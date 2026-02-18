Kofole loni klesly příjmy. Viníky jsou nejhorší počasí za deset let a cukrová daň

  19:24
Nápojářské skupině Kofola loni klesly tržby meziročně o tři procenta na 10,75 miliardy korun. Provozní zisk před odpisy EBITDA se podle předběžných neauditovaných hospodářských výsledků snížil o 3,2 procenta na 1,79 miliardy korun. Rok byl podle firmy náročný. Výsledky ovlivnila nová cukrová daň na Slovensku a počasí, které bylo pro nápojáře nejhorší za posledních deset let. Kofola to ve středu sdělila v tiskové zprávě.
Společnost uvedla, že loňský plán EBITDA nesplnila, ale letošní výhled je optimistický. Efektivitu podle firmy přinesou investice do skladovacích hal a výrobních linek, růst podpoří i oznámené akvizice.

Loni se dařilo menším divizím skupiny Kofola UGO a Leros, které rostly. Propad ale zaznamenala u nealkoholických nápojů a piva.

„Značnou část loňského výsledku, který byl přes nenaplněná očekávání druhým historicky nejvyšším, přinesla úsporná opatření na straně nákladů. Ta se nedají opakovat každý rok. V letošním roce se nám do jisté míry uspořené náklady vrátí a i při růstu tržeb tak odhadujeme výhled do roku 2026 v intervalu 1,8 - 1,9 miliardy korun EBITDA,“ řekl finanční ředitel skupiny Kofola Martin Pisklák.

Kofola rozšiřuje působení v Latinské Americe. Kupuje minipivovary a kavárny

Generální ředitel Kofoly v Česku a na Slovensku Daniel Buryš uvedl, že v důsledku zavedení cukrové daně na Slovensku klesly firmě tržby meziročně o deset procent. S ohledem na platnost daně od 1. ledna 2025 se totiž zákazníci předzásobili už koncem roku 2024, což mělo dopad na výsledky z počátku loňského roku.

„Cukrová daň zároveň zvýšila ceny nápojů konečným spotřebitelům, což mělo negativní dopad na chování a nakupování spotřebitelů na Slovensku. K nižším tržbám přispělo i nepřesvědčivé počasí v průběhu uplynulého léta,“ řekl Buryš.

Bilance dceřiných firem

Rok 2025 nebyl příznivý ani pro pivovary ze skupiny Kofola. „Tržby klesly proti roku 2024 o necelých deset procent, z toho vlastně celý propad jde za exportem. V Česku jsme se tržbově drželi na úrovni předchozího roku, jeho výsledky překonala jen značka Zubr,“ uvedl René Musila, generální ředitel pivovarské divize, která se nově přejmenovala na Pivovary Zubr.

Daň na slazené nápoje? Miliardová úspora a štíhlejší Česko, tvrdí studie

Na výsledky v jadranském regionu měly podle Kofoly největší vliv dynamické tržní prostředí, změny v regulaci a nestabilní počasí. „Výsledek ve Slovinsku je o dvě procenta nižší než v roce 2024 a v Chorvatsku o tři procenta nižší.

S ohledem na zvýšení DPH ve Slovinsku v prvním čtvrtletí a spotřebitelský bojkot obchodů v Chorvatsku to považuji za skvělý výsledek,“ uvedl generální ředitel společnosti Radenska Adriatic Marián Šefčovič.

Provozní zisk společnosti UGO překročil plán. Její hrubé tržby byly dosud nejvyšší, dosáhly téměř miliardy korun. „K vyšším tržbám nám pomohly úspěšné sezonní nabídky, které jsme uváděli v průběhu celého roku. Celkovou produktivitu zvýšila i divize s baleným sortimentem. Zejména saláty, wrapy a další jídla začaly meziročně růst ve druhé polovině roku 2025,“ uvedl generální ředitel společnosti UGO Marek Farník.

Značka Leros produkující bylinné směsi, čaje a kávy v tržbách poprvé překročila 500 milionů korun. „Ve srovnání s rokem 2019 jde o více než dvojnásobný růst. Z pohledu kávového segmentu je pro nás klíčová investice do nové pražírny Lerostery, kterou jsme vybudovali ve Strážnici,“ vysvětlil generální ředitel Lerosu Martin Mateáš.

OBRAZEM: Milníky a momenty olympijské historie podle značky Coca-Cola

Mezi další významné investice loni patřily stavby nových skladových hal v Mnichově Hradišti na Mladoboleslavsku a ve slovenské Rajecké Lesné. „Oba projekty by měly být úspěšně dokončeny v první polovině roku 2026,“ uvedla Kofola. Ve Slovinsku skupina investovala do dokončení linky na plnění plechovek v Radenci.

Charakteristika společnosti

Kofola sídlící v Ostravě je jedním z nejvýznamnějších výrobců nealkoholických nápojů ve střední Evropě, má 14 výrobních závodů na pěti evropských trzích. K výrobkům firmy vedle stejnojmenného nápoje patří nápoje značek Rajec, Korunní, Ondrášovka, Kláštorná Kalcia, Jupí, Vinea nebo Semtex.

Do skupiny patří výrobce čerstvých šťáv a salátů UGO, český producent bylinných směsí, čajů a káv Leros, výrobce piv Holba, Zubr a Litovel Pivovary Zubr, slovinská společnost Radenska a chorvatský výrobce minerálních vod Studenac.

Kofola má zhruba 3200 zaměstnanců. Většinovým majitelem skupiny je rodina Samarasů a ostatní zakladatelé Kofoly, jimiž jsou akcionáři René Musila a Tomáš Jendřejek.

Lesy ČR povede Josef Vojáček, podnik už řídil za minulé Babišovy vlády

Josef Vojáček, generální ředitel podniku Lesy České republiky

Generálním ředitelem státního podniku Lesy České republiky bude Josef Vojáček. Podnik vedl již v letech 2018 až 2021, tedy v době druhé vlády premiéra Andreje Babiše (ANO). Vojáček uspěl ve výběrovém...

18. února 2026  8:48,  aktualizováno  9:13

Zamrzlý Balt ničí ruský export, Moskva přesouvá ledoborce do Finského zálivu

Zamrzlé Baltské moře v Gdyni v Polsku. (17. února 2026)

Nejvíce zamrzlé Baltské moře za posledních 15 let ohrožuje ruský export. Moskva je nucena přesouvat ledoborce z Arktidy do Finského zálivu. Ledové podmínky ve spojení s nedostatkem plavidel se...

18. února 2026  9:04

