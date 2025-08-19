Šéf jihokorejské prezidentské kanceláře Kang Hoon-sik nařídil ministerstvu obchodu, průmyslu a energetiky, aby důkladně prozkoumalo dohodu mezi KHNP, státní energetickou společností Korea Electric Power Corp. (KEPCO) a společností Westinghouse, a to kvůli obavám, že by dohoda mohla být pro Koreu nevýhodná.
„KHNP a KEPCO jsou veřejné subjekty,“ uvedl během briefingu mluvčí prezidenta Kang Jü-džung. Jak potvrdil, šéf prezidentské kanceláře nařídil vyšetřování dvou záležitostí: zda měla dohoda se společností Westinghouse řádný právní základ a zda byla při procesu podpisu dodržena všechna pravidla a postupy.
Korejská firma KHNP vyřešila spory s Westinghousem. Česko dohodu vítá
V lednu dosáhly KHNP a KEPCO dohody se společností Westinghouse o vyřešení sporu o duševní vlastnictví (IP) týkajícího se technologie jaderného reaktoru APR1000, kterou se KHNP snaží exportovat pro stavební projekt v elektrárně Dukovany v České republice.
Poté, co byla odstraněna poslední překážka, KHNP v červnu dokončila dohodu o výstavbě dvou reaktorů v zemi v odhadované hodnotě 26 bilionů wonů (391 miliard Kč).
Vysoké platby za každý export
Když však v pondělí vyšly najevo podrobnosti dohody, na KHNP se sesypala kritika. Společnost nyní čelí podezření, že přijala nevýhodné podmínky, aby si zajistila rychlé vítězství, a to i přesto, že na sebe vzala vysoké finanční závazky, uvádí korejský tisk.
Podle dohody musí KHNP a KEPCO udělit americké firmě Westinghouse kontrakt na vybavení a služby v hodnotě 650 milionů dolarů (13,6 miliardy Kč) pro každý jaderný reaktor, který vyvezou, a zaplatit dalších 175 milionů dolarů (3, 66 miliardy Kč) na licenčních poplatcích za technologie.
Westinghouse versus KHNP. Nad dostavbou Dukovan se vznáší spor o spoustu peněz
Dohoda rovněž obsahuje klauzuli, která korejským společnostem brání v předkládání nabídek na vývoz reaktorů včetně malých modulárních reaktorů (SMR), pokud společnost Westinghouse neověří jejich technickou nezávislost. Dohoda je údajně závazná po dobu 50 let od data podpisu.
Westinghouse je majitelem duševního vlastnictví základní technologie reaktoru, nicméně v roce 1997 odepsaly společnosti KEPCO a KHNP licenční smlouvu s předchůdcem Westinghouse, v níž se dohodly na zaplacení přibližně 30 milionů dolarů během 10 let výměnou za právo technologii používat.
Příslib pro Dukovany. USA a Jižní Korea podepsaly dohodu o jaderné spolupráci
Nová dohoda však váže platby na každý export, což by společnosti Westinghouse mohlo poskytnout značnou páku nad budoucím jaderným exportem Koreje.
Generální ředitel KHNP Whang Joo-ho se k probíhající kontroverzi vyjádřil v úterý v Národním shromáždění a poznamenal, že podmínky dohody jsou zvládnutelné i přes nepřiměřené náklady. „Jako pro přijímající stranu bylo těžké považovat podmínky za spravedlivé. Přesto věříme, že zátěž je únosná a že i přes ni můžeme generovat určitý zisk,“ uvedl.