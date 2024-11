KHNP představila plán zapojení firem do dostavby Dukovan, ty chtějí smlouvu

Minimální zapojení 60 procent českých firem v rámci objemu tendru na dostavbu jaderných bloků v Česku opakovaně potvrdilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. „Korejským partnerům můžeme garantovat, že Česká republika má velké množství kvalitních firem v oblasti technologií, strojírenství, elektrotechniky či stavebnictví, abychom tak náročný projekt, jako je výstava nových jaderných bloků, dokázali společně zvládnout,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček.

ČEZ zdůrazňuje, že v procesu zapojení českých firem do projektu má jako investor právo vylučovat rizikové subdodavatele stejně tak i doplnit firmy do seznamu preferovaných. „Zároveň se můžeme účastnit výběru subdodavatelů. V případě bezpečnostních požadavků státu máme také právo výměny části subdodavatelů,“ upřesnil Tomáš Pleskač, člen představenstva ČEZ.

Zástupci českého jaderného průmyslu však zdůrazňují, že účast českých firem je třeba zasmluvnit a to do podpisu kontraktu mezi KHNP a společností ČEZ, s kterým se počítá v březnu příštího roku.

Časový plán lokalizace, tj. v jakém období se budou vypisovat tendry na jednotlivé dodávky, představil za korejskou stranu Alois Míka, který společnost KHNP v České republice zastupuje. Jak oznámil, první výběrová řízení potřebná pro dokončení designu včetně konzultačních a jiných služeb se uskuteční nejdříve v polovině příštího roku. Design projektu pak bude hotov mezi lety 2025 až 2027, kdy začne KHNP vypisovat tendry na subdodavatele. Míka zároveň uvedl, že konečné procento zapojení českého průmyslu se bude sčítat až na konci roku 2039.

S tím podle Aliance nesouhlasí Jan Rafaj, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR. Ten zdůraznil, že dostavba nových jaderných bloků je často označována jako tendr století z pohledu investic.

„Pro mne jde o projekt století také v otázce zapojení českého průmyslu. Znepokojuje mne, že účast českých firem nebude řešena už ve smlouvě, kterou se chystá ČEZ a preferovaný dodavatel podepsat v březnu příštího roku,“ zdůraznil Rafaj. Podle něj existují mechanismy, které umožňují české zájmy ošetřit už v EPC kontraktu.

„Česká republika musí ochránit náš průmysl proti skrytým nástrojům, které mohou být nebezpečné a znevýhodňovat české firmy. Vláda i ČEZ musejí najít mechanismy, které půjdou na samotnou hranu možností podmínek EU, aby zajistily podporu českého byznysu,“ uvedl prezident Svazu průmyslu a dopravy.

Podobné stanovisko zastává i Josef Perlík, výkonný ředitel Aliance české energetiky: „Byli jsme připraveni a stále jsme na technicko-obchodní jednání s KHNP s cílem definovat účast českého průmyslu před podpisem smlouvy. České firmy rozhodně nechtějí být dodavatelem železa bez souvisejícího inženýringu, realizace, spouštění a následných servisních prací,“ zdůraznil.

Stavba ovlivní tempo projektu

Nutnost zahájit reálnou spolupráci v co nejkratším čase potvrzuje i Lukáš Zedník, člen výboru Aliance české energetiky a zástupce ředitele společnosti Metrostav DIZ. Stavba podle něj zcela zásadním způsobem ovlivní tempo projektu.

„Pokud se má dodržet plán spustit stavební práce v roce 2029, je nutné začít řešit přípravné části včetně legislativních a povolovacích procesů co nejdříve,“ dodává. Zedník potvrdil, že generální dodavatel stavebních prací společnost Daewoo Doosan v půli října české firmě Metrostav DIZ oznámila, že stavební část budou tendrovat až v roce 2028.

Tento termín je i dle Jiřího Nouzy, prezidenta Svazu podnikatelů ve stavebnictví, extrémně pozdní a jednoznačně směřuje k možnému zapojení českých stavebních dodavatelů pouze jako realizátorů prací bez přidané hodnoty.

Podle Róberta Telekyho, předsedy Podvýboru pro energetiku má zapojení českého průmyslu do dostavby JE Dukovany pro Česko strategický význam. A to nejenom z ekonomického pohledu, ale i pro zajištění údržby, servisu a bezpečnosti jaderné elektrárny minimálně na dalších 80 let.

„Český jaderný průmysl by mohl v objemu financí směřujících do státního rozpočtu v následujících letech významně nahradit výpadek finančních zdrojů z utlumeného automobilového průmyslu,“ uvedl Teleky. Vojtěch Munzar, člen Podvýboru pro energetiku zdůraznil, že Česko nenabízí KHNP málo. „Otevíráme ji vstup na evropský trh. Očekáváme tedy stejný otevřený přístup k zájmům České republiky,“ dodal.