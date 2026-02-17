Do Česka přišly desítky tisíc balení výživy, která může obsahovat toxin. Pocházejí od výrobců Nestlé, Danone a Lactalis Nutrition Santé ze sítě lékáren Dr. Max.
Závadné šarže mohou mít výrobky Beba, Alfamino, Nutrilon, Hami a Babybio, většina z nich má minimální dobu trvanlivosti až do roku 2027. Rodiče by měli podle hlavní hygieničky Barbory Mackové své domácí zásoby zkontrolovat. Balení včetně načatých je možné vrátit či vyměnit v místě nákupu, účtenka není k vrácení peněz potřeba.
„Prosíme rodiče, aby závadné výrobky dětem nepodávali. V případě jakýchkoli pochybností o zdravotním stavu dítěte doporučujeme obrátit se na pediatra nebo hygienickou stanici,“ uvedla Macková. Objevit se mohou nevolnosti, zvracení nebo křeče v bříšku, zpravidla jednu až pět hodin po konzumaci výživy.
Výrobci stahují z trhu šarže kojenecké výživy, mohou obsahovat toxin
Výrobci informovali o stahování šarží od poloviny prosince. Na konci ledna před nimi varovalo i ministerstvo. Minulý týden informovalo o dvou podezřeních z Prahy a po jednom z Liberecka a Ostravy. Od pátku hygienici prověřují podněty z Vysočiny, Plzeňského kraje a dva v Jihočeském kraji.
Výrobci používají jako jednu ze složek kojeneckého mléka olej od stejného dodavatele. Obsahoval toxin produkovaný bakterií Bacillus cereus, který způsobuje otravy. Ředitel odboru veřejného zdraví MZd Matyáš Fošum v lednu uvedl, že suroviny se testují pouze na přítomnost bakterie, která toxin může produkovat, a ta se v něm ve vyšší než povolené míře nevyskytovala. „Podle informací, které v současné době máme, tak výrobci nepochybili,“ dodal Fošum.