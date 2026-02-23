Nebezpečné toxiny se našly v dalším mléku pro kojence. Na které si dát pozor

„Rozbor v laboratoři SZPI potvrdil u mléka přítomnost toxinu cereulid v koncentraci 0,015 mikrogramu na kilogram (µg/kg) tělesné hmotnosti novorozence. Evropský úřad pro bezpečnost potravin přitom doporučil maximální dávku cereulidu u kojenců na hodnotu 0,014 µg/kg tělesné hmotnosti. Státní zdravotní ústav proto šarži výrobku vyhodnotil jako zdraví škodlivou,“ uvedl mluvčí SZPI Pavel Kopřiva.
Závadná kojenecká výživa způsobila potíže osmi dětem. Hygienici znovu varují
Závadnou šarži 3418 s datem minimální trvanlivosti do 28. července 2027 původem z Estonska odebrali inspektoři v pobočce Teta drogerie a již nařídili její stažení z trhu a zpětné převzetí od zákazníků, kteří problematickou šarži zakoupili.
SZPI současně doporučuje všem spotřebitelům, aby uvedenou šarži potraviny kojencům nepodávali.
„S kontrolovanou osobou bude zahájeno správní řízení o uložení pokuty. SZPI vloží informaci do systému RASFF, aby mohlo dojít k došetření v zemi původu potraviny,“ doplnil Kopřiva.
Výrobci stahují z trhu šarže kojenecké výživy, mohou obsahovat toxin
Nejde o první problém s kojeneckou výživou na českém trhu. Na konci loňského a začátku letošního roku zahraniční výrobci informovali o dobrovolném a preventivním stažení některých šarží kojeneckých a dětských výživ. Šlo o produkty různých výrobců a značek. Důvodem bylo ve všech případech podezření na možnou kontaminaci toxinem cereulid. Hygienici prověřují podezření na zdravotní potíže po kojenecké výživě, kterou výrobci stahovali z trhu, dosud u osmi dětí.