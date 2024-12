KHNP získala další projekt v Evropě, prodlouží životnost reaktoru v Rumunsku

Konsorcium vedené KHNP vyhrálo projekt na renovaci jaderného reaktoru zadaný rumunskou státní energetickou společností Societatea Nationala Nuclearelectrica (SNN), uvedla ve svém prohlášení korejská státní energetická společnost. K podpisu finální dohody došlo minulý čtvrtek v Bukurešti. Za korejskou stranu ji podepsal prezident a generální ředitel společnosti KHNP Whang Joo-ho, napsal jihokorejský deník The Korea Times.

„Je to další důkaz toho, že globální jaderný energetický průmysl uznal technologie KHNP pro provoz a údržbu jaderných elektráren, které byly vyvíjeny více než padesát let,“ uvedl ředitel Whang po podpisu dohody s rumunskou společností SNN.

Konsorcium, které bude stavbu realizovat se skládá z původního dodavatele technologie reaktoru bloku, kanadské společnosti Candu Energy, renomované italské společnosti Ansaldo Nucleare SpA, a rovněž z KHNP. Podle smlouvy budou spolupracovat na prodloužení životnosti reaktoru č. 1 v jaderné elektrárně Cernavodă nacházející se u města stejného jména a to o 30 let.

Momentálně jsou v ní v provozu pouze dva z původně plánovaných pěti reaktorů. Cernavodă jakožto jediná jaderná elektrárna v Rumunsku dodává přibližně 20 procent elektřiny v zemi.

Práce konsorcia by měly začít v únoru příštího roku a dokončeny mají být do 65 měsíců. Jihokorejská společnost bude dohlížet na realizaci včetně výměny hlavních komponent a výstavby infrastruktury, jako je například sklad radioaktivního odpadu. Podíl KHNP na projektu bude asi 840 milionů eur.

Společnost Candu Energy, která poskytla původní technologie pro reaktor Cernavodă, bude dohlížet na jaderné systémy reaktoru. Ansaldo Nucleare se postará o návrh turbínových generátorů reaktoru a pořízení potřebného vybavení.

Na projektu se budou podílet i přední jihokorejské společnosti, včetně KEPCO KPS, Doosan Enerbility, Hyundai Engineering & Construction a Samsung C&T, které mají zajišťovat realizaci stavebních prací a výrobu zařízení.

Reaktor CANDU-6 s kapacitou 706 megawattů elektrické energie využívá stejnou technologii reaktoru CANDU jako jaderná elektrárna Wolseong KHNP nacházející se v Kjongdžu v provincii Severní Kjongsang v jihovýchodní části Jižní Koreje.

KHNP by také měla stavět nové jaderné bloky v Dukovanech. Momentálně probíhají mezi zástupci jihokorejské společnosti a firmy ČEZ jednání o smlouvě, která má být uzavřena do března příštího roku. Ta se vztahuje na dva reaktory, česká vláda chce však jednat s vítězem tendru o opci na výstavbu dalších dvou bloků v Temelíně.

Cena za jeden reaktor při výstavbě dvou bloků je při současných cenách 200 miliard korun. Půjde o největší a nejdražší zakázku novodobé České republiky. První reaktor by se měl v Dukovanech začít stavět v roce 2029, do zkušebního provozu by měl jít v roce 2036.

Vláda se přiklonila k doporučení společností ČEZ, která na jaře nabídky analyzovala. Dalšími uchazeči byla francouzská EDF a severoamerický Westinghouse Electric Company. Korejská nabídka byla podle kabinetu nejlepší ve všech hodnocených kritériích.

Společnost Westinghouse Electric Company podala v srpnu odvolání k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚHOS) proti výběru korejské společnosti KHNP jako preferovaného dodavatele pro stavbu nových jaderných reaktorů v Dukovanech. Podle Westinghouse nemají Korejci licence k nabízené technologii. Návrh na přezkoumání jaderného tendru podala také francouzská EDF. ÚHOS obě stížnosti v koncem října zamítl. Rozhodnutí není pravomocné, obě firmy podaly rozklad k předsedovi antimonopolního úřadu.