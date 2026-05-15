Diskontní boom naráží na limity. Zákazník má jen jednu peněženku, říká šéf KiKu

Co se nyní děje na trhu diskontních prodejen?
Před covidem bylo v České republice asi 550 diskontních prodejen podobného typu, jako je KiK. Dnes je jich více než tisíc. Za poslední čtyři roky tedy reálně vzniklo zhruba 500 nových prodejen. To má obrovský vliv na celý trh. Jen za posledního půl roku se vedle našich prodejen otevřelo více než 60 nových obchodů podobných značek. Zákazník má dnes mnohem větší výběr než dřív. A když má na jednom místě místo dvou obchodů šest nebo sedm, tak je jasné, že své peníze rozděluje jinak. To se promítá do obratů jednotlivých prodejen.
Čínské weby Temu a Shein berou zákazníky všem maloobchodníkům v celé Evropě. Denně chodí do Evropy milion zásilek a ten souboj není férový.