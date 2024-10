Antimonopolní úřad pozastavil uzavření smlouvy na dostavbu Dukovan

„Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal 24. října předběžné opatření, kterým společnosti Elektrárna Dukovany II, a. s uložil zákaz uzavřít smlouvu na veřejnou zakázku na výstavbu nového jaderného zdroje, resp. zdrojů, a to až do pravomocného skončení řízení vedeného ÚOHS,“ potvrdil iDNES.cz mluvčí ČEZ Ladislav Kříž.

Dodal, že ÚOHS vede řízení na návrh neúspěšných uchazečů, kteří si podle něj byli podmínek tendru vědomi. „Teprve poté, co při výběru dodavatele neuspěli, rozhodli se napadnout tendr,“ uvedl.

I podle mluvčího antimonopolního úřadu Martina Švandy jde o standardní postup. „Je to v zásadě procesní opatření. Úřad v okamžiku, kdy zadavatel již uzavře smlouvu, nemůže rozhodnout, zda postupoval správně, či ne. Proto se ve věcech veřejných zakázek ukládají předběžná opatření, aby Úřad mohl o té věci meditorně rozhodnout,“ uvedl Švanda. Na dotaz, jak dlouho může trvat, než ÚHOS přijme finální rozhodnutí, odpověděl, že to nelze určit.

Ve sporu jde o tzv. bezpečnostní výjimku, o níž byl podle Kříže ÚOHS informován už v květnu 2020 a neměl jejímu uplatnění námitek, stejně jako později Evropská komise.

„Společnost EDU II bere na vědomí postup Úřadu ve správním řízení a uvědomuje si, že vzhledem ke komplexnosti posuzované věci může Úřad potřebovat více času než zákonem předpokládaných 60 dnů. V takových případech je obvyklé, že Úřad přistupuje k vydání předběžného opatření – jen v minulém roce tak ostatně učinil ve více než 120 případech,“ doplnil Kříž.

V současnosti vede společnost EDU II jednání s preferovaným uchazečem, kterým je korejská společnost KHNP, o podobě finální smlouvy. „Ta má být podle platného harmonogramu připravena k podpisu do 31. 3. 2025. Lze očekávat, že do té doby bude ÚOHS schopen v řízení rozhodnout, tak aby podpis smlouvy nebyl opožděn,“ řekl Kříž.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže obdržel návrhy od společností Westinghouse a EDF napadající postup při zadání jaderné zakázky na konci srpna.

Návrh EDF směřoval primárně proti rozhodnutí o výběru preferovaného dodavatele a domáhal se, aby Úřad konstatoval porušení zadávacích podmínek a zrušil úkony zadavatele související s posouzením nabídek.

Společnost Westinghouse vznesla svůj návrh zejména proti postupu zadavatele mimo režim zákona na základě tzv. bezpečnostní výjimky, přičemž rovněž zdůrazňuje porušení základních zásad veřejného zadávání a pochybení při výběru preferovaného dodavatele.

V obou věcech ÚOHS zahájil správní řízení. Podle mluvčího ČEZ Ladislava Kříže má tendr na stavbu nových jaderných bloků v Dukovanech bezpečnostní výjimku, neúspěšní uchazeči proto nemohou průběh řízení u ÚOHS napadnout.