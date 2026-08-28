Kofola se v posledních letech zaměřila také na kávu. Po zkušenostech s pěstováním v Kolumbii loni koupila rodinnou farmu v panamském Boquete. V oblasti pod sopkou Barú investovala do kávových plantáží. Vlastní pražírnu má ve Strážnici na Hodonínsku.
Vstup do kavárenské sítě má skupině umožnit pokrýt celý proces od pěstování kávových zrn přes pražení až po prodej nápoje zákazníkům.
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„Dlouhodobou hodnotu a kvalitu dokážeme garantovat jen tehdy, když známe původ suroviny a rozumíme celému procesu. U kávy jsme začali úplně od začátku, a to na plantážích v Latinské Americe. Chtěli jsme ale náš kávový příběh dovyprávět až do konce, přímo k zákazníkovi do šálku,“ uvedl majitel a generální ředitel skupiny Kofola Jannis Samaras.
Podle něj se Kofola s CØKAFE shoduje v důrazu na řemeslo, poctivost a osobní přístup.
CØKAFE vzniklo v Ostravě v roce 2015. Síť staví na výběrové kávě, produktech z vlastní pekárny a cukrárny a výrazném designu poboček.
„Nechtěl jsem najít někoho, komu CØKAFE prodáme a odejdeme. Hledal jsem partnera, se kterým dokážeme značku posunout dál, aniž bychom přišli o to, proč ji mají naši lidé i zákazníci tak rádi,“ řekl zakladatel CØKAFE Richard Mauler.
V podniku zůstane jako spolumajitel a bude se podílet na jeho dalším směřování. Podle Maulera není cílem značku zásadně měnit, ale rozšířit její možnosti dalšího růstu.
Od hospody ke kavárnám
Kofola tímto vstupem posiluje své aktivity v gastronomii. Ve skupině už působí síť UGO Freshbarů a Salaterií, tradiční hospody i kavárenské a rumové koncepty v Latinské Americe. Kofola od roku 2019 vlastní také kávové značky Café Reserva, Trepallini a Tucancitos Cafeteros.
CØKAFE má do skupiny přinést zkušenosti s výběrovou kávou, vlastní pekařskou a cukrářskou výrobou i provozem kaváren. Kofola chce naopak nabídnout zázemí pro expanzi a manažerskou podporu, také prostřednictvím týmu značky UGO.
„Stejně jako se nám podařilo vybudovat silnou síť provozoven UGO, věříme i v potenciál kávové sítě. Zkušenosti s franšízovým konceptem i synergie, kterou nám toto spojení přináší, nám dávají smysl,“ uvedl generální ředitel UGO Marek Farník.
Firmy chtějí rozvíjet výrobu, logistiku i zákaznický servis. Do dalších měst plánují vstupovat postupně. „Nechceme růst za každou cenu. Chceme otevírat kavárny, do kterých se budou lidé rádi vracet, dál zlepšovat naše produkty a zároveň budovat firmu, ve které budou chtít lidé pracovat a růst,“ dodal Mauler.