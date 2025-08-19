Korea prozkoumá smlouvu KHNP s Westinghouse. Mohla by být pro zemi nevýhodná

Dáša Hyklová
  18:00
Kancelář prezidenta Korejské republiky v úterý nařídila vyšetřování obvinění, že státní společnost Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) uzavřela s americkou jadernou technologickou firmou Westinghouse nekalou dohodu, aby vyřešila právní spor týkající se jaderného projektu KHNP v České republice. Jihokorejské ministerstvo obchodu, průmyslu a energetiky dostalo za úkol dohodu důkladně prozkoumat, napsal portál Korea Times.
Jooho Whang, prezident společnosti KHNP (29. dubna 2024)

Jooho Whang, prezident společnosti KHNP (29. dubna 2024) | foto: Dáša Hyklová

Ústředí jihokorejské společnosti KHNP
Šéf jihokorejské prezidentské kanceláře Kang Hoon-sik nařídil ministerstvu obchodu, průmyslu a energetiky, aby důkladně prozkoumalo dohodu mezi KHNP, státní energetickou společností Korea Electric Power Corp. (KEPCO) a společností Westinghouse, a to kvůli obavám, že by dohoda mohla být pro Koreu nevýhodná.

„KHNP a KEPCO jsou veřejné subjekty,“ uvedl během briefingu mluvčí prezidenta Kang Jü-džung. Jak potvrdil, šéf prezidentské kanceláře nařídil vyšetřování dvou záležitostí: zda měla dohoda se společností Westinghouse řádný právní základ a zda byla při procesu podpisu dodržena všechna pravidla a postupy.

Korejská firma KHNP vyřešila spory s Westinghousem. Česko dohodu vítá

V lednu dosáhly KHNP a KEPCO dohody se společností Westinghouse o vyřešení sporu o duševní vlastnictví (IP) týkajícího se technologie jaderného reaktoru APR1000, kterou se KHNP snaží exportovat pro stavební projekt v elektrárně Dukovany v České republice.

Poté, co byla odstraněna poslední překážka, KHNP v červnu dokončila dohodu o výstavbě dvou reaktorů v zemi v odhadované hodnotě 26 bilionů wonů (391 miliard Kč).

Vysoké platby za každý export

Když však v pondělí vyšly najevo podrobnosti dohody, na KHNP se sesypala kritika. Společnost nyní čelí podezření, že přijala nevýhodné podmínky, aby si zajistila rychlé vítězství, a to i přesto, že na sebe vzala vysoké finanční závazky, uvádí korejský tisk.

Podle dohody musí KHNP a KEPCO udělit americké firmě Westinghouse kontrakt na vybavení a služby v hodnotě 650 milionů dolarů (13,6 miliardy Kč) pro každý jaderný reaktor, který vyvezou, a zaplatit dalších 175 milionů dolarů (3, 66 miliardy Kč) na licenčních poplatcích za technologie.

Westinghouse versus KHNP. Nad dostavbou Dukovan se vznáší spor o spoustu peněz

Dohoda rovněž obsahuje klauzuli, která korejským společnostem brání v předkládání nabídek na vývoz reaktorů včetně malých modulárních reaktorů (SMR), pokud společnost Westinghouse neověří jejich technickou nezávislost. Dohoda je údajně závazná po dobu 50 let od data podpisu.

Westinghouse je majitelem duševního vlastnictví základní technologie reaktoru, nicméně v roce 1997 odepsaly společnosti KEPCO a KHNP licenční smlouvu s předchůdcem Westinghouse, v níž se dohodly na zaplacení přibližně 30 milionů dolarů během 10 let výměnou za právo technologii používat.

Příslib pro Dukovany. USA a Jižní Korea podepsaly dohodu o jaderné spolupráci

Nová dohoda však váže platby na každý export, což by společnosti Westinghouse mohlo poskytnout značnou páku nad budoucím jaderným exportem Koreje.

Generální ředitel KHNP Whang Joo-ho se k probíhající kontroverzi vyjádřil v úterý v Národním shromáždění a poznamenal, že podmínky dohody jsou zvládnutelné i přes nepřiměřené náklady. „Jako pro přijímající stranu bylo těžké považovat podmínky za spravedlivé. Přesto věříme, že zátěž je únosná a že i přes ni můžeme generovat určitý zisk,“ uvedl.

