, bude to možné s minimálními náklady. Mezinárodní strojírenský veletrh začal v osmi pavilonech brněnského výstaviště v úterý a potrvá do pátku. Účastní se jej 1 386 firem z dvaačtyřiceti zemí.