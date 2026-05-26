Zákazníků ubylo, ale expanze bude. Šéfka KFC o změnách po kauze s prošlým masem

Jak moc vás celý případ zasáhl finančně? Ubyli i zákazníci?
Bohužel finanční výsledky a tržby nemohu komentovat detailněji kvůli tomu, že jsme firma obchodovaná na burze. Ale ano, pokles jsme zaznamenali. Bylo to vidět i v restauracích, lidí ubylo. Je to pochopitelné. Souvisí to i s naší komunikací.
Ta kauza se dotkla skoro všech a myslím si, že o ní slyšel v podstatě každý v České republice. Rozumím tomu, že si část zákazníků řekla: „Nejsem si jistý nebo jistá, počkám, návštěvy omezím.“ Zároveň jsem ráda za všechny zákazníky, kteří u nás zůstali. Zajímavé je, že se nám výrazně nezměnil sales mix. Náš nejoblíbenější produkt Twister se procentuálně prodává v podstatě stejně jako předtím. Zákazníkům ale dlužíme vysvětlení, co děláme a co teď děláme jinak. A stejně tak ho dlužíme i zaměstnancům. Tady máme dluh a nezareagovali jsme úplně šťastně. Komunikace měla přijít mnohem dřív.
Nově systém časů spotřeby vydá zvukový signál ještě předtím, než něco projde, a pak i ve chvíli, kdy už je po čase spotřeby.