Do AlzaBoxů bude možné vložit i knihy určené k prodeji, knihobot je převezme, zkontroluje, nafotí a nabídne dalším zájemcům. Po prodeji pošle původnímu majiteli peníze na účet, případně kredit na další nákup.
Služba bude dostupná prostřednictvím sítě více než 3 500 AlzaBoxů po celém Česku. Podle firem má novinka usnadnit prodej knih i lidem v menších městech a obcích, kde jsou podobné možnosti omezenější.
|
Je vám líto vyhazovat staré knihy? Můžete je poslat dál a ještě si přivydělat
Dosud si zákazníci mohli přes AlzaBoxy nechat doručovat objednávky z Knihobotu. Nově je budou moci využít i opačně, tedy k odeslání knih, které chtějí prodat.
„Dlouhodobě rozvíjíme AlzaBoxy jako otevřenou výdejní síť. Dává nám smysl ji využít i pro další služby, které zákazníkům šetří čas,“ uvedla PR manažerka Alzy Eliška Čeřovská.
Podle zakladatele Knihobotu Dominika Gazdoše má spolupráce zjednodušit celý proces prodeje knih a zpřístupnit ho širšímu okruhu lidí.
Nejde přitom o první podobný projekt Knihobotu. Už dříve se firma spojila s online prodejcem potravin Rohlik.cz, jehož kurýři od zákazníků při doručení nákupu přebírají knihy určené k prodeji.
Knihobot zároveň uvádí, že denně přijímá přes 20 tisíc balíčků z devíti evropských zemí. Podle firmy trvalo technické a procesní propojení systémů obou společností několik měsíců.