Veterináři varují před nebezpečnými výživami, zákaz rozšířili o další výrobky

  14:29
Státní veterinární správa zakazuje v ČR prodávat 44 mléčných výživ pro kojence od 12 různých výrobců z EU kvůli obsahu nebezpečného toxinu cereulidu. Obchodníci a provozovatelé, kteří mají některou z výživ na skladě, je musí neškodně odstranit nebo vrátit výrobci.
Kojenecké mléko Happy Mimi s nadlimitním obsahem toxinu cereulid. (23. února 2026) | foto: Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Pokud mají výživu lidé doma, neměli by ji podávat kojencům a mohou ji vrátit v místě nákupu. Za porušení zákazu distribuce hrozí až dvoumilionová pokuta.

Zákaz se týká celkem 120 šarží od 12 výrobců z různých zemí EU. Seznam všech výživ najdou lidé na úřední desce veterinární správy (SVS). Mezi zakázanými výživami jsou například výživy od výrobců Nestlé, Danone nebo Lactalis.

Další kojenecké mléko plné toxinů. Inspekce varuje, jde již o třetí případ

Cereulid podle veterinářů způsobuje nevolnost a zvracení, které odezní většinou v řádu několika hodin. V krajních případech ale může intoxikace cereulidem vyústit v závažné stavy, jako jsou například dysfunkce nebo selhání orgánů, zejména jater, tenkého střeva nebo slinivky břišní.

Seznam se rozšířil

Stání zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) už dříve zakázala uvádět na trh tři druhy kojenecké výživy, ve kterých testy odhalily zdraví nebezpečný toxin cereulid. Šlo o kojeneckou výživu Happy Mimi 1 od estonského výrobce Dana Europe, výživu Nutrilon PRO futura DUO BIOTIK 1 a výživu Nutrilon ADVANCED GOOD NIGHT 1 od výrobce Danone.

Zmíněné tři výrobky jsou i mezi nově zakázanými výživami. Přibyly k nim i další výrobky s nevyhovujícím výsledkem vyšetření, o jejichž možné přítomnosti na českém trhu informovaly ČR ostatní členské státy prostřednictvím systému rychlého varování pro potraviny a krmiva.

Povinnost stáhnout z trhu nebezpečnou potravinu stanovuje provozovatelům potravinářských podniků legislativa. Nicméně z podnětů spotřebitelů podle veterinářů vyplynulo, že výrobky, které měly být staženy, byly stále k dispozici na trhu. SVS proto přistoupila k plošnému opatření, které navazuje na předchozí kroky potravinářské inspekce.

V brněnském Tesku našli dvě otrávené sklenice HiPP. Obsahovaly jed na krysy

Nejde o jediný problém s kojeneckou výživou, v neděli se v několika skleničkách výživy značky HiPP našel jed na krysy, případ se bezprostředně týká České republiky, Slovenska a Rakouska. Společnost HiPP v pondělí k případu uvedla, že se stala obětí vydírání. Podle rakouského listu Die Presse vyděrač požadoval po firmě dva miliony eur, tedy asi 49 milionů korun.

V Česku se případem zabývají jihomoravští kriminalisté, hygienici i SZPI. Česká policie uvedla, že míru ohrožení nepovažuje za vysokou. Kontaminované skleničky úřady nalezly v brněnském obchodě Tesco. Zatím není jasné, v jak vysokých koncentracích v nich byl jed obsažen.

23. dubna 2026  14:44

Veterináři varují před nebezpečnými výživami, zákaz rozšířili o další výrobky

Kojenecké mléko Happy Mimi s nadlimitním obsahem toxinu cereulid. (23. února...

Státní veterinární správa zakazuje v ČR prodávat 44 mléčných výživ pro kojence od 12 různých výrobců z EU kvůli obsahu nebezpečného toxinu cereulidu. Obchodníci a provozovatelé, kteří mají některou z...

23. dubna 2026  14:29

