Jde již o druhé zjištění inspektorů v pobočkách KFC, v září našli v liberecké pobočce marinované maso s prošlým datem použitelnosti.
SZPI udělala v pobočkách KFC v Česku velké množství kontrol, z nichž většina ještě není dokončená, doplnil Kopřiva.
Při rozmrazování masa ve stojaté vodě hrozí množení bakterií, které mohou způsobovat zdravotní potíže. Běžná praxe je rozmrazování pod tekoucí vodou. Při kontrole se tento postup týkal téměř devíti kilogramů kuřecích filet.
„KFC tím porušil ustanovení o hygieně potravin, když nedodržel postupy založené na zásadách systému HACCP (preventivní systém pro zajištění bezpečnosti potravin). Zavedení a dodržování tohoto systému je povinné ze zákona a zcela standardně kontrolováno dozorovými orgány,“ uvedl Kopřiva.
Zaměstnanci KFC museli maso zlikvidovat a SZPI s provozovatelem zahájí správní řízení o uložení pokuty. Obecně lze v takovém případě uložit pokutu až deset milionů korun.
SZPI spustila v létě rozsáhlé kontroly v KFC na podnět novináře Jana Tuny, který o hygienicky nevhodném nakládání s masem natočil několik reportáží na svém kanálu Tuna versus na síti YouTube. Klíčovým problémem má být podle Tuny falšování údajů o trvanlivosti masa a příprava jídel z masa, které zapáchá či je zkažené. Podle Tuny nejde o nahodilou věc, ale o běžnou praxi.