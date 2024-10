Když Marlenka podlehne Kofole. Značky přicházejí se dvěma vánočními produkty

Nápojáři z Ostravy a cukráři z Frýdku Místku spojili nejen své chutě, ale i síly a navzájem si propůjčili své dominantní chutě. Po tři čtvrtě roce tak vznikly dva originální výrobky – Medová kulička s příchutí kolové limonády jménem Marlenka Medové kofo kuličky.

Nápojáři z Ostravy zase přicházejí s nápojem s medovo-oříškovou chuť, tedy Kofola Marlenka. Podle Kofoly přišel s nápadem spojit regionální značky a chutě zakladatel a ředitel společnosti Marlenka Gevorg Avetisjan.

Chutě regionů

„Rádi podporujeme firmy z regionů, kde jsme doma. S návrhem spolupráce nás vedení Marlenky oslovilo před více než rokem. Nápad se nám tak zalíbil, že jsme si plácli. Díky tomu letos vznikla další originální příchuť Kofoly, která svou vůní a chutí připomíná Vánoce,“ vysvětluje Pavol Chalupka, marketingový ředitel společnosti Kofola ČeskoSlovensko.

Nakonec vznikl nejen limitovaný nápoj, ale také limitované kuličky s příchutí Kofoly. Vývoj obou produktů trval zhruba tři čtvrtě roku.

„V naší laboratoři jsme pracovali na vývoji sirupu, který svou chutí a vůní připomíná medovo-oříškovou chuť Marlenky. Prošli jsme několika testovacími koly i s kolegy z Marlenky, abychom vše vyladili k dokonalosti,“ říká Petr Pravda, šéf kvality a vývoje Kofoly.

„Byla to zajímavá spolupráce, protože my pracujeme s tekutým produktem a Marlenka je zase cukrářským výrobkem. Jde o různé technologické postupy, ale snažili jsme se, aby výsledek byl u obou produktů co nejvěrnější,“ dodává. Součástí krému Medových kofo kuliček se naopak stal legendární sirup Kofo, který je základem originální receptury Kofoly.

Podle nápojářské společnosti je advent o tradicích, ale i čase, kdy lidé mají chuť zkoušet nové věci. „Naše limitované příchutě jsou vždy oblíbeným produktem, který ozvláštní běžné dny i sváteční stoly,“ uvedla Nikola Thomson, brand manažerka Kofoly.

Zapomenuté i kontroverzní příchutě

Více než šestnáct let představuje každoročně Kofola své vánoční limitované edice nápojů inspirované tradičními vánočními vůněmi. Úplně první byla Kofola Skořicová a toto koření se o Vánocích pravidelně opakovala i v dalších letech. A nebude chybět ani letos. Jablkovo-skořicová Kofola vychází z průzkumů jako jedna z historicky nejoblíbenějších příchutí.

Kofola zkoušela i příchutě jako linecké cukroví a vanilkové rohlíčky, med, čokoládu či marcipán. Byla i Kofola Barborková, Vanilková, Kokosová, Skořicová, Ořechová nebo třeba Mandarinková. Některé příchutě zákazníky nezaujaly, jiné se opakují každoročně. Další pak dokonce vyvolaly reakce negativní.

Loni velké kontroverze vyvolal nápoj s příchutí rumu. Stejně jako mnohým vadí nealko pivo podávané dětem, problematická byla i rumová Kofola, a to především kvůli senzorickému návyku.

Kofola tehdy argumentovala, že na trhu existují kontroverznější a návykovější produkty než její limitovaná edice s aromatem rumu. „Oba naše nápoje jsou dostupné pouze v předvánočním čase a v omezeném množství. Zákazníkům přinášejí zpestření, které jim ozvláštní, provoní a zpříjemní tradiční Vánoce. Souhlasíme, že dětem alkohol do ruky nepatří a věříme, že každý rodič se sám rozhodne, nakolik si zrovna tuto limitovanou edici vychutná s dětmi nebo zda zůstane věrný Kofole Original,“ hájila loni rozhodnutí tisková mluvčí Kofoly Jana Ptačinská Jirátová.