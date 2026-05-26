Řetězec s rychlým občerstvením KFC je pod tlakem už několik měsíců. Série internetových reportáží dříve upozornila na problémy se zkaženým masem. Situaci následně přiživily i kontroly v pobočkách v Liberci a pražských Dejvicích, které pochybení potvrdily. Firma navíc několik měsíců na vznesená obvinění nereagovala, čímž spekulace ještě posílila.
Firma zavádí například digitální systém pro kontrolu bezpečnosti potravin a hygieny. Vedoucí směny má nejméně dvakrát denně kontrolovat jednotlivé části kuchyně, od čistoty povrchů po teploty při přípravě jídel. Údaje se nově zapisují do systému a jsou dostupné na dálku.
„Kolem našich restaurací vznikla diskuse, do které jsme měli vstoupit dříve a hlavně otevřeněji. Dnešek je pro nás vyvrcholením měsíců práce, kterou naše týmy odvedly,“ uvedla ředitelka KFC pro Česko Ivana Makalová Dlouhá.
Další novinkou je automatizované označování kuřecího masa a dalších potravin. Systém podle firmy sám generuje datové štítky, které zaměstnanci dosud vyplňovali ručně.
KFC uvedlo, že změny navazují na debatu o bezpečnosti a kvalitě potravin v českých restauracích. Firma tvrdí, že od loňského září provedla v tuzemské síti přes 950 auditů.
Zpřísnění procesů
Podle společnosti kontroly státních orgánů neodhalily problémy, které by vyžadovaly uzavření některé z restaurací, ani systémové nedostatky. KFC přesto přistoupilo k úpravám procesů v celé síti.
Součástí změn bylo i nové školení zaměstnanců. „Pracovníci absolvovali přes 34 tisíc hodin doplňujícího školení a recertifikací. Posílili jsme také anonymní oznamovací platformu pro zaměstnance a zpřísnili kontroly u dodavatelů surovin,“ uvedla Makalová Dlouhá.
„KFC spolu s naším dlouholetým partnerem, společností AmRest, společně zpřísnilo procesy. Navázali jsme tak na nejvyšší globální standardy, které platí napříč všemi restauracemi KFC na světě. Jsme přesvědčeni, že tento nový začátek nás posílí v tom, o co usilujeme, a to vždy mít nejvyšší úroveň v oblasti bezpečnosti potravin, kvality i otevřenosti vůči našim zákazníkům,“ uvedl globální provozní ředitel KFC Luke Jackson.