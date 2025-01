KOMENTÁŘ: Výmluvy o deficitu loňského rozpočtu jsou trapné, říká Václav Klaus

Původní rozpočet na rok 2024 měl ve svém (stoosmičkovou koalicí v Poslanecké sněmovně schváleném) návrhu deficit 251 miliard korun. Obrovskou díru v politicky i ekonomicky „normálním“ roce. Fialova vláda přesto svůj rozpočet chválí, prý je to nejnižší deficit od covidu. Ano, ale neříká, že je to pátý nejvyšší deficit od vzniku samostatné české (a československé) státnosti v roce 1918. Vyšší byly jen Babišovy deficity v éře covidu (tedy v letech 2020 a 2021, kdy se ekonomika zcela zastavila a kdy nebylo možné cestovat z okresu do okresu) a vyšší byly i Fialovy a Stanjurovy deficity (v letech 2022, 2023 a 2024).

Řekli a napsali jsme to už mnohokrát. Že deficit státního rozpočtu vyžaduje pro své „krytí“ ničím nekryté tisknutí peněz naší centrální bankou a že je to zdrojem ekonomické nerovnováhy a tedy inflace, je při dnešní finanční gramotnosti a po první životní zkušenosti s inflací snad jasné většině našich spoluobčanů.

Deficit roku 2024 není třeba pitvat. Že je rozpočtový deficit souhrou mnoha veličin na příjmové i výdajové stránce státních financí, je snad jasné také. Proto nejde o to, jestli se mělo dát více či méně tam či onam. Jde primárně o celek. Deficit je dluh a dluh je třeba splácet. Každý dluh. I ten dnešní Fialův.

Fiala se na pondělní tiskové konferenci pochválil. Řekl, že jsou jediná vláda, která připravuje realistický rozpočet, což není obhajitelný výrok. K tomu alespoň dvě stručné poznámky.

Když má koaliční vláda dostatečnou parlamentní většinu, může si schválit jakýkoli rozpočet, i ten pro ni pohodlně splnitelný. Přesně to se stalo v roce 2024. Ale bohužel nikoli úplně tak. Původně byl na rok 2024 schválený deficit ve výši 251 miliard korun. Tento deficit Fialova vláda neudržela. V září přišly povodně a vláda si pár týdnů před koncem roku nechala – sama sebou – schválit deficit o 30 miliard vyšší. Teď se chválí, že splnila tento zvýšený deficit a že dokonce 10 miliard ušetřila. Zvýšit si rozpočet a rozpočtový deficit nemůže udělat v ekonomice nikdo jiný než vláda. Žádný jiný ekonomický subjekt – firma, rodina, spotřebitel, investor.

Když průtrž mračen (a člověk zapomene pořádně zavřít okno) zničí v bytě parkety a koberec, rodina odloží nákup nového auta či zruší drahou zahraniční dovolenou. Tak se chová normální člověk. Naše vláda žádné nákupy neodložila a zvýšila si deficit. A další vládě zvýšila náklady splácení vládního dluhu. On to ale není dluh vládní. Je to dluh státní. Ministři ho splácet nebudou, bude ho splácet stát, což jsou občané. Tedy my všichni.

Vláda by měla mlčet a neorganizovat sebevědomou tiskovou konferenci, že jim to krásně vyšlo. Fialova vláda udělala větší deficit než Babiš za covidu. Měla by být potichu. A prosit za odpuštění.