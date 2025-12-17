Korejci plánují další smlouvy na Dukovany, stížnost Francouzů Brusel prověřuje

Autor: ,
  12:28
Korejská společnost KHNP chce v příštím roce uzavřít s českými firmami další více než dvě desítky kontraktů o spolupráci při přípravě nových jaderných bloků v Dukovanech. Evropská komise nicméně na popud Francouzů dále prověřuje, zda nedošlo k porušení pravidel o hospodářské soutěži.
Celkem by se zde mělo uskutečnit až 300 vrtů, přičemž průzkum bude trvat asi...

Celkem by se zde mělo uskutečnit až 300 vrtů, přičemž průzkum bude trvat asi rok. Nejhlubší vrty dosáhnou hloubky až 140 metrů. | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Nejstarší česká jaderná elektrárna – Dukovany na jižní Moravě. Tvoří ji čtyři...
Celkem by se zde mělo uskutečnit až 300 vrtů, přičemž průzkum bude trvat asi...
Průzkumy v Dukovanech slouží k získání podrobnějších dat o půdě a horninách pod...
Průzkumy v Dukovanech slouží k získání podrobnějších dat o půdě a horninách pod...
12 fotografií

Jihokorejská společnost Korea Hydro & Nuclear Power Co. (KHNP) loni uspěla v tuzemském jaderném tendru, vláda její nabídku upřednostnila před společnostmi EDF a Westinghouse. Letos již uzavřela devět závazných smluv s českými firmami, které zatím garantují zhruba 30procentní podíl na projektu. Korejci českou stranu opakovaně ujišťovali, že plánují zapojení českých dodavatelů na úrovni až 60 procent projektu.

Stavba nových jaderných bloků v Česku by měla být největší tuzemskou zakázkou v historii. Náklady při aktuálně preferované výstavbě dvou reaktorů v Dukovanech při současných cenách činí 407 miliard korun. První blok v Dukovanech by měl být hotový v roce 2036.

Dukovany II už hledají firmy se zájmem o práci. Nabízejí se i místní společnosti

V souvislosti s plánem dalších výběrů českých firem KHNP oznámila, že zájemci se mohou registrovat jako kvalifikovaní dodavatelé do poloviny února. V této fázi je například poptávka po dodavatelích transformátorů, kabelů, regulačních ventilů, výměníků tepla, potrubí a dalších zařízení.

Dosud zřejmě největší kontrakt podepsali Korejci se zástupci společnosti Doosan Škoda Power, která má rovněž korejské vlastníky. Plzeňská společnost bude dodavatelem parní turbíny pro chystané reaktory a zajistí také samotnou turbínovou halu. Další dohody byly uzavřeny například se společnostmi Škoda JS, ÚJV Řež, Mestrostav, OSC, ZAT, Nuvia či I&C Energo.

V Dukovanech bourají stometrový komín shora, bagr v té výšce řídí dva technici

Příprava výstavby nových jaderných bloků v Dukovanech mezitím pokračuje geologickými průzkumu lokality. Práce byly zahájeny v srpnu a zatím podle KHNP pokračují podle harmonogramu. Celkově je plánováno až 300 vrtů, průzkumy by měly trvat přibližně rok.

KHNP uzavřela se společností Elektrárna Dukovany II dohodu o stavbě bloků letos v červnu. Rámcový kontrakt zastřešuje dvě smlouvy. První je na výstavbu dvou jaderných bloků v Dukovanech, druhá na dodávku jaderného paliva. Smlouva k výstavbě bloků v Dukovanech obsahuje také dohodnutou opci na výstavbu dalších dvou bloků v Temelíně.

Pravidla jsme neporušili, zdůrazňují Korejci

Francouzská společnost EDF dlouho nechtěla uznat porážku v českém jaderném tendru. Poté, co neuspěla se svými stížnostmi u českých úřadů a soudů v Česku, přesunula spor do Bruselu. EDF tvrdí, že nabídka KHNP (přibližně 200 miliard Kč za jeden blok) je příliš dobrá na to, aby byla pravdivá. Podle Francouzů jihokorejská vláda vítězství své firmy dotuje, což KHNP umožnilo nabídnout cenu, které evropské firmy vázané přísnými pravidly EU nemohou konkurovat.

Korejci jakékoli dotace popírají a tvrdí, že cena vychází z jejich vysoké efektivity a zkušeností z projektů ve Spojených arabských emirátech, kde KHNP postavilo jadernou elektrárnu Baráka.

Dukovany nezdražíme a budou i včas, říká zástupce jihokorejské KHNP

​EDF pro podání stížnosti využila nové evropské nařízení o zahraničních subvencích (Foreign Subsidies Regulation). Letos v květnu francouzský eurokomisař Stéphane Séjourné dokonce zaslal české vládě dopis s žádostí o odklad podpisu smlouvy, což v Česku vyvolalo negativní reakce a podezření z francouzského protekcionismu.

Smlouva ohledně výstavby nových jaderných bloků v Česku byla podepsána 4. června. Evropská komise nicméně na popud Francouzů dál prověřuje, zda nedošlo k porušení pravidel o hospodářské soutěži. Pokud by Brusel potvrdil nedovolenou podporu, mohl by podle odborníků v extrémním případě nařídit nápravná opatření nebo uložit pokuty. Úplné zrušení již běžícího projektu je v této fázi málo pravděpodobné.

Korejci se ohrazují vůči tvrzením právního zástupce EDF. Označují je za nepravdivá

Jihokorejský náměstek ministra obchodu Pak Džung-sung se 17. prosince v Soulu setkal s Denisem Redonnetem, zástupcem generálního ředitele pro obchod a ekonomickou bezpečnost Evropské komise a vyzval jej kromě jiného k spravedlivému vyšetřování projektu jaderné elektrárny v České republice. Podle informací deníku The Korea Times náměstek Pak během schůzky zdůraznil, že korejská vláda a společnosti během nabídkového řízení neporušily žádná pravidla pro zahraniční dotace.

Vstoupit do diskuse

Čechům leží na účtech zbytečně biliony. Radši je investujte, radí ekonom

Nejčtenější

Na prodej je zámeček Dřevíč, kde žil Karel Schwarzenberg. Realitka zveřejnila cenu

Karel Schwarzenberg. Současný ministr zahraničí a předseda TOP 09 je podle

Zámek Dřevíč, kde žil politik, diplomat a potomek známého šlechtického rodu Karel Schwarzenberg, prodává realitní kancelář Svoboda & Williams za 65 milionů korun. Jde o barokní stavbu v...

Soumrak černého uhlí. Do posledního dolu v Česku nahlédněte těsně před uzavřením

Už jen pár týdnů a těžba černého uhlí v Česku definitivně skončí. Posledním...

Už jen pár týdnů a těžba černého uhlí v Česku definitivně skončí. Posledním činným dolem je Důl ČSM ve Stonavě na Karvinsku. V něm ale těžba skončí v lednu 2026. Fotoreportérka iDNES.cz zmapovala...

Brněnský hotel se dostal do mezinárodní luxusní sítě, je teprve druhý z Česka

Hotel Grand Palace Brno ležící v centru města byl zařazen do prestižní...

Prestižního ocenění se dostalo hotelu Grand Palace Brno, který je dlouhodobě nejluxusnějším ubytovacím zařízením ve městě. Nyní má tento přívlastek i mezinárodní punc, jelikož byl hotel jako teprve...

Řidiči už jezdí po novém úseku D55 u Otrokovic, nastala však zvláštní situace

Silničáři otevřeli část dálničního úseku D55 mezi Otrokovicemi a Napajedly....

Řidiči mohou ode dneška jezdit po novém, přibližně půl kilometru dlouhém úseku dálnice D55 mezi Otrokovicemi a Napajedly. Jeho součástí je i výrazný most přes řeku Moravu, který barvou svého vysokého...

Outlet Lidlu zavírá po Praze také v Olomouci. Už se chystá třetí prodejna

Nákupní šílenství v outletu společnosti Lidl v Olomouci

Outletová prodejna Lidl v nákupní zóně na okraji Olomouce, jejíž otevření provázely před půl rokem fronty od tří ráno, ale i strkanice a hádky, má před sebou poslední tři týdny provozu. Naposledy...

Korejci plánují další smlouvy na Dukovany, stížnost Francouzů Brusel prověřuje

Celkem by se zde mělo uskutečnit až 300 vrtů, přičemž průzkum bude trvat asi...

Korejská společnost KHNP chce v příštím roce uzavřít s českými firmami další více než dvě desítky kontraktů o spolupráci při přípravě nových jaderných bloků v Dukovanech. Evropská komise nicméně na...

17. prosince 2025  12:28

Warner Bros zhodnotí nabídku na převzetí od Paramountu, nejspíš ji odmítne

ilustrační snímek

Představenstvo skupiny Warner Bros. Discovery ve středu oznámí, zda podpoří nabídku mediálního konglomerátu Paramount Skydance na převzetí za 108,4 miliardy dolarů (2,3 bilionu Kč), tedy 30 dolarů za...

17. prosince 2025  10:38

Potravinami to nekončí. Zákazníci si zvykli na doručování léků až ke dveřím

ilustrační snímek

Dovážka léků až do domu zažívá boom. Podle nejnovějších dat letos objem takto doručovaných zásilek stoupl o 27 procent. Největší zájem je o dodávku ještě v den objednání, a to nejen u léčivých...

17. prosince 2025

Bednárik chce zrušit zákaz spalovacích motorů, Fiala návrh Evropské komise vítá

Ivan Bednárik (SPD) odpovídá novinářům na dotazy po konzultacích s prezidentem...

Ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) považuje návrh Evropské komise na zmírnění zákazu prodeje automobilů se spalovacím motorem za nedostatečný. Podle něj by bylo vhodné opatření, které má v...

16. prosince 2025  18:58,  aktualizováno  21:28

Velký zelený ústup. EU zmírňuje zákaz prodeje aut se spalovacím motorem

ilustrační snímek

Evropská komise ustoupila od přehnaně zelených ambicí a zmírnila zákaz prodeje aut se spalovacím motorem po roce 2035. Nově chce umožnit prodávat i tzv. plug-in hybridy a vozy s prodlužovačem...

16. prosince 2025  17:10

Španělsko momentálně sází na obnovitelné zdroje. Budoucnost je ale nejistá

Společnost Stellantis a čínská společnost CATL vytvoří společný podnik na...

Ve Španělsku poslední roky probíhá masivní zelená transformace. Zejména na severovýchodě země, kde se rychle rozrůstají nové větrné a solární zdroje. V blízkosti obce Figueruelas vyrůstá i závod na...

16. prosince 2025  16:47

Nový ministr dopravy Bednárik zvažuje zavedení plošného mýta pro kamiony

Ivan Bednárik (SPD) odpovídá novinářům na dotazy po konzultacích s prezidentem...

Ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) zvažuje postupné zavedení plošného mýta po celé republice. Z důvodu, aby kamiony neobjížděly placené úseky po silnicích, které na těžkou dopravu nejsou stavěné.

16. prosince 2025  14:12,  aktualizováno  16:06

Šest stovek za každou megawatthodinu. Jak Češi příští rok ušetří za elektřinu

ilustrační snímek

Rozhodnutí vlády převést poplatek za obnovitelné zdroje z faktur spotřebitelů na státní rozpočet bude mít na zákazníky od příštího roku bezprostřední a jednoduše spočítatelný dopad. Na každé...

16. prosince 2025  15:34

Volkswagen ukončil provoz své slavné továrny v Drážďanech. Čeká ji jiná budoucnost

Podnik Gläserne Manufaktur koncernu Volkswagen v Drážďanech.

Továrna německé automobilky Volkswagen v Drážďanech po 24 letech ukončila provoz. Stroje se v takzvané Skleněné manufaktuře zastavily, jakmile vyrobily poslední vůz červený Volkswagen ID.3.

16. prosince 2025  15:05

Trumpova cla v číslech. Do státní kasy přinesla 200 miliard dolarů, má to však háček

Americký prezident Donald Trump hovoří s médii v zahradě Bílého domu ve...

Trumpova cla přinesla do kasy Spojených států už více než 200 miliard dolarů (asi 4,4 bilionu korun), informoval v pondělí americký Úřad pro cla a ochranu hranic. Výnosy se týkají pouze cel, ke...

16. prosince 2025  13:50

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Práce na metru D probíhají nonstop. Ražba Pankráce finišuje, jde při ní o milimetry

Ražba tunelu metra D stanice Pankrác (11. prosince 2025)

Pár desítek metrů pod budovami a rušnou křižovatkou na pražském Pankráci se skrývá obří stavba. Sjeli jsme do hloubky 30 metrů, abychom si exkluzivně prohlédli výstavbu nové linky pražského metra....

16. prosince 2025  13:30

Designové kočárky s českou stopou. Pobočku v New Yorku otevřela raperka Cardi B

Slavnostní otevření přilákalo výrazné osobnosti včetně rapperky Cardi B.

Společnost Cybex, za kterou stojí český podnikatel Martin Poš, otevřela svoji první vlajkovou prodejnu v New Yorku. Značka tím posiluje pozici na americkém trhu. Nový obchod se nachází na Greene...

16. prosince 2025  11:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.