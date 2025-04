Kellnerová na nákupech. Za pražský hotel Four Seasons zaplatila tři miliardy

Tato akvizice přichází jen několik měsíců poté, co PPF dokončila nákup největšího českého hotelu Hilton Prague. Kellnerová tak pokračuje v budování svého hotelového impéria a potvrzuje trend, kdy čeští miliardáři nahrazují západní kapitál v luxusních nemovitostech.

Podle Nicolase Horky, vedoucího hotelových transakcí v CEE a SEE z Cushman & Wakefield jsou v současné době nejaktivnějšími investory lokální realitní investoři. „Dalším pozitivním trendem je, že aktivní kupci jsou obecně velcí investoři, což umožňuje trhu stát se více institucionálním, což nakonec přináší likviditu,“ řekl pro iDNES.cz Horky.

Po dlouhých jednáních se tento týden podařilo dosáhnout dohody. Kupujícím je PPF Real Estate, nemovitostní divize skupiny PPF, přičemž minoritní podíl by měl získat i Tomáš Otruba. Uvedly to HN s tím, že cena za Four Seasons by se měla pohybovat kolem tří miliard korun, což je o více než miliardu méně, než původně požadoval americký fond.

Právě na ceně ztroskotala první jednání mezi PPF a Northwood Investors už v polovině loňského roku. Prodávající straně s transakcí pomáhala poradenská společnost JLL a investiční banka Eastdil Secure.

„Pozitivní je vidět rostoucí zájem českých investorů o hotelový realitní segment a to, že se jim daří přeplatit mezinárodní hráče,“ uvádí pro iDNES.cz Bořivoj Vokřínek, který má zase na starosti strategické poradenství a průzkum trhu v oddělení hotelových nemovitostí za region EMEA z Cushman & Wakefield.

Skvělá lokalita

Hotel Four Seasons, otevřený před 23 lety se nachází hned vedle Karlova mostu a nabízí 157 luxusních pokojů, jejichž ceny začínají na 650 eurech za noc. Hotel hostil řadu celebrit včetně Madonny, Bruce Willise, Arnolda Schwarzeneggera či fotbalistů Liverpoolu.

Přestože je Four Seasons mimořádně atraktivní nemovitostí, jeho vlastnictví není jednoduché. Hlavní budova stojí na městských pozemcích a celý komplex sestává z více budov s různými vlastníky.

Podle HN není zájem Renáty Kellnerové o luxusní hotely náhodný. Kromě Hiltonu a Four Seasons PPF údajně monitoruje další příležitosti v Praze a Karlových Varech. Skupina již vlastní například Stages Hotel Prague vedle O2 areny a rozšiřuje své realitní investice i v zahraničí. Letos například koupila velký developerský projekt Gasworx v Tampě na Floridě.

Zapojení Kellnerové do hotelového byznysu souvisí také s jejím partnerem Tomášem Otrubou, zkušeným investorem a právníkem. Otruba úspěšně podniká v tomto segmentu pod značkou Nordic Investors – vlastní například Grandhotel Hradec v Peci pod Sněžkou nebo wellness hotel Omnia v Janských Lázních.