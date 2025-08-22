Kellnerová s dcerami vyplatily nevlastního syna z PPF

Autor: ,
  8:46aktualizováno  9:44
Renáta Kellnerová s dcerami odkoupily od Petra Kellnera mladšího jeho desetiprocentní podíl ve skupině PPF. Skupinu tak plně ovládnou, uvedla PPF v tiskové zprávě. Dokončení transakce se očekává do konce letošního roku. Hodnotu obchodu žádná ze stran nezveřejnila, odhaduje se však na přibližně 40 miliard korun.
Renáta Kellnerová

Renáta Kellnerová | foto: PPF

Finanční skupina PPF zveřejnila výroční zprávu za rok 2023. Hlavní akcionářka...
Finanční skupina PPF zveřejnila výroční zprávu za rok 2023. Hlavní akcionářka...
Výroční zpráva PPF 2022
Finanční skupina PPF zveřejnila výroční zprávu za rok 2023. Hlavní akcionářka...
16 fotografií

Zástupci PPF ani rodinného holdingu Amalar, který skupinu ovládá, nechtěli informace komentovat. Kellner mladší je nejstarším synem zakladatele PPF, který tragicky zahynul v březnu 2021. Akcionářem skupiny PPF byl od roku 2022, kdy bylo ukončeno dědické řízení.

Strnad je nejbohatší Čech, předstihl Kellnerovou. Hodnota CSG se ztrojnásobila

Dohody o vypořádání podílu dosáhly obě strany podle serverů tento týden ve čtvrtek. Podíl Kellnera mladšího odkoupily jeho nevlastní matka Renáta Kellnerová s dcerami Annou, Larou a Marií Isabellou.

Podle nejmenovaných zdrojů Hospodářských novin se Kellner mladší rozchází s ostatními majiteli PPF v dobrém. V pátek měla být podepsána i druhá část dohody, která se týká majetku a vztahů mimo skupinu PPF, uvádí server.

Majoritním vlastníkem investiční skupiny je od loňského října holding Amalar, do kterého vložila akcie většinová majitelka PPF Kellnerová a její tři dcery. Amalar tak drží v PPF téměř čtyřpětinový podíl. Zbylé podíly vlastní přímo a nepřímo Kellnerová společně se všemi potomky zesnulého zakladatele skupiny.

PPF ohlásila rekordní zisk. A mění nejvyššího šéfa

Skupina PPF podniká ve 25 zemích Evropy, Asie, Severní Ameriky a jižní Afriky. Investuje do telekomunikací, médií, finančních služeb, e-commerce, nemovitostí, biotechnologií a strojírenství. Skupina měla v loňském roce rekordní čistý zisk 3,2 miliardy eur, v přepočtu 78,7 miliardy korun.

Vstoupit do diskuse (18 příspěvků)

Odbory ztrácí trpělivost: Češi dřou, platy bídné a vláda nás uráží, říká Ďurčo

Nejčtenější

Na prodej je prvorepubliková vila slavného muzikanta a herce. Trávil v ní léto

V nabídce realitních kanceláří se objevila prvorepubliková vila z roku 1913, která stojí v Libčicích nad Vltavou. Vlastnil ji známý prvorepublikový herec a hudební skladatel Karel Hašler. Ten ji s...

Kdo je Byron Baciocchi, který čeká dítě s českou miss Krystynou Pyszkovou?

Je to jako spojení z pohádky. Do krásné chudé princezny se zamiluje bohatý krásný princ. Otcem dítěte české Miss World Krystyny Pyszkové je švýcarský podnikatel, miliardář Byron Baciocchi. Kdo je to...

Českem se valí lavina solárních krachů, lze díky ní i ušetřit

Premium

Firmy zaměřené na fotovoltaiku se potýkají s nesnázemi. Poptávka výrazně ochladla, solární boom brzdí a v tuzemském rybníku najednou není pro všechny místo. Odborníci se shodují, že ačkoliv to firmy...

Rusům chybí benzin. U pump se táhnou i mnohakilometrové fronty aut

Některé ruské regiony a části Ukrajiny, které Rusko okupuje, hlásí nedostatek benzinu. Problémy se zásobováním pohonnými hmotami přicházejí v době sezonního nárůstu poptávky a zvýšených ukrajinských...

Leo Expres testuje španělskou vlakovou ojetinu. Konstrukce budí zvědavost

Příjezd španělské nízkopodlažní soupravy vzbudil mezi fanoušky železnice zájem jako už dlouho žádný jiný vlak. Důvodem je mimo jiné nezvyklá koncepce, kvůli které se vizuálně dost liší od vozidel,...

Kellnerová s dcerami vyplatily nevlastního syna z PPF

Renáta Kellnerová s dcerami odkoupily od Petra Kellnera mladšího jeho desetiprocentní podíl ve skupině PPF. Skupinu tak plně ovládnou, uvedla PPF v tiskové zprávě. Dokončení transakce se očekává do...

22. srpna 2025  8:46,  aktualizováno  9:44

Kamiony vs. lodě. Kdo zvládne zásobit rostoucí Prahu?

Advertorial

Praha zažívá období intenzivní výstavby – od bytových projektů přes dopravní stavby až po velké rekonstrukce. S tím ovšem prudce přibývá náklaďáků v ulicích. Inspirací může být Evropa, kde objemné...

22. srpna 2025

Klimatické změny i zanedbaná infrastruktura. Bulharsko trápí nedostatek vody

Nedostatek vody se v mnoha částech světa stává i kvůli klimatickým změnám stále palčivějším problémem. Týká se to i některých oblastí v Evropě, a to zejména Bulharska, kde s vodní krizí bojuje zhruba...

22. srpna 2025

České rychlotratě zaplatí až z poloviny EU. Spojení Prahy a Brna musí peníze najít jinde

Premium

Sázka na vysokou rychlost a zařazení většiny sítě rychlotratí mezi páteřní spojení s vysokou prioritou se Česku vyplatily. Po letech průtahů a nejistoty může být Česko s prvním návrhem na další...

22. srpna 2025

Švédsko změnilo názor. Po více než 40 letech postaví nové jaderné reaktory

Švédsko plánuje po více než 40 letech postavit nové jaderné reaktory. Oznámil to ve čtvrtek švédský premiér Ulf Kristersson s tím, že vláda dává přednost výstavbě několika malých modulárních reaktorů...

21. srpna 2025  22:06

Česko už zná svého Vinaře roku. Letošní ročník ovládly ryzlinky

Celkem 666 vzorků vín z 66 českých a moravských vinařství poválela na svých chuťových pohárcích mezinárodní komise 22. ročníku prestižní soutěže Vinař roku. Z konečné finálové osmičky následně...

21. srpna 2025

Na prodej je prvorepubliková vila slavného muzikanta a herce. Trávil v ní léto

V nabídce realitních kanceláří se objevila prvorepubliková vila z roku 1913, která stojí v Libčicích nad Vltavou. Vlastnil ji známý prvorepublikový herec a hudební skladatel Karel Hašler. Ten ji s...

21. srpna 2025

Do českého zemědělství půjde za pět let 200 miliard, ujistil Fiala na Živitelce

Na českobudějovický agrosalon Země živitelka dorazil i premiér Petr Fiala (ODS). Při prohlídce areálu si prohlédl výstavu hospodářských zvířat i moderní techniky. Připomenul také úsilí české vlády...

21. srpna 2025  17:12

Česká pošta přestane přijímat balíky do USA, důvodem jsou celní nařízení

Česká pošta od pátku zastaví přijímání balíků odesílaných do Spojených států. Důvodem je nařízení prezidenta Donalda Trumpa o zrušení bezcelního režimu pro zásilky s hodnotou do 800 dolarů, které...

21. srpna 2025  15:26

Rusům chybí benzin. U pump se táhnou i mnohakilometrové fronty aut

Některé ruské regiony a části Ukrajiny, které Rusko okupuje, hlásí nedostatek benzinu. Problémy se zásobováním pohonnými hmotami přicházejí v době sezonního nárůstu poptávky a zvýšených ukrajinských...

21. srpna 2025  14:55

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

USA a Evropa se dohodly. Zabránilo to obchodní válce, míní Šefčovič

Spojené státy a Evropská unie uzavřely ve čtvrtek rámcovou obchodní smlouvu potvrzující předběžnou ústní dohodu, na které se obě strany shodly v červenci. Zahrnuje mimo jiné 15procentní strop u cel...

21. srpna 2025  14:43

Zemědělci odmítají změny rozpočtu EU, eurokomisaři předali své návrhy

Prezident Agrární komory ČR Jan Doležal na agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích vyjádřil jménem různých svazů a zemědělců obavu ze snížení obejmu peněz na společnou zemědělskou evropskou...

21. srpna 2025  13:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.