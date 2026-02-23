Nebezpečné toxiny se našly v dalším mléku pro kojence. Na které si dát pozor

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) našla při kontrolní akci zaměřené na sušené kojenecké výživy na českém trhu kojenecké mléko s nadlimitním obsahem toxinu cereulid. Jedná se o výrobek Happy Mimi z Estonska určený pro děti od 6. měsíce.
Kojenecké mléko Happy Mimi s nadlimitním obsahem toxinu cereulid. (23. února 2026) | foto: Státní zemědělská a potravinářská inspekce

„Rozbor v laboratoři SZPI potvrdil u mléka přítomnost toxinu cereulid v koncentraci 0,015 mikrogramu na kilogram (µg/kg) tělesné hmotnosti novorozence. Evropský úřad pro bezpečnost potravin přitom doporučil maximální dávku cereulidu u kojenců na hodnotu 0,014 µg/kg tělesné hmotnosti. Státní zdravotní ústav proto šarži výrobku vyhodnotil jako zdraví škodlivou,“ uvedl mluvčí SZPI Pavel Kopřiva.

Závadnou šarži 3418 s datem minimální trvanlivosti do 28. července 2027 původem z Estonska odebrali inspektoři v pobočce Teta drogerie a již nařídili její stažení z trhu a zpětné převzetí od zákazníků, kteří problematickou šarži zakoupili.

SZPI současně doporučuje všem spotřebitelům, aby uvedenou šarži potraviny kojencům nepodávali.

„S kontrolovanou osobou bude zahájeno správní řízení o uložení pokuty. SZPI vloží informaci do systému RASFF, aby mohlo dojít k došetření v zemi původu potraviny,“ doplnil Kopřiva.

Nejde o první problém s kojeneckou výživou na českém trhu. Na konci loňského a začátku letošního roku zahraniční výrobci informovali o dobrovolném a preventivním stažení některých šarží kojeneckých a dětských výživ. Šlo o produkty různých výrobců a značek. Důvodem bylo ve všech případech podezření na možnou kontaminaci toxinem cereulid. Hygienici prověřují podezření na zdravotní potíže po kojenecké výživě, kterou výrobci stahovali z trhu, dosud u osmi dětí.

