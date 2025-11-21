K problémům se vyjádřila evropská divize KFC Europe, která tlumočila stanovisko mateřské společnosti Yum! Brands. Nejde tedy o vyjádření českého provozovatele AmRest, ale o oficiální stanovisko nadnárodní značky.
„Naše restaurace a jídlo jsou bezpečné,“ uvádí KFC a dodává, že během více než 250 státních kontrol od začátku roku nebyla uzavřena ani jedna provozovna. Přesto byly zjištěny některé procesní nedostatky, které firma okamžitě napravila, a využila je k posílení interních postupů v celém řetězci.
Kauza se stala známou poté, co v létě letošního roku Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) spustila rozsáhlé kontroly v KFC na podnět novináře Jana Tuny, který o hygienicky nevhodném nakládání s masem v liberecké pobočce natočil několik reportáží na svém kanálu.
Klíčovým problémem mělo být podle něj falšování údajů o trvanlivosti masa a příprava jídel z masa, které zapáchá či je zkažené. Podle něj nejde o nahodilou věc, ale o běžnou praxi.
Potravinářská inspekce odhalila další prohřešek s kuřecím masem v KFC
V listopadu se pak SZPI zjistila, že v restauraci řetězce rychlého občerstvení KFC v Praze-Dejvicích rozmrazovali zaměstnanci kuřecí maso ve stojaté vodě, což zvyšuje mikrobiologická rizika.
„KFC tím porušil ustanovení o hygieně potravin, když nedodržel postupy založené na zásadách systému HACCP (preventivní systém pro zajištění bezpečnosti potravin). Zavedení a dodržování tohoto systému je povinné ze zákona a zcela standardně kontrolováno dozorovými orgány,“ uvedl mluvčí inspekce Pavel Kopřiva.
Kdo vlastní a provozuje KFC?
KFC je globální řetězec rychlého občerstvení a specializující se na čerstvé kuřecí produkty. Vlastníkem značky KFC je americká společnost Yum! Brands, Inc., která zároveň vlastní i další značky jako Taco Bell a Pizza Hut.
České pobočky KFC neprovozuje přímo Yum! Brands, ale mají franšízového partnera. V Česku provozuje KFC globální společnost AmRest. V rámci frenšíz ve střední a východní Evropě provozuje značky jako KFC, Burger King, Starbucks nebo Pizza Hut.
Podle KFC Europe byly všechny české restaurace prověřeny minimálně třikrát, včetně auditů třetích stran a kontrol státních úřadů.
Firma přiznává, že ve spolupráci s úřady identifikovala „některé procesní nedostatky“, jež byly promptně napraveny. Zároveň uvádí, že byly využity jako příležitost pro posílení globálních standardů bezpečnosti potravin, které KFC ve všech svých provozovnách uplatňuje.
Podobná kauza vznikla nedávno také v KFC v Dánsku. V červnu 2025 se tam ovšem všechny pobočky nakonec uzavřely poté, co vyšlo najevo, že zaměstnanci dánského franšízanta Isken ApS systematicky měnili data spotřeby kuřecího masa.
Školení i bezpečné postupy
Mezi klíčová opatření, která KFC v prohlášení zdůrazňuje, patří každoroční školení všech zaměstnanců v oblasti bezpečnosti potravin a noví pracovníci musí absolvovat certifikaci ještě před první směnou. Dále pečlivé postupy při manipulaci se surovinami a kontrola, zda každá dodaná surovina splňuje přísná kritéria čerstvosti a kvality. Soustřeďuje se na průběžné kontroly kuchyní a skladovacích prostor s dbalostí na správnou teplotu a optimální podmínky uchovávání.
V libereckém KFC odhalila inspekce prošlé kuřecí. Nebylo k prodeji, hájí se řetězec
Firma zároveň zdůrazňuje, že si uvědomuje, že i při dobrých postupech je vždy prostor ke zlepšení, a proto nově posiluje interní systém reportování a monitoringu a zejména v oblastech uchovávání surovin, marinování a přípravy pokrmů.
„Důvěra se nebuduje mlčením. Buduje se transparentností a sdílením ověřených faktů, nikoli podporováním spekulací. Proto jsme chtěli nejdříve ověřit fakta, než se k tomu vyjádříme. Jsme přesvědčeni, že naše provozy v Česku splňují naše globální standardy, a chceme být transparentní a zodpovědní při plnění našeho slibu zákazníkům,“ uvádí KFC ve svém prohlášení.
Firma potvrzuje, že jejím cílem je nejen plnit, ale zvyšovat standardy, aby zákazníci mohli mít jistotu, že jejich jídlo je bezpečné, kvalitní a připravované s péčí.