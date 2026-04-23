Veterináři varují před nebezpečnými výživami, zákaz rozšířili o další výrobky

Pokud mají výživu lidé doma, neměli by ji podávat kojencům a mohou ji vrátit v místě nákupu. Za porušení zákazu distribuce hrozí až dvoumilionová pokuta.
Zákaz se týká celkem 120 šarží od 12 výrobců z různých zemí EU. Seznam všech výživ najdou lidé na úřední desce veterinární správy (SVS). Mezi zakázanými výživami jsou například výživy od výrobců Nestlé, Danone nebo Lactalis.
|
Cereulid podle veterinářů způsobuje nevolnost a zvracení, které odezní většinou v řádu několika hodin. V krajních případech ale může intoxikace cereulidem vyústit v závažné stavy, jako jsou například dysfunkce nebo selhání orgánů, zejména jater, tenkého střeva nebo slinivky břišní.
Seznam se rozšířil
Stání zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) už dříve zakázala uvádět na trh tři druhy kojenecké výživy, ve kterých testy odhalily zdraví nebezpečný toxin cereulid. Šlo o kojeneckou výživu Happy Mimi 1 od estonského výrobce Dana Europe, výživu Nutrilon PRO futura DUO BIOTIK 1 a výživu Nutrilon ADVANCED GOOD NIGHT 1 od výrobce Danone.
Zmíněné tři výrobky jsou i mezi nově zakázanými výživami. Přibyly k nim i další výrobky s nevyhovujícím výsledkem vyšetření, o jejichž možné přítomnosti na českém trhu informovaly ČR ostatní členské státy prostřednictvím systému rychlého varování pro potraviny a krmiva.
Povinnost stáhnout z trhu nebezpečnou potravinu stanovuje provozovatelům potravinářských podniků legislativa. Nicméně z podnětů spotřebitelů podle veterinářů vyplynulo, že výrobky, které měly být staženy, byly stále k dispozici na trhu. SVS proto přistoupila k plošnému opatření, které navazuje na předchozí kroky potravinářské inspekce.
|
V brněnském Tesku našli dvě otrávené sklenice HiPP. Obsahovaly jed na krysy
Nejde o jediný problém s kojeneckou výživou, v neděli se v několika skleničkách výživy značky HiPP našel jed na krysy, případ se bezprostředně týká České republiky, Slovenska a Rakouska. Společnost HiPP v pondělí k případu uvedla, že se stala obětí vydírání. Podle rakouského listu Die Presse vyděrač požadoval po firmě dva miliony eur, tedy asi 49 milionů korun.
V Česku se případem zabývají jihomoravští kriminalisté, hygienici i SZPI. Česká policie uvedla, že míru ohrožení nepovažuje za vysokou. Kontaminované skleničky úřady nalezly v brněnském obchodě Tesco. Zatím není jasné, v jak vysokých koncentracích v nich byl jed obsažen.