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Cestování se mění. Krátké pobyty ve městech ustupují, lety k moři sílí, říká agentura

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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Před rokem 2019 čeští turisté nejraději jezdili na prodloužené víkendy po Evropě, nyní dávají přednost letům za sluncem k moři, vyplynulo z dat portálu Kiwi.com. Podle něj podíl středomořských destinací v rezervacích českých zákazníků vzrostl mezi lety 2019 a 2025 z 36 na 47 procent. Podíl západní Evropy naopak klesl z 23 na 15 procent.

Nejvíc u cestovatelů z Česka vzrostl zájem o Řecko, Itálii a Španělsko. Podle dat firmy stoupl počet rezervací do Řecka o 216 procent, do Itálie o 118 procent a do Španělska dokonce o 76 procent.

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Změna je vidět i v typu cest. Podíl plážových dovolených vzrostl z 24 procent na více než třetinu všech rezervací. Krátké pobyty ve městech naopak mírně ustupují.

„Data ukazují, že Češi po covidu změnili priority. Místo krátkých city breaků v západoevropských metropolích častěji volí delší pobyty u moře. Výrazně roste zájem o destinace nabízející kombinaci dostupných cen, kvalitní infrastruktury a dobrého leteckého spojení,“ uvádí mluvčí Kiwi.com Daniela Chovancová.

Roste Albánie i další levnější destinace

Výrazný nárůst zaznamenala Albánie. Podle Kiwi.com vzrostl počet rezervací mezi lety 2019 a 2025 o více než 3 200 procent. Růst hlásí i Turecko, Bulharsko, Chorvatsko a Kypr.

Naopak menší podíl než dřív mají v rezervacích Spojené státy. Klesl z 3,7 na 2,1 procenta. Oslabila také Velká Británie, Německo, Nizozemsko, Izrael, Ukrajina a Rusko. Zásadní roli v tomto vývoji hrají válečné konflikty, geopolitická situace, rostoucí náklady na cestování i širší nabídka alternativních destinací na jihu Evropy.

Po propadu v době covidu se vrací i dálkové cestování. V roce 2021 tvořily dálkové lety tři procenta rezervací, od začátku roku 2026 je to deset procent.

Největší zájem směřuje do Asie. Thajsko si proti roku 2019 polepšilo o 82 procent. Mezi rychle rostoucí destinace patří také Indonésie a Vietnam.

Praha posiluje, Vídeň naopak ztrácí

Změna je patrná i u odletových letišť. Podíl pražského letiště na odletech českých zákazníků Kiwi.com vzrostl z 41 na 47 procent. Vídeň naopak oslabila. Její podíl letos klesl na 12 procent, zatímco v roce 2023 činil pětinu.

Rostou pak i regionální letiště. Ostrava podle firmy zvýšila svůj podíl na odletech českých cestujících proti roku 2019 zhruba pětinásobně. Spolu s Brnem rozšířila nabídku přímých spojů do středomořských destinací.

„Praha těží z rozšiřování nabídky přímých linek do oblíbených dovolenkových destinací. Část cestujících díky tomu přestává využívat zahraniční letiště a dává přednost odletům z Česka. Zároveň sledujeme i dlouhodobý rozvoj regionálních letišť. Ta začínají nabízet spojení, která byla ještě před několika lety dostupná jen z Prahy nebo ze zahraničí,“ uzavírá mluvčí Kiwi.com Daniela Chovancová.

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