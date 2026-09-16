Kofola oznámila, že po ostravské síti kaváren CØKAFE a panamské společnosti Alta Fermentación kupuje 51procentní podíl v gastronomické síti Chachar catering. Ta v České republice provozuje 43 restaurací, převážně formou franšízy.
„Vnímáme, že tradiční české hospody na vesnicích a v malých městech pomalu mizí. Přitom to jsou klíčová místa k rozvoji komunit,“ uvedl jeden ze zakladatelů skupiny Kofola René Musila. „Koncept Hasičáren funguje skvěle a věříme, že jeho rozšíření do dalších regionů nám pomůže vrátit provozovny zpátky na nohy.“
Spolupráci si pochvalují i spoluzakladatelé Chachar catering. „Dává nám to potřebné zázemí a stabilitu pro další rozvoj. Naším cílem ale zůstává zachování poctivé hospodské kultury a cenově i provozně udržitelného konceptu,“ vyjádřil se Pavel Holšán. „Jsem rád, že Kofola do budoucna počítá i s rozvojem mého srdcového projektu Chacharova pizza,“ dodal Lumír Bednář.
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Pivní expanzi do Čech započala Kofola na Zbraslavi. Táhnout ji má Zubr
Gastronomická síť se řadí k jednomu z největších odběratelů moravskoslezské nápojové skupiny a partnerství tak pro obě strany představovalo logický krok vpřed. Za jakou cenu však Kofola podíl koupila známé není.
„Pro zákazníky, franšízanty ani dodavatele Chachar catering se nic nemění. Původní zakladatelé nadále zůstávají v čele společnosti a řídí každodenní provoz. Kofola jim ale poskytne finanční podporu, zázemí v oblasti účetnictví a procesního řízení a podporu při plánované expanzi,“ popsal Musila.
Kofola patří k jednomu z největších výrobců nealkoholických nápojů ve střední Evropě a kromě stejnojmenné limonády má ve svém portfoliu například značky Vinea, Rajec, Korunní, Jupí nebo Semtex. Do skupiny patří také řetězec UGO, výrobce čajů Leros a Pivovary Zubr. Minulý rok její tržby dosáhly 10,75 miliard korun.