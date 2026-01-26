Nápojářský gigant Kofola získává značky řemeslných piv La Rana Dorada, Pola del Pub a Sinners, kávový brand COLO Coffee a prémiový panamský rum Pedro Mandinga.
„Do Latinské Ameriky nás původně přivedla káva. Bylo pro nás důležité získat kvalitní zrno pro naše kávové značky, které distribuujeme primárně do české a slovenské gastronomie a na Jadran,“ vysvětluje Jannis Samaras, generální ředitel Kofoly. Podle něj akvizicí značka získá tři uznávané minipivovary, kvalitní značky lokálních piv, které jsou dostupné v čepované podobě, a k tomu síť téměř čtyř desítek hospod a kaváren.
|
OBRAZEM: Kofola slaví pětašedesátiny. Úkol měla jasný, nahradit limonády z dovozu
Alta Fermentación zaměstnává více než 400 lidí. Minipivovar La Rana Dorada v Panamě ročně vyprodukuje 660 tisíc litrů piva, které se čepuje v 11 hospodách. Druhý pivovar v Bogotě vyrábí značky Pola del Pub a Germania a provozuje 13 hospod s konceptem El Irish, které ročně navštíví přes 500 tisíc lidí. Třetí pivovar v Ekvádoru stojí na značce Sinners.
Součástí je káva i rum
Součástí byznysu je i kávový brand COLO Coffee provozující devět kaváren. „Pracujeme s více než deseti exotickými odrůdami kávy a podporujeme dvacet rodin, které se věnují pěstování kávy. Jde přibližně o šedesát lidí, se kterými spolupracujeme a snažíme se navázat na dědictví jejich předků,“ popisuje Daniel Duarte za COLO Coffee.
Latinskoamerickou stopu doplňuje palírna Pedro Mandinga v Panamě, ve které ročně vznikne 26 tisíc láhví rumu. Tři rum bary navštíví zhruba 50 tisíc lidí ročně. Loňská očekávaná EBITDA Alta Fermentación se pohybuje kolem čtyř milionů dolarů.
„Věříme, že společné synergie nám pomohou nejen otevřít nové provozovny a zavést franšízový koncept, ale také uvést naši klíčovou značku La Rana Dorada na mezinárodní trh,“ komentují krok značky Berny Silberwasser a Tomas Delfino, zakladatelé Alta Fermentación.
Kofola má momentálně čtrnáct výrobních závodů na pěti evropských trzích. K výrobkům firmy vedle stejnojmenného nápoje patří nápoje značek Rajec, Korunní, Ondrášovka, Kláštorná Kalcia, Jupí, Vinea nebo Semtex. Do skupiny patří výrobce čerstvých šťáv a salátů UGO, český producent bylinných směsí a čajů Leros, výrobce piv Holba, Zubr a Litovel Pivovary CZ Group, slovinská společnost Radenska a chorvatský výrobce minerálních vod Studenac. Kofola má zhruba 3 200 zaměstnanců.