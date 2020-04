Češi se do kempů nehrnou. Někteří lidé pobyty v tuzemsku dokonce ruší

Na začátku roku jako jindy přibývaly rezervace skalních návštěvníků, ale poté přišel propad. Tento scénář nastal v mnoha kempech, zjistila redakce iDNES.cz. Teď žijí jejich provozovatelé v nejistotě. Rezervace často zamrzly a není jasné, za jakých podmínek bude možné zájemce ubytovat.

Podle vládního harmonogramu kempy budou moci otevřít 8. června spolu s dalšími ubytovacími zařízeními. Někteří z provozovatelů přišli o část letošní sezony, protože běžně otevírají už o Velikonocích nebo od května. V té době rušily pobyty mimo jiné školy.

„V lednu a únoru byl ještě o ubytování zájem. V březnu lidé zmatkovali a začali posílat požadavky na rušení a vracení záloh. V posledním týdnu se lidé znovu ozývají a ptají se na ubytování,“ shrnul Bohumil Starý, předseda Asociace kempů ČR a majitel Autokempinku Konopáč u Heřmanova Městce na Pardubicku.

Přesto zůstává optimistický. Myslí si, že pokud zůstanou hranice uzavřené, část lidí, kteří chtěli vyjet na dovolenou do zahraničí, zvolí jako alternativu české kempy. „Mohly by se proto naplnit tak jako loni. Lidem zvyklým cestovat do chorvatských nebo italských kempů by mělo vyhovovat vybavení v českých kempech. Kromě moře nabízíme všechno,“ říká.

Jedním z kempů, kde lidé kvůli nejistotě rušili rezervace, je Autocamp Oasa u Staňkovského rybníka v jižních Čechách, který se nachází jen několik kilometrů od hranic s Rakouskem.

„Připravujeme se na otevření od 1. června. Lidé, kteří si objednali jako každý rok, teď pobyty ruší. Rezervace přicházely v lednu, teď místo nových chodí storna,“ popsal majitel Jiří Soukup. „Nemají jistotu a ani my netušíme, co bude, jestli se bude muset pít pivo v rouškách nebo budou muset být stany dvacet metrů od sebe,“ podotkl s nadsázkou. V minulých letech neměl tento kemp, který byl v roce 2015 zvolen nejlepším kempem Jihočeského kraje, o hosty nouzi.

Víc karavanů než hub

Kempy, které běžně otevírají už na jaře, pandemii negativně pociťují kvůli rušení akcí i ubytování. „Zrušili jsme veškeré firemní a školní akce od dubna do června včetně závodů dračích lodí. Lidé by chtěli přijíždět v karavanech, ale zatím máme zavřeno. Na léto teď rezervace přibývají,“ uvedla Renáta Portlová z rekreačního areálu Dolce u Trutnova. „Slyšela jsem ale, že ostatní ubytovatelé pobyty ruší a nové nepřibývají,“ dodala.

Pokud se neotevřou hranice, je pravděpodobné, že v přírodě bude mnohem více karavanů a obytných vozů než obvykle. Část z nich zřejmě zakotví v kempech. „Je to možné, už o Velikonocích jsme museli odrážet nápor karavanů,“ uvedla Portlová.

Ne všechny kempy ale hlásí propad zájmu. „Na léto máme stejně rezervací jako loni,“ popsala vedoucí Duo camp Branžež v Českém ráji Markéta Forejtová. „Je pravda, že v tuto chvíli nové rezervace nepřibývají, ale za normálních okolností by to rostlo,“ dodala. Oblíbený kemp na břehu Komárovského rybníka chtěl otevřít už v dubnu.

„Jsem optimistická. Věřím, že tím, že lidé nebudou moci vycestovat, se kapacita naplní,“ uzavřela.