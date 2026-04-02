Skupina Kempinski, která podniká v luxusním pohostinství, označila nákup za významný krok k modelu s vyšším podílem vlastněných aktiv.
„Příležitosti k akvizici hotelů, jako je Augustine, jsou mimořádně vzácné. Tato investice představovala jedinečnou příležitost získat historicky významné aktivum v jedné z předních evropských luxusních destinací,“ uvedla ředitelka skupiny Barbara Muckermannová.
Luxusní pražský hotel, kde noc stojí 13 tisíc, budou provozovat Rusové
Hotel Augustine se nachází v areálu augustiniánského kláštera sv. Tomáše v Letenské ulici v Praze na Malé Straně. Klášter dodnes slouží mnichům, hotel zabírá pouze část historického komplexu.
Resort nabízí 101 pokojů včetně 20 apartmá, mnohé mají původní klenuté stropy a dřevěné trámy, které připomínají bývalé klášterní cely. Součástí hotelu je restaurace a dva bary, dále spa a fitness centrum, konferenční prostory a venkovní terasy a zahrady.
Od začátku dubna do konce letošního roku bude hotel podle tiskové zprávy fungovat jako nezávislý. Od konce roku ponese značku Kempinski.
Skupina Kempinski vznikla v roce 1872. Provozuje 75 hotelů a rezidencí ve 33 zemích.
V Česku se loni prodalo 16 hotelů za 764 milionů eur (18,7 miliardy Kč). Ve srovnání s rokem 2024 se tak objem investic zvětšil pětkrát, transakcí bylo o šest více a přes tři čtvrtě z nich se jich uskutečnilo v Praze.
