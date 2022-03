Výrobcům jízdních kol chybí součástky. Vše se odrazí v ceně bicyklů

Růst nákladů se promítl ve vyšších cenách bicyklů. V Česku se ročně prodá až 350 tisíc jízdních kol, přičemž roste podíl elektrokol. Například společnost BPS Bicycle Industrial, která vyrábí jízdní kola a elektrokola v Šumperku a většinu produkce dodává rakouské firmě KTM, používá zejména díly dovezené z Číny, Tchaj-wanu a Vietnamu.

„Vzhledem k velkému nárůstu poptávky, a to hlavně u elektrokol, dochází k výraznému prodlužovaní dodacích lhůt u některých komponentů, a to až na 18 měsíců. To výrazně ovlivní strategii nákupu a současně pravděpodobně začne docházet i k nárůstu cen,“ upozornil jednatel BPS Bicycle Industrial Pavel Veselovský.

Pandemie koronaviru měla v letech 2020 a 2021 negativní dopad na výrobce cyklistických součástek i mezinárodní obchod. Zároveň výrazně vzrostla poptávka po jízdních kolech, jelikož lidé měli v době koronavirových opatření více volného času na sportování.

„U všech našich značek došlo k velkému nárůstu objednávek. Sice jsme nemohli kvůli dodavatelské krizi vyrobit požadované počty kol, ale máme radost z rostoucí poptávky,“ komentoval situaci na trhu finanční ředitel společnosti Bike Fun International Petr Sazovský.

V roce 2020 měli prodejci jízdních kol v Česku žně a distributoři díky vysoké poptávce vyprázdnili sklady, které pak kvůli pandemii a poklesu produkce bicyklů obtížně plnili novým zbožím. Zatímco ve finančním roce 2019 společnost Bike Fun International vyrobila celkem 201 511 kol, tak v roce 2020 její produkce klesla na 165 768 a v roce 2021 na 152 530 bicyklů. Firma evidovala strmý růst zákaznických objednávek jízdních kol na další sezóny, zároveň se potýkala s nejdelšími dodacími lhůtami dílů pro jízdní kola v historii.

Zájemci o jízdní kola si v uplynulých dvou letech proto museli připlatit, dodávka dražších modelů silničních či horských kol se u některých značek protáhla i na několik měsíců. Průměrná cena importovaných jízdních kol všech kategorií v letech 2021 až 2022 podle údajů Českého statistického úřadu vzrostla zhruba o pětinu, zároveň se loni snížilo množství dovezených i exportovaných bicyklů.

Podle údajů společnosti Bike Fun International dodací lhůta některých dílů vzrostla v době pandemie na 2,5 roku, jelikož na lodích byl nedostatek místa a přístavy byly plné zboží. Nepříznivě situaci na cyklistickém trhu ovlivnila i nákladní loď uvízlá v Suezském průplavu, která ochromila část námořní dopravy.

„I přes masivní dodavatelskou krizi se nám podařilo držet odstávky na naprostém minimu,“ podotkl ředitel logistiky Bike Fun International Pavel Krkoška. Ve finančním roce 2022 už vedení firmy počítá s výrobou více než 200 tisíc kol.