Kina mohou skončit na čtvrtině loňských tržeb. Po Novém roce přijde drama

„Pokud přistoupím, ač velmi nerad, na to, že už se v rámci kin do konce roku nerozvolníme, pak můžeme počítat s čísly, která máme z doby do druhého lockdownu. Když tak porovnám rok 2019 s letošním rokem, jsme na 25 procentech návštěvnosti i tržeb celého českého trhu,“ popisuje situaci předseda Asociace provozovatelů kin Martin Pošta.



S konkrétními čísly přichází Jan Bradáč, ředitel sítě multikin CineStar. „Do konce září jsme měli v našich kinech za celý rok necelých 1,6 milionů návštěvníků. Minulý rok, který byl rekordní, nás navštívilo 4,6 milionů diváků. Zhruba to tedy odpovídá celorepublikovému trendu,“ uvádí Bradáč.

Podle něj tikají českým kinům pomyslné „ekonomické hodiny“. Upozorňuje, že Evropská komise povoluje jednotlivým členským státům podporovat soukromé subjekty jako právě kina do výše 800 tisíc euro (více než 21 milionů korun). Pro síť třinácti multikin nejde o nijak velké a nevyčerpatelné číslo.

„Na začátku roku nastane velký problém jak vůči zaměstnancům, tak vůči pronajímatelům. Od státu už nedostaneme ani korunu,“ uvádí Bradáč. „Těch 800 tisíc eur není problém vyčerpat ve velmi rychlém sledu, pokud musíte platit zaměstnance a nájemné vlastníkům nákupních center.“

„Jediná další možnost je zažádat o pomoc Státní fond kinematografie, který vypsal program na záchranu kin. Když to dobře dopadne, fond nám dotaci poskytne a v lednu dostaneme peníze, a tak si tím koupíme necelý měsíc ekonomického života. Víc nic,“ říká Bradáč.

Rozvolňování kina minulo

Kinaři si nyní pokládají otázku, proč vlastně nemohou hrát, když se nedávné rozvolňování týká třeba akvaparků, galerií či hospod.

„Pokud jsem byl před dvěma měsíci klidnější, tak proto, že jsem si myslel, že znovuotevření obchodů a služeb přijde trochu dřív než na začátku prosince. A taky jsem se domníval, že do rozvolňování budou zahrnuta i kina. Ta se ale neotevírají z naprosto nejasných a neznámých důvodů,“ komentuje spolumajitel společnosti Premiere Cinemas David Horáček.

Horáček provozuje tři multikina v Praze, Teplicích a Olomouci. S ohledem na aktuální vývoj očekává, že pokles tržeb v jeho kinech bude oproti loňskému roku na úrovni třiceti až čtyřiceti procent. „Teprve na konci roku spočítáme, o kolik peněz jsme vlastně přišli. Ale určitě to bude v řádu milionů korun,“ uvádí Horáček.

„Nechte nás hrát“

Podle Bradáče už dotace nejsou řešením. „Potřebujeme otevřít, i kdybychom měli hrát jen reprízy,“ uvádí ředitel CineStaru. Vláda by si podle něj měla uvědomit, že český kinematografický průmysl není zanedbatelným odvětvím. „Minulý rok se v něm otočilo 2,6 miliardy korun. Jde o částku, kterou lidé fyzicky přinesli do pokladen a ze které se financuje český film. Bezmála polovina tržeb totiž zůstává právě v tuzemském prostředí,“ popisuje situaci.

„V plné sezoně zaměstnáváme pětistovku lidí. Když nastalo pandemické období, celé léto jsme zvládli s pětinou z nich. To pro nás představuje jádro, které, pokud chceme nadále pomýšlet na přežití a na znovuzahájení kvalitního servisu, musíme udržet,“ uvádí Bradáč.

„Po Novém roce to ale začne být drama. Jestli se něco nezmění, tak už to nezvládneme,“ dodává.