Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

KFC v Česku dočasně zavřelo všechny své pobočky. Zavádí nová opatření

Veronika Bělohlávková
  9:19
Řetězec KFC v úterý dočasně uzavřel všech svých 140 restaurací. Pobočky zůstanou mimo provoz do 11 hodin, poté znovu otevřou. Firma krok označuje za symbolický nový začátek po zavedení nových opatření v oblasti hygieny a bezpečnosti potravin.
Pražská pobočka KFC je již 129. v řadě. (14 listopadu 2024)

Pražská pobočka KFC je již 129. v řadě. (14 listopadu 2024) | foto: KFC

Nová pobočka KFC vyrostla na Václavském náměstí, hned vedle kavárny Starbucks....
Pobočka restaurace KFC v Kodani (17. března 2025)
KFC
Restaurace KFC ve městě Mountain View v Kalifornii (18. dubna 2011)
15 fotografií

Řetězec s rychlým občerstvením KFC je pod tlakem už několik měsíců. Série internetových reportáží dříve upozornila na problémy se zkaženým masem. Situaci následně přiživily i kontroly v pobočkách v Liberci a pražských Dejvicích, které pochybení potvrdily. Firma navíc několik měsíců na vznesená obvinění nereagovala, čímž spekulace ještě posílila.

Firma zavádí například digitální systém pro kontrolu bezpečnosti potravin a hygieny. Vedoucí směny má nejméně dvakrát denně kontrolovat jednotlivé části kuchyně, od čistoty povrchů po teploty při přípravě jídel. Údaje se nově zapisují do systému a jsou dostupné na dálku.

V kontrolách jsme obstáli. Šéfka KFC o kauze zkaženého masa i mlčení řetězce

„Kolem našich restaurací vznikla diskuse, do které jsme měli vstoupit dříve a hlavně otevřeněji. Dnešek je pro nás vyvrcholením měsíců práce, kterou naše týmy odvedly,“ uvedla ředitelka KFC pro Česko Ivana Makalová Dlouhá.

Další novinkou je automatizované označování kuřecího masa a dalších potravin. Systém podle firmy sám generuje datové štítky, které zaměstnanci dosud vyplňovali ručně.

Kontroly u nás vycházejí stejně jako jinde v gastru, reaguje KFC na data inspekce

KFC uvedlo, že změny navazují na debatu o bezpečnosti a kvalitě potravin v českých restauracích. Firma tvrdí, že od loňského září provedla v tuzemské síti přes 950 auditů.

Zpřísnění procesů

Podle společnosti kontroly státních orgánů neodhalily problémy, které by vyžadovaly uzavření některé z restaurací, ani systémové nedostatky. KFC přesto přistoupilo k úpravám procesů v celé síti.

Součástí změn bylo i nové školení zaměstnanců. „Pracovníci absolvovali přes 34 tisíc hodin doplňujícího školení a recertifikací. Posílili jsme také anonymní oznamovací platformu pro zaměstnance a zpřísnili kontroly u dodavatelů surovin,“ uvedla Makalová Dlouhá.

„KFC spolu s naším dlouholetým partnerem, společností AmRest, společně zpřísnilo procesy. Navázali jsme tak na nejvyšší globální standardy, které platí napříč všemi restauracemi KFC na světě. Jsme přesvědčeni, že tento nový začátek nás posílí v tom, o co usilujeme, a to vždy mít nejvyšší úroveň v oblasti bezpečnosti potravin, kvality i otevřenosti vůči našim zákazníkům,“ uvedl globální provozní ředitel KFC Luke Jackson.

Vstoupit do diskuse (19 příspěvků)

Děti se rády hýbou, jen jim to nekazme. Pomoci má nové ministerstvo

Nejčtenější

Dlužena mi říkají zoufalci, míní Schillerová. Zájem o dluhopisy ji dojímá k slzám

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je ministryně financí Alena Schillerová. Moderuje...

Zájem o nové Dluhopisy Republiky podle ministryně financí Aleny Schillerové z Hnutí ANO překonal očekávání. V Rozstřelu na iDNES.cz exkluzivně uvedla, že k pondělnímu dopoledni si lidé zarezervovali...

Mrtvý Timmy jako atrakce. Neukáznění turisté si na zdechlině velryby pořídili selfie

Velryba Timmy se osvobodila, pak ale opět zůstala ležet (21. dubna 2026)

Po neúspěšné akci, která měla za cíl zachránit Timmyho, asi nejslavnější velrybu posledních týdnů, zvíře uvázlo a pošlo na mělčině dánských vod. I přesto, že dánské úřady varovaly, aby se k mrtvému...

Konec levných balíčků z čínských e-shopů. Jak se změní cena s novým clem

Premium
ilustrační snímek

Levné nákupy z Temu, Sheinu nebo AliExpressu čeká konec dosavadního režimu. Od 1. července 2026 se nově clo bude vztahovat i na zásilky ze zemí mimo Evropskou unii v hodnotě do 150 eur. Tedy i na...

Rychlovlaky tu mohou jezdit přes 400 km/h. Takto budou vypadat obří mosty na Vysočině

Pohled na vítězný architektonický návrh přemostění údolí řeky Oslavy....

Tři mosty, tři nové dominanty v krajině. Správa železnic už zná výsledky architektonických soutěží na přemostění Sázavky, Sázavy a Oslavy na Vysočině. Po konstrukcích vybudovaných více než 40 metrů...

Firmy odmítají juniory, tituly ztrácejí hodnotu. Jak AI mění český pracovní trh

Premium
ilustrační snímek

Umělá inteligence začíná měnit pohled na vzdělání a způsobuje nečekaný přetlak na tuzemském pracovním trhu. Firmy méně hledají začátečníky, vysokoškolské tituly ztrácejí hodnotu a ajťáci čelí...

Nepodlehnout iluzi nekonečného bohatství. Jak investují sportovní legendy

Skikrosař Tomáš Kraus tenista Radek Štěpánek a sjezdař Jan Hudec na konferenci...

Kariéra vrcholového sportovce může sice přinést na jedné straně velké příjmy ještě v raném věku, na druhé je však spojená i s vysokými náklady a trvá poměrné krátkou dobu. Jak se vyrovnávali s...

26. května 2026

Horské resorty se přetahují o kuchaře, nabízejí pražské platy i levné bydlení

Premium
ilustrační snímek

Před patnácti lety byl párek na tácku v českých horských střediscích běžným jídlem. Dnes ale tuzemské hory přitahují i movitější klienty, kteří očekávají alpský standard. Restaurace potřebují...

26. května 2026

ChatGPT už umí pracovat i s bankovními účty. Radí, kde mizí peníze a jak šetřit

ChatGPT (ilustrační foto)

Společnost OpenAI pustila v USA umělou inteligenci blíž k osobním financím svých klientů. ChatGPT si nově umí načíst účty, výdaje, investice i půjčky a poradit, kde lidem mizí peníze nebo jak lépe...

25. května 2026

Hlavou proti čínské zdi. Co chtěli šéfové amerických gigantů řešit v Pekingu

Americký prezident Donald Trump se v Pekingu setkal se svým čínským protějškem...

Když prezident Donald Trump před několika dny dorazil na oficiální státní návštěvu Číny, přicestovali s ním také šéfové největších amerických firem. Součástí delegace byli například generální...

25. května 2026

Zemřel „Hurikán Suzuki“. Průkopník japonského maloobchodu a šéf řetězce 7-Eleven

Tošifumi Suzuki, dlouholetý šéf japonské společnosti 7-Eleven, zemřel ve věku...

Ve věku 93 let zemřel průkopník japonského maloobchodu Tošifumi Suzuki. Proměnil původně americký maloobchodní řetězec 7-Eleven v obchod, který si zamilovaly miliony Japonců. Uvědomil si totiž, že...

25. května 2026  15:16

Padesát milionů lahví a žádní pracovníci. Prazdroj spustil plně automatický sklad

Plzeňský Prazdroj představil plně automatizovaný sklad, který navazuje na...

Plzeňský Prazdroj zprovoznil plně automatický sklad, v němž se piva na cestě od stáčírny až na kamion nedotkne lidská ruka. Do skladu se vejde 50 milionů lahví piva, které automat ukládá na paletách...

25. května 2026  14:43

Lidé hledají jistotu cen energií. Pražská plynárenská zlevnila tříletou fixaci plynu

Ve spolupráci
Stabilní náklady na energie zůstávají pro české domácnosti jedním z hlavních...

Dodavatelé energií v Česku reagují na vývoj cen a upravují nabídky fixovaných tarifů. Ceny energií včetně zemního plynu jsou totiž pro české domácnosti jedním z hlavních témat. Lidé stále častěji...

25. května 2026  14:27

Tři tankery překonaly zablokovaný Hormuz. Míří do Číny, Pákistánu i Indie

Tanker kotvící v Hormuzském průlivu u pobřeží Íránu (18. dubna 2026)

Přestože je Hormuzský průliv nadále oficiálně zablokovaný, Kataru a Spojeným arabským emirátům se touto cestou alespoň omezeně daří exportovat zkapalněný zemní plyn. Průlivem za poslední dny úspěšně...

25. května 2026  13:04

Velké firmy přejdou na nové tarify za elektřinu. ERÚ představil nový systém

ilustrační snímek

Současný tarifní systém v Česku je složitý a hlavně zastaralý. Zahrnuje několik desítek sazeb, u nichž některé už ani nelze ve skutečnosti sjednat. Energetický regulační úřad proto připravuje zásadní...

25. května 2026  11:34

Indičtí miliardáři zacílili na zahraniční firmy. Objem akvizic se zvýšil o třetinu

Autosalon značek Jaguar a Land Rover v Tonbridge, jihovýchodně od Londýna....

Indičtí miliardáři skupují zahraniční firmy. Loni se objem zahraničních akvizic, které uskutečnilo 162 indických podniků, meziročně zvýšil o 34 procent na více než 18 miliard dolarů (376 miliard Kč)....

25. května 2026  11:14

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Rewe se chce zbavit Penny v Itálii, spekulují média. Vlastník zprávu popírá

Prodejna Penny Market ve Ždírci nad Doubravou na ulici Chotěbořská si...

Společnost Rewe zvažuje prodej své italské sítě Penny Market, informoval italský deník Corriere della Sera. Podle něj by německá skupina mohla z tamního trhu odejít nebo alespoň omezit svou...

25. května 2026  10:29

Dejte soláry, kam můžete. Střechu nahradí balkon, stěna nebo i plot, radí odborníci

Vysíláme
Hosty pořadu iDNES Lounge na téma fotovoltaika jsou (zleva) jednatel VR OZE...

Fotovoltaika už dávno není jen řešením pro rodinné domy s ideální střechou. V iDNES Lounge o tom debatovali Lukáš Paur, vedoucí energetických řešení pro domácnosti společnosti E.ON Energie, Aleš...

25. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.