Obsazeno, hlásí koleje. Studentům hrozí, že nebudou mít střechu nad hlavou

„S ohledem na růst cen pronájmů zájem o koleje roste,“ uvádí mluvčí brněnské Masarykovy univerzity Tereza Fojtová. Koleje druhé největší české univerzity jsou zcela plné, přičemž zhruba na 250 žadatelů se nedostalo. A ještě větší převis poptávky eviduje Vysoké učení technické v Brně, které nevyhovělo 700 žádostem.



Na hranu možností se už dostávají i koleje Palackého univerzity v Olomouci, které zatím nedokázaly ubytovat 300 studentů. „Za poslední čtyři roky jde o největší nátlak,“ říká ředitel tamní Správy kolejí a menz Josef Suchánek.

Nejvíc však koleje praskají ve švech v hlavním městě, kde studuje přes 100 tisíc vysokoškoláků. Všechny velké pražské univerzity hlásí plnou obsazenost ubytoven.

Například Česká zemědělská univerzita musela odmítnout 1 200 lidí. Beznadějně vyčerpané jsou i kapacity Univerzity Karlovy. „Lůžka se na našich kolejích rezervují přes online systém, který se uzavře při naplnění kapacity. Z dotazů a dalších požadavků na ubytování dokážeme odhadnout, že ubytování nedostalo přibližně 10 procent žadatelů,“ vysvětluje vedoucí útvaru ubytovacích služeb UK Miroslava Hurdová.

Jedním z nich byl student matematicko-fyzikální fakulty Róbert Jurčo. „Na konci června jsem zjistil, že už je pozdě,“ říká. Nyní proto hledá pokoj v podnájmu, zatím však neúspěšně. „Všechny pokoje jsou buď drahé, obsazené nebo v dojezdové vzdálenosti delší než dvě hodiny,“ popisuje Jurčo.

Hledání bydlení začíná brzy

Řada studentů ve snaze předejít podobným problémům začíná letos hledat ubytování rekordně brzy. Portál Bezrealitky.cz registruje zvýšený počet studentských reakcí na nabídky pronájmů od 4. srpna. Loni se tato vlna zájmu zvedla 10. srpna a ve srovnání se situací před pěti lety se termín posunul o celý měsíc dříve.

Najít vhodný byt je však pro studenta stále obtížnější. Jedním z problémů jsou stoupající nájmy, které kopírují růst cen nemovitostí z posledních let. V Brně, Ostravě a Plzni podražil za posledních pět let nájem průměrného třípokojového bytu o zhruba 5 000 Kč, vyplývá z dat společnosti CeMap. V Praze pak nájemné u dispozice 3+kk atakuje hranici 30 tisíc korun měsíčně, přičemž ještě v roce 2014 to bylo něco málo přes 20 tisíc Kč.

A i když studenti objeví byt, jenž by byl v rámci jejich finančních možností, zdaleka ještě nemusejí mít vyhráno. Řada majitelů je totiž z principu odmítá. „Většinou jsou to lidé, kteří již v minulosti byt studentům pronajali a neměli s nimi dobré zkušenosti,“ uvádí ředitel realitní kanceláře Maxima Reality Vladimír Zuzák.

„Majitelé mívají v některých případech obavy z nevázaného studentského života, nepořádku, mejdanů apod. Jejich výhradou bývá i nestabilita spolubydlících. Pokud někdo odejde, může vzniknout problém s doplácením části nájmu,“ dodává makléř Bohumír Fiala z pražské pobočky Next Reality.

Souboj o nájemné byty

V neprospěch studentů hraje zejména v metropoli i obecně nízký počet bytů k dlouhodobému pronájmu. „Část volných kapacit je využívána na krátkodobé pronájmy typu Airbnb. Kvůli rostoucím cenám nemovitostí a omezeným možnostem, jak získat hypotéku, se také zvyšuje zájem o nájemní bydlení obecně,“ vysvětluje Kristýna Řezáčová z realitní kanceláře Re/Max Anděl.

A vyšší počet zájemců o pronájem studentům příliš nepomáhá. „Mnoho majitelů se při rozhodování, zda vzít studenty, nebo někoho jiného, rozhodne pronajmout byt raději pracujícímu páru nebo mladé rodině,“ dodává Řezáčová.

Lze navíc očekávat, že situace se studentským ubytováním se v příštích letech příliš nezlepší. Na vysoké školy totiž začnou nastupovat silné populační ročníky. Z dat Českého statistického úřadu vyplývá, že zatímco v letech 1996 až 2002 se každoroční počet narozených pohyboval kolem 90 tisíc, v roce 2008 už to bylo zhruba 120 tisíc dětí.

Do budování nových kapacit se koleje zatím příliš nehrnou. Například proto, že čekají na dotaci ministerstva školství, které v březnu slíbilo příspěvky v celkové výši 1,5 miliardy.

Jak jsou na tom s ubytovací kapacitou největší české univerzity?