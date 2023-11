Největší slovenské knihkupectví zamířilo do Česka. V Brně otvírá knihkavárnu

Martinus je podle průzkumu KPMG nejoblíbenějším slovenským knihkupectvím a již pětkrát tam byla firma vyhlášena nejoblíbenější značkou roku. V České republice působí prostřednictvím internetového knihkupectví Martinus.cz od roku 2012. Po deseti letech úspěšného působení chce v Česku také kamenný obchod.

Prodejnu zkoušel lídr slovenského knižního trhu otevřít již před čtyřmi lety v Praze, ale tenkrát to nevyšlo podle jeho představ.

„Koncept Bookspot byl pro nás velkým experimentem. Chtěli jsme otevřít fyzický prostor v Praze a dlouho jsme hledali vhodné prostory pro plnohodnotné knihkupectví. Příležitost se naskytla v malém prostoru v Lucerně, kde jsme navázali skvělé vztahy a otevřeli koncept obýváku – mini knihkupectví a výdejního místa pro e-shop Martinus. Ale po dvou vánočních sezonách jsme se rozhodli to zabalit, nepřinášelo to výsledky, jaké jsme si naplánovali,“ popisuje Dušan Murčo z Martinus.cz.

Nyní Martinus přichází s ověřeným konceptem, který již funguje na Slovensku. Součástí knižního ráje bude i kavárna integrovaná přímo do prostor knihkupectví. Pro toto spojení razí název Knihkavárna.

„Knihkavárna je koncept, který jsme úspěšně vyzkoušeli na Slovensku a který je u našich milovníků knih a knihomolů velmi oblíbený,“ vysvětluje generální ředitel Martinusu Michal Meško.

Podle Tomáše Beránka z CZ Retail Advisors v segmentu knih je Brno velmi vyspělý trh a je zde kromě řetězců i několik silných lokálních knihkupců. „Vzhledem k blízkosti k Bratislavě dávalo pro Martinus smysl, vstoupit na trh právě otevřením prodejny v Brně. Věřím, že si tento koncept díky nabídce a atmosféře zákazníci oblíbí a brzy budou následovat prodejny v dalších městech,“ říká odborník.

Nejen pro knihomoly

Kombinace kávy, knih a dortů není to jediné, co zákazníky do Martinusu láká. Nové knihkupectví se rozkládá na dvou podlažích, kde knihomolové z blízkého i dalekého okolí najdou obrovský výběr titulů, coworkingový prostor pro práci či odpočinek s knihou, besedy s místními i zahraničními autory a spoustu dalších knihomolských dobrot včetně speciálního dětského oddělení.

„Mám radost, že se přípravy podařily a my nyní v centru Brna otevíráme nový domov pro všechny knihomoly a knihomolky, kde se setkání s knihou stane každodenním kouzelným zážitkem,“ říká Michal Meško.

„Naším společným cílem, bylo zajistit vlajkovou prodejnu v centru Brna. Jelikož viditelnost a možnost zákazníkům si posedět a vychutnat si skvělou kávu jsou pro tento koncept typické, bylo nutné najít takovou kombinovanou variantu. Prostory v obchodním centru Špalíček pro to byly ideální,“ popisuje z Tomáš Krejcar z CZ Retail Advisors.

Martinus se v roce 2021 stal lídrem v prodeji knih na Slovensku. Společnost předpokládá, že tento rok poroste na českém trhu o více než polovinu a společné tržby slovenského a českého Martinusu za rok 2023 přesáhnou hranici 50 milionů eur (1,2 miliardy korun).

„Od začátku se netajíme tím, že v Česku budujeme dlouhodobý projekt. Určitě budeme velmi rádi, pokud se ukáže, že náš koncept knihkupectví ocení čeští čtenáři stejně, jako ho ocenili ti slovenští. V tom případě budeme určitě hledat další vhodné prostory i v dalších českých městech. Ale v tuto chvíli se soustředíme hlavně na Brno jako na naši první vlaštovku,“ říká Michal Meško.