Kellner krouží kolem srovnávače cen Heureka, PPF jej může ovládnout

Podle zdrojů deníku to souvisí s tím, že byznysu s českými e-shopy se nedaří dostat ze ztrát. Transakcí by se měli mezi sebou vyrovnat investoři do Heureky a online obchodů skupiny Mall Group. Ta provozuje kromě e-shopu Mall.cz také například prodejce elektroniky CZC nebo internetový supermarket Košík.cz.

Skupinu Mall i srovnávač Heureka zastřešuje společnost Sully System. V ní drží Kellnerova PPF 40procentní podíl, stejnou část ovládají další čeští miliardáři Daniel Křetínský a Patrik Tkáč. Zbylých 20 procent firmy patří investiční skupině Rockaway Capital podnikatele Jakuba Havrlanta.

Nyní se podle informací zdrojů, které s Hospodářskými novinami mluvily pod podmínkou anonymity, pustila PPF do transformace celého byznysu. Její šéf je totiž s hospodařením skupiny e-shopů nespokojen. Převzetí Heureky, která je na rozdíl od skupiny Mall zisková, by mohlo být určitou formou kompenzace za předchozí investice PPF.

Poslední zveřejněná výroční zpráva Mall Group uvádí za účetní rok 2017 ztrátu 164,5 milionu korun. Oproti tomu Heureka, která kromě ČR působí i na dalších středoevropských trzích, vykázala ve stejném období zisk 186 milionů. Žádostem deníku o komentář žádná ze zúčastněných stran nevyhověla.