„Chceme naše zákazníky ujistit, že jídlo ve všech restauracích KFC v České republice je bezpečné. Jen za uplynulý rok prošly naše restaurace více než 250 kontrolami ze strany dozorových orgánů a žádná restaurace KFC v Česku nebyla z hygienických ani potravinově-bezpečnostních důvodů uzavřena,“ uvedla Ivana Makalová Dlouhá, ředitelka KFC pro Českou republiku a Rakousko.
Podle ní dosahují restaurace KFC výsledků srovnatelných s průměrem celého gastronomického trhu. „Celkem 67 procent kontrol v restauracích KFC proběhlo bez zjištění nedostatků, zatímco průměr celého segmentu rychlého občerstvení činí 66 procent,“ dodala.
Kontroly v KFC našly pochybení ve třetině případů, uvedla inspekce
Mezi nejzávažnější prohřešky, které zjistila SZPI, patřilo jednou porušení bezpečnosti. KFC prodávalo plesnivé muffiny v Jenišově na Karlovarsku, byly umístěné na pultu pro výdej jídel. V jednom případě šlo o porušení požadavků na sledovatelnost masa. Další vážnější zjištění se týkalo použití masa po datu použitelnost při marinování za studena, což se stalo v Liberci. V Praze-Dejvicích personál rozmrazoval maso ve stojaté vodě.
„V jednom případě jsme zjistili nevyhovující vzorek ledu a v jednom případě jsme našli nevyhovující stěr z prkénka používaného pro kompletaci pokrmů,“ uvedl mluvčí inspekce Pavel Kopřiva. V těchto případech přesáhlo množství mikroorganismů zákonem danou hranici.
V kontrolách jsme obstáli. Šéfka KFC o kauze zkaženého masa i mlčení řetězce
Obecně nejčastější byly prohřešky různého charakteru týkající se hygieny potravin nebo porušení postupů s ohledem na systém řízení bezpečnosti potravin. Jde například o tři případy nedodržení interních postupů pro výměnu fritovacího oleje či o případ nedodržení postupu při rozmrazování masa.
„Každý jednotlivý podnět je bezodkladně řešen a přijímáme okamžitá nápravná opatření, abychom zajistili dodržování nejvyšších standardů. Je také důležité zdůraznit, že některé případy, o nichž se v současnosti hovoří, nejsou nové a byly již v minulosti plně vyřešeny. Ve všech případech byla přijatá opatření shledána ze strany dozorových orgánů jako dostatečná a žádný z nich nevedl k uzavření restaurace,“ uvedla Ivana Makalová Dlouhá.