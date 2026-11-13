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KHNP pozvala českou stranu do Soulu. Dukovany pokračují podle plánu, ujišťuje firma

Dáša Hyklová
  14:02
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První administrativní budova vedení a přípravných týmů nové elektrárny už byla...

První administrativní budova vedení a přípravných týmů nové elektrárny už byla zkolaudována a slavnostně otevřena. (27. října 2026) | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

První administrativní budova vedení a přípravných týmů nové elektrárny už byla...
Zleva Joonkyo Suh ze společnosti KHNP a generální ředitel společnosti...
Dan Polanský ze společnosti Elektrárna Dukovany II při představení nové...
První administrativní budova vedení a přípravných týmů nové elektrárny už byla...
21 fotografií
Jednání společností Elektrárna Dukovany II (EDU II) a hlavního dodavatele nových jaderných bloků, KHNP, potvrdilo, že se daří plnit harmonogram projektu. To platí i pro přípravy podání žádosti o stavební povolení v dubnu 2027 a zahájení výstavby v listopadu 2029, uvádí firma v tiskové zprávě.

Vítěz českého jaderného tendru, jihokorejská společnost Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) potvrdila, že i přes opětovný výběr dodavatele stavby dvou nových bloků v Dukovanech nedojde k žádnému narušení celkového harmonogramu projektu.

KHNP uspořádala tento týden v Soulu společnou schůzku se zástupci EDU II, jejímž cílem bylo hodnocení projektu včetně postupu výstavby, projektového řízení, licencování a projektování. Konzultací se zúčastnilo přibližně 30 úředníků včetně Petra Závodského, generálního ředitele EDU II, a přibližně 70 úředníků z Týmu Korea. Jak pro iDNES.cz potvrdila mluvčí EDU II Alice Horáková, jednání v Soulu probíhala až do čtvrtka.

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Na schůzce byly projednány i plány přípravy a školení provozního personálu nové elektrárny a možnosti, jak rozšířit účast českých firem, uvádí KHNP.

„Pokročili jsme v klíčových úkolech včetně přípravy projektové a technické dokumentace potřebné pro žádost o povolení v České republice. Budeme nadále úzce spolupracovat se společností EDU II na dalších fázích, včetně výstavby, a dohlížet na to, aby vše šlo podle plánu,“ uvedl Il-kyung Choi, výkonný viceprezident KHNP pro rozvoj a řízení obchodu.

Připravují se nová výběrová řízení

KHNP již minulý měsíc oznámila ukončení smluvních jednání o výstavbě jaderné elektrárny s konsorciem Daewoo E&C a Doosan Enerbility. Ačkoli plánuje vybrat nového stavebního dodavatele prostřednictvím výběrového řízení do července příštího roku, společnost uvádí, že celkový harmonogram projektu zůstane nedotčen.

„Ujistili jsme se, že projekt postupuje hladce, jak bylo domluveno. Vzhledem ke schopnostem Týmu Korea a úzké spolupráci mezi zúčastněnými stranami jsem přesvědčen, že se podaří dosáhnout klíčových cílů, včetně podání žádosti o stavební povolení nejpozději v dubnu 2027,“ uvádí Petr Závodský, generální ředitel EDU II.

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KHNP se v posledních týdnech zaměřila na informování a připravenost potenciálních dodavatelů. V září a říjnu uspořádala mimo jiné informační schůzku před výběrovým řízením pro dodavatele pomocného vybavení a materiálů (AE&M), další akce se uskutečnily v rámci Česko-korejského partnerského programu.

Postupují i výběrová řízení na subdodavatele projektu, minulý měsíc se týkala výstavby hybridních chladicích věží v Dukovanech. Příští týden, 18. – 19. listopadu, je přímo v lokalitě budoucí výstavby v Dukovanech naplánováno informační setkání pro uchazeče. Podpis smlouvy s vítězem se očekává v první polovině roku 2027, potvrzuje KHNP. Ještě do konce roku by se měl uskutečnil první tendr na dodávky pomocného zařízení a materiálu (AE&M). Do roku 2030 se pak bude pokračovat dalšími zhruba 200 balíčky zakázek.

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