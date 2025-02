Dodržíme šedesátiprocentní účast českých firem v Dukovanech, slibuje KHNP

Zástupci českého průmyslu v minulých týdnech vyjádřili obavy o dosažení tohoto cíle, protože dosud nejsou závazné smlouvy o spolupráci.

KHNP loni uspěla v tuzemském jaderném tendru, vláda její nabídku upřednostnila před firmami EDF a Westinghouse. První blok v Dukovanech by měl být hotový v roce 2036. Skupina ČEZ, která má tendr na starosti, nyní s KHNP jedná o finální smlouvě k projektu, podepsat by se měla podle původního plánu do konce března.

„Věříme, že po dokončení celého projektu v roce 2039 dosáhneme podílu českých dodavatelů 60 procent,“ uvedl poradce KHNP Alois Míka. KHNP podle něj bude v průběhu přípravy i následné výstavby neustále hodnotit kapacity subdodavatelů.

„Budeme jim přitom poskytovat zpětnou vazbu, aby mohli postupně zlepšovat a rozšiřovat svůj podíl na projektu,“ pokračoval Míka. Právě postupnou optimalizací veškerých řídících procesů v projektu se podle něj budou moci české firmy dostat k dříve slibované hranici účasti.

Možná vznikne fond

Se zapojením českých firem KHNP počítá i podle svého prezidenta Ču Ho-wanga. „Od okamžiku, kdy byla KHNP vybrána, se snažíme připravit návrhy lokalizace dodavatelů podle toho, jak požaduje česká vláda i regiony,“ uvedl na konferenci. Podle něj je už prakticky rozhodnuto o tom, že dodavatelem turbíny pro dukovanský blok by měla být plzeňská Doosan Škoda Power. Zároveň připustil možnost, že by firma zajistila i celou turbínovou halu. „Velmi vážně to nyní zvažujeme,“ dodal.

Daniel Procházka, provozní ředitel plzeňského podniku pro iDNES.cz sdělil, že Doosan Škoda Power momentálně dělá všechno pro to, aby získala kontrakt s KHNP i na další produkty týkající se jaderného projektu, nejenom zmiňované turbíny.

KHNP podle Ču-Ho-wanga dále zvažuje zřízení fondu, v němž by byly podporovány střední a malé firmy v Česku k tomu, aby mohly získat potřebné certifikace k účasti na projektu.

Zástupci Svazu podnikatelů ve stavebnictví v minulém týdnu uvedli, že dosud neexistují žádné závazné dohody českých firem s Korejci na účasti na projektu. Svaz v této souvislosti varoval, že dříve proklamované zapojení českého průmyslu ve výši 60 procent na stavbě tak může být ohroženo a skutečná míra účasti firem z ČR bude omezená.

Nabídka EDF prý stále platí

Obavy českých firem připomněla také francouzská společnost EDF, která se v tendru rovněž ucházela o stavbu v Dukovanech. „EDF si je plně vědoma, že Česko má jaderný průmysl světové úrovně, který by měl hrát v českém jaderném programu významnou roli. Proto EDF ve své nabídce dlouhodobě klade důraz na silný závazek usilovat o více než šedesátiprocentní podíl dodávek českými společnostmi.

Nabídka EDF by pro český průmysl zajistila dodávky s vysokou přidanou hodnotou – včetně zakázek na výrobu kritických komponentů – a rovněž dlouhodobé exportní příležitosti na budoucích projektech reaktorů EPR po celé Evropě,“ uvedla společnost v prohlášení, které má iDNES.cz k dispozici.

„EDF je jediným hráčem, který má jasný cíl podporovat evropský dodavatelský řetězec, a bude v tom pokračovat v rámci zásad a ochrany konkurenceschopnosti evropského jaderného průmyslu,“ sdělila francouzská společnost v nejnovějším prohlášení s tím, že její loňská nabídka stále platí.

O zapojení českých firem do výstavby reaktorů jednal v Jižní Koreji ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN). Podle něj česká vláda bude po KHNP požadovat ještě před uzavřením finální smlouvy k projektu garanci alespoň 30procentního podílu českých firem na stavbě. „Celkově pak platí požadavek na zapojení českého průmyslu v 60 procentech projektu,“ zdůraznil Vlček.

Po zasmluvnění 30 procent z objemu zakázky pro české firmy ještě před podpisem EPC kontraktu dlouhodobě volá také český jaderný průmysl.

„Aliance české energetiky považuje za prvotní nejefektivnější krok k dosažení tohoto cíle přenechání realizace kompletní strojovny včetně souvisejícího systému kontroly řízení a elektrosystémů a výstavby hlavní stavební části české straně. Tyto díly představují významný lokalizační prvek, který zásadně přispěje k naplnění požadovaného třicetiprocentního objemu,“ uvedl na konferenci Lukáš Zedník, člen výboru Aliance české energetiky (CPIA).

Podle Jiřího Holinky, dalšího člena výboru CPIA je zcela běžnou praxí, že si země, která vytvoří pro dodavatele významnou obchodní příležitost, prosadí podíl vlastního průmyslu. Je to i z důvodu strategické bezpečnosti a provozu jaderné elektrárny v následujících více než 80 letech.

„Chceme-li zajistit bezpečný chod a servis jaderné elektrárny tak, aby Česká republika nebyla závislá na dodavatelích z mimoevropských zemí, musíme být u výstavby od začátku. Musíme být u projektových prací, u tvorby dokumentace, zajišťování jakosti, u licencování, u přípravy montáže i spuštění, musíme realizovat klíčové dodávky v rozsahu našich výrobních možností včetně souvisejícího inženýringu a podobně,“ konstatoval Holinka.

Stavba nových jaderných bloků v Česku by měla být největší tuzemskou zakázkou v historii. Náklady při aktuálně preferované výstavbě dvou reaktorů v Dukovanech jsou při současných cenách 400 miliard korun. V příštích třech až pěti letech by ovšem ČEZ měl podle rozhodnutí vlády s Korejci jednat také o opci na výstavbu dalších dvou bloků v Temelíně.