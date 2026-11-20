Vysoké letní teploty podle studie vedou k poklesu obsahu alfa hořkých látek, které dodávají pivu hořkost. Například z hektaru žatecké chmelnice se v letech 2021 až 2050 sklidí zhruba o čtvrtinu méně látek, které dodávají pivu hořkost, než v předchozím období. V německé chmelařské oblasti Hallertau by pokles mohl činit téměř 40 procent.
Problémem paradoxně není nedostatek deště, jak upozorňuje výzkumník VŠCHT Daniel Kortus. „Podle klimatických projekcí bude množství srážek na českém území zhruba stejné, ale změní se jejich rozložení v čase a místě. Častěji bude pršet hodně najednou a mezi dešti mohou přicházet delší období sucha. Takže naprosto klíčové bude pro ty farmáře umět zadržovat vodu v krajině tam, kde ta voda spadne.“
Podle Kortuse má však adaptace své limity. „I kdyby se nám ale podařilo většinu té vody, která nám tady naprší, zadržet, tak tím, že rostou teploty, se mnohem více vody vypaří. S každým stupněm navíc může vzduch při nasycení obsahovat o 7 procent více vodní páry, která se v tom vzduchu rozpustí a pak chybí v zemi,“ vysvětluje.
Rostoucí škody
Vyšší teploty mohou ovlivnit také produkci mléka a másla. Během letních veder totiž klesá množství nadojeného mléka i jeho tučnost, což může přispívat k výraznějším sezonním výkyvům cen másla, uvádí analýza portálu Evropa v datech. Nedostatek tuku přispěl ke zdražení másla v ČR například v roce 2024.
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Rekordně teplé léto. Sucho zdraží jídlo, zlepšení zatím nic nenasvědčuje
Teplé zimy a časný nástup jara zároveň urychlují kvetení peckovin, které jsou pak zranitelnější vůči jarním mrazům, které ohrožují úrodu ovoce v Česku opakovaně. Kromě letoška a roku 2024 škody z mrazů ovocnáři utrpěli i v letech 2019, 2017, 2016 a 2011. V roce 2024 škody dosáhly zhruba 1,3 miliardy korun, poškozeno bylo 95 až 100 procent stromů.
Pro zvládnutí klimatických změn tak bude potřeba zejména dokázat zadržovat vodu v krajině. Pro zachování tradiční české produkce, kvality potravin a ochranu lidského zdraví je podle analýzy také nutné snižování emisí oxidu uhličitého. Vyšší koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře sice mohou podporovat velikost některých plodin, zároveň ale snižují obsah důležitých živin, například bílkovin, vitaminů a minerálů, uvedli odborníci.